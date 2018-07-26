Если у вас нет времени, то вот 36 классных способов сжечь максимальное количество калорий за 1 час

Какой лучший способ сжечь самое большое количество калорий?

Конечно, многое зависит от режима тренировок и от организма, потому что все индивидуально. Нужно понять, что вам нравится и какие именно упражнения для вас наиболее эффективны.

Но если вы не всегда располагаете достаточным количеством времени, то стоит выяснить, как много энергии уходит на определенное упражнение за то минимальное количество времени, что у вас есть. Другими словами, сколько калорий сжигается за один час. По этому показателю можно определить, насколько эффективно то или иное упражнение.

Клиника Мейо, один из крупнейших частных медицинских центров мира, основываясь на исследованиях, опубликованных Национальным институтом здравоохранения США, перечислила 36 форм и видов тренировок в зависимости от их действия. Мы приводим их в порядке увеличения расхода количества калорий за один час для человека весом 90 кг. Конечно, точные цифры будут зависеть от типа фигуры, пола, возраста и других факторов.

Источник: Business Insider

36. Хатха-йога — 228 калорий в час.

35. Неспешная прогулка — 255 калорий в час.

34. Боулинг — 273 калории в час.

33. Бальные танцы — 273 калории в час.

32. Занятия тайчи (китайское боевое искусство) — 273 калории в час.

31. Гребля на каноэ — 319 калорий в час.

30. Медленная езда на велосипеде — 364 калории в час.

29. Волейбол — 364 калории в час.

28. Силовая йога — 364 калории в час.

27. Гольф (носить сумку с клюшками нужно самому) — 391 калория в час.

26. Горные лыжи — 391 калория в час.

25. Быстрая ходьба — 391 калория в час.

24. Низкоударная аэробика — 455 калорий в час.

23. Бег на эллиптическом тренажере — 455 калорий в час.

22. Силовые упражнения — 455 калорий в час.

21. Бейсбол — 455 калорий в час.

20. Водная аэробика — 501 калория в час.

19. Плавание в бассейне по дорожкам (не слишком усердно или средне) — 528 калорий в час.

18. Пешеходный туризм — 546 калорий в час.

17. Занятия на тренажере — 546 калорий в час.

16. Водные лыжи — 546 калорий в час.

15. Бег на лыжах по ровной местности — 619 калорий в час.

14. Поход или бэкпэкинг — 637 калорий в час.

13. Катание на коньках — 637 калорий в час.

12. Рэкетбол — 637 калорий в час.

11. Аэробика с высоким уровнем нагрузки — 664 калории в час.

10. Катание на роликах — 683 калории в час.

9. Баскетбол — 728 калорий в час.

8. Флаг-футбол (разновидность американского футбола) — 728 калорий в час.

7. Теннис (одиночный) — 728 калорий в час.

6. Бег со скоростью 8 км/ч — 755 калорий в час.

5. Бег по лестнице — 819 калорий в час.

4. Активное плавание — 892 калории в час.

3. Тхэквондо — 937 калорий в час.

2. Прыжки через скакалку — 1074 калории в час.

1. Бег со скоростью 12-13 км/ч — 1074 калории в час.

Имейте в виду, что эти цифры являются приблизительными. И еще — даже если какое-то упражнение сжигает калории быстрее, чем другое, это не обязательно означает, что для вас это единственный выбор. Главное, чтобы вам оно нравилось, чтобы вы готовы были его повторять на регулярной основе.