Беременность и йога

СодержаниеЗнаменитости предпочитают спортЗачем нужна йога до родовКто поможет освоить йогу

Слово «йога» известно многим — известно, что она способствует гармоничному отношению к окружающим, помогает осознать себя и свое тело, накопить энергию, поэтому многочисленные фитнесс-программы предлагают обрести гармонию души и тела с помощью йоги. Для будущих мам в том числе. Возможно ли совместить непростой период вынашивания малыша и занятия йогой? Как все это помогает беременным женщинам и стоит ли им начинать изучать практики йоги, выясняем на MedAboutMe.

Знаменитости предпочитают спорт

Особенное внимание будущие звездные мочки уделяют уверенно набирающей популярность перинатальной йоге. «Перинатальная» йога (специально разработанный комплекс упражнений для беременных) полюбилась звездным красавицам за то, что с ее помощью можно научиться расслабляться и подготовить организм к предстоящим родам. Именно это и требуется от женщины в период вынашивания малыша.

Главное условие для таких тренировок во время «интересного» периода — наблюдение у врача и занятия с опытным инструктором. Занимались киномамы не менее трех раз в неделю и с помощью йоги снимали боли в спине, сохраняли душевное равновесие и учились управлять стрессом, отключались от внешнего мира и сосредотачивались на мире внутреннем, осваивали практики дыхания.

Личный опытАманда Кориндас, инструктор йоги

Заниматься йогой во время беременности лучше под руководством специалиста, потому что в каждом триместре будет разная нагрузка и виды упражнений.

Важно!

Особо нужно отметить, что, если женщина не занималась йогой до беременности, то без консультации с врачом начинать осваивать йогу самостоятельно не следует.

Лучший вариант для начинающих, на мой взгляд, — индивидуальные занятия под наблюдением преподавателя. Для беременных это имеет особое значение. Должно быть полное понимание того, что предстоит делать во время занятий, какое состояние у женщины, есть ли противопоказания. Преподаватель подбирает индивидуально упражнения, следит за их правильным выполнением и состоянием женщины во время занятий.

В чем риск самостоятельных занятий? Дело в том, что каким бы опытным не был инструктор, он не видит женщину, не знает, какие именно ей показаны методики. Поэтому в онлайн варианте, обычно, даются универсальные занятия, подходящие для всех триместров. Выполняя упражнения без инструктора, женщина может выбрать те, которые ей повредят или выполнять их неправильно. Мое мнение: начинающим лучше вообще не заниматься, если нет возможности во время беременности заниматься под руководством опытного специалиста.

В моей практике бывали ситуации, когда на занятия приходили беременные женщины. Но, во-первых, они не были новичками и уже были знакомы с техниками йоги.

Во-вторых, адаптировать упражнения под особое состояние женщины легче, когда ей знакомы методики йоги. Поэтому, заниматься йогой во время беременности можно, но советую делать это только после консультаций с врачом, соблюдать особую осторожность, ограничивать скрутки и прыжки. Берегите себя и малыша!

Зачем нужна йога до родов

Беременность, безусловно, особое состояние для женщины, когда в ее организме происходят значительные перемены. Для вынашивания малыша и родов ей потребуется много физических и моральных сил. И если прежде для беременных существовали строгие ограничения в плане физических нагрузок, то современные врачи (при отсутствии патологий) рекомендуют женщинам вести активный образ жизни или заниматься спортом. В этом случае, отмечают специалисты, беременность и сами роды протекают гораздо проще.

Выбор многих современных женщин останавливается на перинатальной йоге, т. е. специально разработанном для беременных комплексе упражнений древней практики поддержания тела и духа в состоянии равновесия.

Йога помогает будущим мамам постепенно готовиться к рождению малыша. Ведь в этот период происходят и психологические изменения. Женщина получает навыки расслабления, возможности прочувствовать перемены в своем теле и душе, услышать новое в себе, почувствовать состояние малыша. Прислушиваясь к своему новому состоянию, она учится сохранять самообладание в любой ситуации, справляться с внезапными сменами настроения.

Личный опытЛатха Венкатрам, доктор медицины, акушер-гинеколог

Беременность приносит много изменений в жизнь женщины: смена обычного распорядка и рациона, тревога и частые смены настроения, физические и психологические изменения.

Беременные женщины не должны бояться своего состояния, потому что вынашивание и роды являются самым естественным делом. Однако стрессы современной жизни делают беременность тяжелой, поэтому наша задача состоит в том, чтобы помочь женщине подготовиться к рождению ребенка. По моим наблюдениям, элементы йога-терапии будут полезны для женщины в этот период. Ведь беременность, кроме физического стресса для организма, сопровождается и психическим напряжением. Йога помогает женщине найти баланс. Подготовка женщины к родам проходит не только физически с помощью мягких растяжек, дыхательных практик. Подготовить ее сознание не менее важно. Мы рекомендуем женщинам освоить некоторые упражнения, основанные на релаксации. В каждом триместре женщины выполняют определенные их виды, которые направлены на то, чтобы снизить уровень стресса.

