Гормональный сбой у женщин: симптомы, причины и лечение

Термин «гормон» был введен в далеком 1902 году английскими врачами-физиологами и образован от греческого слова, в переводе означающего «побуждаю, привожу в движение».

Гормоны относятся к биологически активным веществам — веществам, которые даже при небольшой концентрации обладают высокой активностью по отношению к строго определенным группам клеток человеческого организма.

Гормоны вырабатываются в железах внутренней секреции и поступают непосредственно в кровь.

Оказывают регулирующее действие на определенные процессы (ускоряя или замедляя их), протекающие в организме человека, а также на работу как отдельных органов, так и их систем.

Уровень гормонов меняется даже в течение месяца (в норме это происходит в пределах установленных физиологических границ — максимума и минимума).

Гормоны контролируют такие основные функции организма, как репродуктивную, соматический рост и обмен веществ.

Что происходит с организмом в момент гормонального сбоя? Каковы его причины? Существуют ли препараты для эффективной регуляции гормонального фона?

Проявления гормонального сбоя у женщин

Симптомы, с помощью которых организм дает понять о возникновении гормональных неполадок, достаточно разнообразны. Мы перечислим наиболее часто встречающиеся признаки гормонального дисбаланса, которые могут иметь различную степень выраженности и присутствовать в разнообразных сочетаниях.

Нарушения менструального цикла является самым распространенным признаком наличия в организме женщины гормонального сбоя. Последствием такого сбоя может стать нарушение регулярности менструаций, ее чрезмерная обильность (или, напротив, малая выраженность), а также сильный болевой эффект.

Психоэмоциональные нарушения также могут свидетельствовать о наличии изменения гормонального фона. В этом случае женщинам свойственна беспричинная смена настроения, немотивированные вспышки агрессии, плаксивость, снижение жизненного тонуса, апатия, быстрая утомляемость.

Достаточно быстрый набор веса без каких-либо изменений в пищевом рационе также может говорить о наличии гормонального дисбаланса. При этом в ситуации гормональных нарушений применение всевозможных диет не даёт никаких положительных результатов. Наиболее часто такого рода симптом встречается у женщин после 30 лет.

Нарушение сна, которое может быть выражено сложностями с засыпанием, неглубоким сном, который не избавляет от усталости и сонливости, а также в прерывании сна по несколько раз за ночь (в некоторых случаях до десяти раз).

Синдром хронической усталости может сигнализировать о наличии проблем с гормональным фоном. В такой ситуации усталость не уходит даже после продолжительного отдыха.

Еще одним распространенным симптомом гормонального сбоя можно считать продолжительные, изматывающие головные боли, а иногда и ухудшение памяти.

Иногда гормональный дисбаланс проявляется появлением так называемых подростковых прыщей (причем подобные проявления характерны не только для подросткового возраста).

Многие женщины, у которых наблюдаются гормональные нарушения, отмечают значительное снижение полового влечения.

Появление предменструального синдрома также говорит о возможных сбоях работы гормональной системы. Это может вызывать появление отечности, тошноты или рвоты, головокружения, скачков пульса и артериального давления, кожный зуд, а иногда и боли в сердце. Часто причиной развития такого синдрома является наследственный фактор.

Периоды возникновения

В жизни каждой женщины есть периоды, когда вероятность возникновения серьезных гормональных сбоев обоснована физиологическими и возрастными изменениями. Подростковый возраст Одним из периодов, когда можно наблюдать возникновение гормонального дисбаланса, является подростковый возраст.

Именно в это время начинается первая масштабная перестройка организма, когда гормональный сбой носит временный и обратимый характер. Однако если по достижению 15-летнего возраста у девочки не началась менструация или наблюдаются одно (или несколько) из вышеперечисленных нарушений, можно говорить о наличии гормонального дисбаланса, который требует вмешательства специалиста.

Нарушение пищевого рациона и режима питания в подростковом возрасте также может привести к серьезным гормональным нарушениям. При несвоевременном лечении последствия для организма (в том числе и для репродуктивной функции девочки) могут стать необратимыми. Восстановить корректную работу всех органов и систем становится невозможным.

Послеродовой период Девять месяцев беременности, без сомнения, являются временем бурной гормональной перестройки организма. Женский организм претерпевает масштабные изменения, главной задачей которых является благополучное вынашивание ребенка и последующие роды. После рождения малыша организм молодой мамы за достаточно короткое время должен вернуться в прежнюю форму, в том числе, привести в норму гормональный фон. Гормональные сбои в послеродовой период могут стать причиной серьезных нарушений.

Наиболее частая проблема, которая вызывается гормональными нарушениями в послеродовой период, — это отсутствие или недостаточная выработка грудного молока.

Недостаточная выработка такого гормона, как окситоцин приводит в послеродовом периоде к слабому сокращению матки, а значит, к образованию очагов воспаления и воспалительным процессам.

Появление симптомов послеродовой депрессии также свидетельствует о гормональном сбое в организме женщины.

Если после завершения лактации и появления первой менструации женщина замечает наличие таких проявлений как: лишний вес, раздражительность, нарушение сна, тревожность, нерегулярный график менструаций — скорее всего гормональный фон женщины так и не пришел в необходимую норму и требуется вмешательство врачей и проведение медикаментозной гормональной терапии.

