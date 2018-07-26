Беременность и йога 

СодержаниеЗнаменитости предпочитают спортЗачем нужна йога до родовКто поможет освоить йогу
Слово «йога» известно многим — известно, что она способствует гармоничному отношению к окружающим, помогает осознать себя и свое тело, накопить энергию, поэтому многочисленные фитнесс-программы предлагают обрести гармонию души и тела с помощью йоги. Для будущих мам в том числе. Возможно ли совместить непростой период вынашивания малыша и занятия йогой? Как все это помогает беременным женщинам и стоит ли им начинать изучать практики йоги, выясняем на MedAboutMe.
Знаменитости предпочитают спорт
Что объединяет Гвинет Пэлтроу, Джессику Альба, Жизель Бюндхен, Миранду Керр, Дрю Берримор, Сиену Миллер, Алису Милано и Милу Кунис, кроме того, что они ярко сверкают на голливудском небосклоне? У них у всех есть дети и они быстро восстановились после родов. Что за чудодейственное средство помогает звездным мамам сохранять душевное равновесие и выглядеть блестяще и до, и после родов? Судя по Insta-фото, всему «виной» спорт.
Особенное внимание будущие звездные мочки уделяют уверенно набирающей популярность перинатальной йоге. «Перинатальная» йога (специально разработанный комплекс упражнений для беременных) полюбилась звездным красавицам за то, что с ее помощью можно научиться расслабляться и подготовить организм к предстоящим родам. Именно это и требуется от женщины в период вынашивания малыша.
Главное условие для таких тренировок во время «интересного» периода — наблюдение у врача и занятия с опытным инструктором. Занимались киномамы не менее трех раз в неделю и с помощью йоги снимали боли в спине, сохраняли душевное равновесие и учились управлять стрессом, отключались от внешнего мира и сосредотачивались на мире внутреннем, осваивали практики дыхания.
Личный опытАманда Кориндас, инструктор йоги
Заниматься йогой во время беременности лучше под руководством специалиста, потому что в каждом триместре будет разная нагрузка и виды упражнений.
Важно!
Особо нужно отметить, что, если женщина не занималась йогой до беременности, то без консультации с врачом начинать осваивать йогу самостоятельно не следует.
Лучший вариант для начинающих, на мой взгляд, — индивидуальные занятия под наблюдением преподавателя. Для беременных это имеет особое значение. Должно быть полное понимание того, что предстоит делать во время занятий, какое состояние у женщины, есть ли противопоказания. Преподаватель подбирает индивидуально упражнения, следит за их правильным выполнением и состоянием женщины во время занятий.
В чем риск самостоятельных занятий? Дело в том, что каким бы опытным не был инструктор, он не видит женщину, не знает, какие именно ей показаны методики. Поэтому в онлайн варианте, обычно, даются универсальные занятия, подходящие для всех триместров. Выполняя упражнения без инструктора, женщина может выбрать те, которые ей повредят или выполнять их неправильно. Мое мнение: начинающим лучше вообще не заниматься, если нет возможности во время беременности заниматься под руководством опытного специалиста.
В моей практике бывали ситуации, когда на занятия приходили беременные женщины. Но, во-первых, они не были новичками и уже были знакомы с техниками йоги.
Во-вторых, адаптировать упражнения под особое состояние женщины легче, когда ей знакомы методики йоги. Поэтому, заниматься йогой во время беременности можно, но советую делать это только после консультаций с врачом, соблюдать особую осторожность, ограничивать скрутки и прыжки. Берегите себя и малыша!
Зачем нужна йога до родов
Беременность, безусловно, особое состояние для женщины, когда в ее организме происходят значительные перемены. Для вынашивания малыша и родов ей потребуется много физических и моральных сил. И если прежде для беременных существовали строгие ограничения в плане физических нагрузок, то современные врачи (при отсутствии патологий) рекомендуют женщинам вести активный образ жизни или заниматься спортом. В этом случае, отмечают специалисты, беременность и сами роды протекают гораздо проще.
Выбор многих современных женщин останавливается на перинатальной йоге, т. е. специально разработанном для беременных комплексе упражнений древней практики поддержания тела и духа в состоянии равновесия.
Йога помогает будущим мамам постепенно готовиться к рождению малыша. Ведь в этот период происходят и психологические изменения. Женщина получает навыки расслабления, возможности прочувствовать перемены в своем теле и душе, услышать новое в себе, почувствовать состояние малыша. Прислушиваясь к своему новому состоянию, она учится сохранять самообладание в любой ситуации, справляться с внезапными сменами настроения.
Личный опытЛатха Венкатрам, доктор медицины, акушер-гинеколог
Беременность приносит много изменений в жизнь женщины: смена обычного распорядка и рациона, тревога и частые смены настроения, физические и психологические изменения.