Важно!

Нельзя принуждать себя, занимаясь йогой. Прислушивайтесь к себе. Если почувствовали боль или дискомфорт, прекратите занятия. Обязательно советуйтесь с врачом, потому что некоторые упражнения противопоказаны во время беременности.

Кто поможет освоить йогу

Тренировки во время беременности набирают популярность. Женщин в «интересном положении» можно увидеть и в тренажерном зале, и в бассейне, и на теннисном корте. Современный фитнес предлагает множество вариантов поддержки здорового тела. В том числе, и йогу для беременных. Овладевать спецификой занятий йогой лучше под руководством опытного специалиста. Беременность — не лучший период для любых самостоятельных начинаний из-за возможных осложнений.

Комментарий экспертаЛюдмила Степкина, психолог, телесно-ориентированный психотерапевт, инструктор по ЛФК и йоге

Известное нынче многим слово «йога» означает гармоничное единение духовного и телесного. Учение является одним из древнейших способов развития возможностей человека на пути к равновесию, овладению своими эмоциями, физическому развитию тела.

Если же относиться к йоге как к гимнастике, то можно утверждать, что это древнейшее учение о спорте с многообразными формами и проявлениями, где каждый найдет для себя что-то свое.

Что касается занятий йогой для беременных женщин, то следует отметить, что женщинам, не освоившим ее азы до беременности, обязательно нужна консультация врача. И даже если женщина прежде занималась йогой, ей также необходима консультация специалиста.

Для всех будущих мам, решивших осваивать йогу или не желающих прерывать занятия, в период беременности стоит серьезно отнестись к правилам безопасности, чтобы не причинить вред ни себе, ни малышу.

Вот основные:

сообщить врачу о своем желании заниматься; только регулярные занятия дают видимые результаты; с плохим настроением лучше не начинать занятие; упражнения не стоит делать, когда вы только что поели; при любых противопоказаниях во время беременности занятия лучше перенести и вернуться к ним после родов; токсикоз, гипертонус матки, общий дискомфорт — прямые противопоказания для занятий йогой; силовые упражнения нежелательны, особенно при нагрузке на живот; исключить из упражнений те, где есть скрутки и прыжки.

Некоторые упражнения в программе лечебной физкультуры для беременных взяты из практик йоги, поэтому заниматься можно, но только под руководством опытного инструктора, который подберет для женщины оптимальный набор упражнений, способный помочь при избыточном весе и болях в спине, застое венозной крови.

Не стоит посещать занятия в обычных группах, где люди уже освоили многое из гимнастических упражнений.

Важно!

Исключите самостоятельные занятия йогой в период беременности. Особенно это касается начинающих. Инструктор «из телевизора» дает усредненный комплекс, не видя женщину и не сможет помочь в случае неправильного выполнения упражнений.

Одна из основных задач женщины в период беременности — раскрепоститься и подготовиться к будущим родам. Облегченный вариант занятий йогой помогают будущим мамам понять свое новое состояние, услышать малыша и прочувствовать процесс ожидания. Женщинам предстоит подготовиться к тому, что после рождения ребенка, ее жизнь снова изменится и будет во многом подчинена детскому распорядку.

Личный опытЕвгений Коцарев, врач акушер-гинеколог

Беременность — не болезнь, поэтому умеренные физические нагрузки не противопоказаны женщинам в этом состоянии. Заниматься спортом будущим мамам можно, но только тем, у кого нет патологий или хронических заболеваний сердца, печени, почек. В списке разрешенных для занятий видов спорта: гимнастика, йога, аквааэробика. Тренированная мама легче перенесет беременность и роды.

Важно!

Существует ряд ограничений для беременных женщин во время спортивных занятий:

исключить нагрузку на брюшную полость; прекратить занятия единоборствами, чтобы избежать ударов в живот; отменить езду на мотоциклах, велосипедах, коньках.

В идеале тренировки беременных должны быть ежедневными, но непродолжительными. Длительность примерно сорок минут, но с перерывами. В этом случае физическая активность пойдет на пользу и будущей маме, и малышу.

Женщина, находящаяся в состоянии ожидания появления малыша на свет, — всегда предмет особой заботы со стороны врачей. Мнения специалистов разделились в вопросе о том, стоит ли начинать заниматься йогой во время беременности. Если же будущая мама решила-таки заняться укреплением тела и духа перед родами, то совет и консультация опытного специалиста необходимы. Равно как и контроль со стороны инструктора йоги во время занятий. Только опытный специалист сможет определить, что именно полезно для женщины, а от чего следует воздержаться.

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