Как избавиться от темных пятен на лице?

Для многих лето ассоциируется с темными пятнами на коже лица и тела, они становятся причиной для неуверенности в себе. Пигментация от солнца поддается лечению, многие из методов избавления от темных пятен доступны в домашних условиях. Полное избавление от пигментных пятен с перспективой того, что они больше не появятся возможно только при медицинском вмешательстве, но сделать их менее заметными можно самостоятельно при помощи этих советов.

Использование гликолевой кислоты

Гликолевая кислота — это простейшая гидроксикислота, которая очень распространена в косметологии. Ее использование помогает эффективно бороться с пигментными пятнами в домашних условиях без побочных эффектов. Самый простой способ использования — это смешивание гликолевой кислоты с гелем алоэ вера в равных пропорциях, такое домашнее средство не только избавит от темных пятен, но и выровняет тон кожи.

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Отбеливающие свойства куркумы

Подобно гликолевой кислоте, куркума являются натуральным продуктом и практически не имеет противопоказаний. Для усиления отбеливающего эффекта куркума смешивается с лимонным соком, полученная паста наносится на кожу с пигментацией. Для одного применения нужно взять по столовой ложке куркумы и лимонного сока, после нанесения на кожу смесь нужно выдержать 15 минут, затем смыть холодной водой. Эффект достигается после нескольких применений.

Лекарственный препарат гидрохинон

Дерматологи назначают лекарственные средства с гидрохиноном для избавления от темных пятен и шрамов на коже. Перед применением важно посоветоваться со врачом, так как данное средство будет эффективно при пигментации, возникшей по причине повышенной выработки меланина. Гидрохинон разрушает пигмент меланин, за счет чего пигментация кожи отступает.

Также средства на основе гидрохинона назначаются для лечения прыщей и угревой сыпи.

Яблочный уксус

Это самый старый способ избавления о пигментации, им активно пользуются на протяжении нескольких столетий. Способ относится к старым и проверенным, но яблочный уксус оказывает активное влияние на кожу, поэтому использовать его нужно с осторожностью. Для использования яблочный уксус смешивается с холодной водой в равных долях, готовая смесь используется для примочек. Яблочный уксус наносится исключительно на пораженные участки кожи, не стоит держать примочку на коже более 10-15 минут, после снятия средства кожу следует промыть холодной водой. При использовании данной методики лучше отдать предпочтение в пользу органического яблочного уксуса, он будет содержать много антиоксидантов и других полезных соединений, в результате чего не только избавит от темных пятен, но и сделает кожу более молодой и подтянутой.

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