Прерывание беременности Вне зависимости от причины проведения прерывания беременности (в том числе и по медицинским показаниям) организм женщины отзывается на него гормональным сбоем. Нарушение работы гормональной системы женского организма в этот период является следствием прерывания уже начавшейся перестройки организма, свойственной периоду беременности. Однако нельзя не уточнить, что на чем более раннем сроке было выполнено прерывание, тем менее серьезные последствия, с точки зрения гормонального дисбаланса, могут беспокоить женщину. Подобные гормональные нарушения могут привести:

к нарушениям работы нервной системы, и, как следствие, к депрессиям, апатии, головной боли, повышению артериального давления и беспричинной потливости;

к возникновению серьезных, в том числе и опухолевых, заболеваний органов репродуктивной системы женщины.

Климакс Наверное, наиболее тяжело гормональный сбой в организме женщины переносится при климаксе. Время появления таких изменений, их характер и интенсивность строго индивидуальны. Можно сказать, что в подавляющем большинстве случаев первые проявления климакса появляются после 40 лет и может продолжаться до нескольких лет. Нарушается работа:

мочевой и половой системы (сухость и болезненность слизистой оболочки половых органов, недержание мочи, частые циститы);

нервной системы (повышенная утомляемость, рассеянность внимания, депрессия, синдром хронической усталости, потливость);

сердечно-сосудистой системы (сердцебиение, нестабильность артериального давления).

Становятся все более явными возрастные изменения кожных покровов женщины, что провоцируется недостаточной выработкой женских половых гормонов — эстрогенов. Следствием такого нарушения становиться ломкость и выпадение полос, нарушение структуры и повышение ломкости ногтей, а также усиление сухости кожи. Иные причины появления гормонального сбоя

Отягощенная наследственность. По мнению специалистов, первым настораживающим симптомом должно стать отсутствие менструаций у девочки после достижения 16 летнего возраста.

Нарушения в работе таких эндокринных желез, как щитовидной и поджелудочной железы, а также надпочечников.

Проблемы с иммунитетом, которые вызваны наличием хронических соматических заболеваний или перенесенными инфекционными болезнями.

Наличие полостных операций.

Стрессовые периоды, нервные срывы, длительное нарушение режима сна и бодрствования.

Глистные инвазии.

Наличие у женщины вредных привычек (алкогольная зависимость и табакокурение).

Диагностика и лечение гормональных нарушений

В связи с тем, что, казалось бы, даже незначительный гормональный сбой может привести к серьезным, порой необратимым последствиям, вопрос ранней диагностики имеет большое значение. А значит, при любом подозрении на гормональный сбой или появлении одного (или нескольких) перечисленных выше симптомов необходимо сразу показаться врачу-эндокринологу. Более того, даже если вы понимаете, что болезненное состояние вызвано объективными причинами (например, климакс, послеродовый период или период после прерывания беременностей), но симптомы слишком ярко выражены, доставляют неудобство, появилась болезненность или эти проявления слишком длительны по времени — своевременно обращайтесь к врачам. В зависимости от причины возникновения гормонального дисбаланса врач назначает анализ крови с выявлением гормонального статуса. Специфика такого анализа будет зависеть от гормона (или их группы), выработка которого производится в меньшем или большем объеме. При необходимости может назначаться проведение таких исследований, как магниторезонансное тестирование или компьютерная томография, ультразвуковое исследование, гистероскопия (современный и повсеместно применяемый метод не только диагностики, но и лечения полости матки). Лечение подобных нарушений подбирается строго индивидуально, исходя не только из возникших нарушений, но и принимая во внимание возможные особенности организма женщины и его состояния. Современная терапия гормональных нарушений в организме женщин предполагает:

проведение лечебных мероприятий, направленных на ликвидацию самой причины нарушения;

назначение лекарственных препаратов и мер, помогающих минимизировать последствия возникших нарушений, которые негативно сказываются на состоянии и функционировании как отдельных органов, так и организма женщины в целом.

Предполагаемая терапия может быть назначена только врачом, а принимая во внимание распространенность побочных явлений, медицинский сотрудник должен вести регулярный мониторинг состояния здоровья женщины в процессе лечения. Лечение гормональных сбоев отличается системностью и комплексностью. В дополнение к проводимой лекарственной гормональной терапии врач назначает:

прием витамина А, который положительно влияет на состояние волос и ногтей, состояние костной системы и иммунитета женщины;

прием витамина Е, принимающего участие в процессах клеточного метаболизма (процессах, поддерживающих жизнедеятельность клетки), регулирующего уровень прогестерона (стероидного гормона, наличие которого зафиксировано как у женщин, так и мужчин) и эстрогена (женского полового гормона), а также препятствующего ухудшению состояния сосудов;

использование травяных настоев для очищения организма и нормализации состояния нервной системы женщины;

строгое соблюдение режима сна и бодрствования (лечение бессонницы, депрессий и тревожных состояний);

соблюдение режима питания (соблюдение принципов правильного питания);

соблюдение питьевого режима;

отсутствие стрессов и нервного напряжения;

отказ от любых вредных привычек и, прежде всего, от употребления алкоголя и курения;

ежедневные посильные (в зависимости от возникшего нарушения и его проявлений) физические нагрузки (длительные прогулки, бег, занятия на растяжку, плавание и йога).