Беременные женщины не должны бояться своего состояния, потому что вынашивание и роды являются самым естественным делом. Однако стрессы современной жизни делают беременность тяжелой, поэтому наша задача состоит в том, чтобы помочь женщине подготовиться к рождению ребенка. По моим наблюдениям, элементы йога-терапии будут полезны для женщины в этот период. Ведь беременность, кроме физического стресса для организма, сопровождается и психическим напряжением. Йога помогает женщине найти баланс. Подготовка женщины к родам проходит не только физически с помощью мягких растяжек, дыхательных практик. Подготовить ее сознание не менее важно. Мы рекомендуем женщинам освоить некоторые упражнения, основанные на релаксации. В каждом триместре женщины выполняют определенные их виды, которые направлены на то, чтобы снизить уровень стресса.
Важно!
Нельзя принуждать себя, занимаясь йогой. Прислушивайтесь к себе. Если почувствовали боль или дискомфорт, прекратите занятия. Обязательно советуйтесь с врачом, потому что некоторые упражнения противопоказаны во время беременности.
Кто поможет освоить йогу
Тренировки во время беременности набирают популярность. Женщин в «интересном положении» можно увидеть и в тренажерном зале, и в бассейне, и на теннисном корте. Современный фитнес предлагает множество вариантов поддержки здорового тела. В том числе, и йогу для беременных. Овладевать спецификой занятий йогой лучше под руководством опытного специалиста. Беременность — не лучший период для любых самостоятельных начинаний из-за возможных осложнений.
Комментарий экспертаЛюдмила Степкина, психолог, телесно-ориентированный психотерапевт, инструктор по ЛФК и йоге
Известное нынче многим слово «йога» означает гармоничное единение духовного и телесного. Учение является одним из древнейших способов развития возможностей человека на пути к равновесию, овладению своими эмоциями, физическому развитию тела.
Если же относиться к йоге как к гимнастике, то можно утверждать, что это древнейшее учение о спорте с многообразными формами и проявлениями, где каждый найдет для себя что-то свое.
Что касается занятий йогой для беременных женщин, то следует отметить, что женщинам, не освоившим ее азы до беременности, обязательно нужна консультация врача. И даже если женщина прежде занималась йогой, ей также необходима консультация специалиста.
Для всех будущих мам, решивших осваивать йогу или не желающих прерывать занятия, в период беременности стоит серьезно отнестись к правилам безопасности, чтобы не причинить вред ни себе, ни малышу.
Вот основные:
сообщить врачу о своем желании заниматься; только регулярные занятия дают видимые результаты; с плохим настроением лучше не начинать занятие; упражнения не стоит делать, когда вы только что поели; при любых противопоказаниях во время беременности занятия лучше перенести и вернуться к ним после родов; токсикоз, гипертонус матки, общий дискомфорт — прямые противопоказания для занятий йогой; силовые упражнения нежелательны, особенно при нагрузке на живот; исключить из упражнений те, где есть скрутки и прыжки.
Некоторые упражнения в программе лечебной физкультуры для беременных взяты из практик йоги, поэтому заниматься можно, но только под руководством опытного инструктора, который подберет для женщины оптимальный набор упражнений, способный помочь при избыточном весе и болях в спине, застое венозной крови.
Не стоит посещать занятия в обычных группах, где люди уже освоили многое из гимнастических упражнений.
Важно!
Исключите самостоятельные занятия йогой в период беременности. Особенно это касается начинающих. Инструктор «из телевизора» дает усредненный комплекс, не видя женщину и не сможет помочь в случае неправильного выполнения упражнений.
Одна из основных задач женщины в период беременности — раскрепоститься и подготовиться к будущим родам. Облегченный вариант занятий йогой помогают будущим мамам понять свое новое состояние, услышать малыша и прочувствовать процесс ожидания. Женщинам предстоит подготовиться к тому, что после рождения ребенка, ее жизнь снова изменится и будет во многом подчинена детскому распорядку.
Личный опытЕвгений Коцарев, врач акушер-гинеколог
Беременность — не болезнь, поэтому умеренные физические нагрузки не противопоказаны женщинам в этом состоянии. Заниматься спортом будущим мамам можно, но только тем, у кого нет патологий или хронических заболеваний сердца, печени, почек. В списке разрешенных для занятий видов спорта: гимнастика, йога, аквааэробика. Тренированная мама легче перенесет беременность и роды.
Важно!
Существует ряд ограничений для беременных женщин во время спортивных занятий:
исключить нагрузку на брюшную полость; прекратить занятия единоборствами, чтобы избежать ударов в живот; отменить езду на мотоциклах, велосипедах, коньках.
В идеале тренировки беременных должны быть ежедневными, но непродолжительными. Длительность примерно сорок минут, но с перерывами. В этом случае физическая активность пойдет на пользу и будущей маме, и малышу.
Женщина, находящаяся в состоянии ожидания появления малыша на свет, — всегда предмет особой заботы со стороны врачей. Мнения специалистов разделились в вопросе о том, стоит ли начинать заниматься йогой во время беременности. Если же будущая мама решила-таки заняться укреплением тела и духа перед родами, то совет и консультация опытного специалиста необходимы. Равно как и контроль со стороны инструктора йоги во время занятий. Только опытный специалист сможет определить, что именно полезно для женщины, а от чего следует воздержаться.
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