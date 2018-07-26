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Как подружиться со своим кишечником и зачем это нужно
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Как подружиться со своим кишечником и зачем это нужно 

7dach.ru 2 часа назад
Фото: 7dach.ru
Трудности с опорожнением кишечника — довольно распространенная проблема. Зачастую ее провоцирует наш образ жизни — стрессы, неправильное питание, недостаток движения. А раз так — в наших руках и возможность изменить ситуацию!
Правильное питание и здоровый образ жизни — лучшая профилактика запоров
Для начала давайте выясним, всякую ли задержку стула можно считать запором, каковы основные причины подобного состояния, опасно ли оно для человека — зная об этом, мы сумеем понять, как помочь собственному организму справиться с проблемами и предупредить их возникновение.
Что можно считать запором
Запор — состояние, при котором кишечник человека опорожняется замедленно, со сложностями или недостаточно систематически. Но не нужно думать, что отсутствие стула в течение одного дня и есть запор. Чтобы поставить такой диагноз, врач должен выявить у пациента не менее двух признаков:
опорожнение кишечника происходит реже трех раз в неделю;
каловые массы плотные, часто представляют собой комочки;
малый объем кала;
ощущение неполного опорожнения кишечника;
затруднения при дефекации, избыточное натуживание.
Важное условие — длительность симптомов, по единичному случаю диагностировать запор нельзя.
Не всякая задержка стула — это запор
Как отмечают доктора, от запоров страдает каждый третий человек, оказывающийся в больнице из-за жалоб на работу желудочно-кишечного тракта. Но далеко не все обращаются за помощью, стремясь справиться с проблемой своими силами. Ведь несмотря на то, что мир давно изменился и избавился от ненужных штампов, люди все еще стесняются говорить о столь деликатной проблеме.
Причины задержки стула
Запор сегодня считают болезнью цивилизации — именно жители крупных городов, расположенных в развитых странах, страдают от него наиболее часто. Ритм большого города негативно отражается на организме человека. Задержке стула может способствовать множество факторов:
недостаток подвижности и сидячая работа (чтобы кишечник работал нормально, организм должен получать хотя бы минимальную нагрузку ежедневно);
частые стрессы, нервное перенапряжение, необходимость работать в высоком темпе и соответствовать завышенным требованиям (ни один из этих факторов не сказывается благотворно на организме в целом, и уж тем более не способствует правильной работе ЖКТ);
систематические перегрузки как умственного, так и физического плана;
нарушение принципов правильного питания (забывая об овощах и фруктах в своем рационе, не снабжая организм достаточным количеством клетчатки, мы создаем предпосылки для нарушений в работе кишечника);
несоблюдение питьевого режима (недостаточное потребление воды способствует запорам).
Чем это может быть опасно
Запор — это не шутка, игнорировать его не стоит. Нарушения работы кишечника негативно отражаются на организме в целом, поэтому нужно вовремя обращаться к врачу, если проблема уже возникла. И конечно же, задуматься о профилактике, которая позволяет вовсе исключить запор из своей жизни, предупредить его возникновение.
Лучше подумать о профилактике, чем страдать от последствий болезни
С какими проблемами можно столкнуться, если не взяться за лечение недуга вовремя:
дискомфорт в животе;
раздражительность, упадок сил, плохое настроение и общее самочувствие;
нарушения сна и головные боли;
исчезновение аппетита или значительное его снижение;
ломкость ногтей, ухудшение состояния кожи и выпадение волос;
риск развития онкологических заболеваний, геморроя, анальных трещин;
нарушение обмена веществ.
Как помочь своему организму
Фитомуцил Норм — средство, с помощью которого можно нормализовать работу кишечника. В его состав входят мякоть сливы и оболочка семян подорожника Psyllium, — богатые источники растворимой клетчатки. Комплекс отличается:
высоким (даже в сравнении с отрубями) содержанием растворимой клетчатки;
полностью натуральным составом;
способностью поддерживать микрофлору кишечника в хорошем состоянии;
бережным действием на организм;
отсутствием химических и вкусовых добавок, способных негативно влиять на здоровье.
Содержащаяся в нем клетчатка, попав в желудок, впитывает влагу, увеличивается в объеме и превращается в мягкий гель, который проходит по пищеварительному тракту, мягко очищая его от токсинов и стимулируя стенки кишечника. При этом устраняются спазмы и вздутие, боль и ощущение тяжести — все неприятные симптомы, связанные с запором. В отличие от традиционных слабительных, Фитомуцил Норм не провоцирует внезапных позывов к опорожнению кишечника и болезненных спазмов, не вызывает привыкания. Этот натуральный, безопасный и полезный комплексный препарат восстанавливает естественный ритм работы кишечника, создавая условия для развития полезной микрофлоры, помогает предотвратить запор и связанные с ним проблемы. Запор — ненормальное состояние для организма! Позаботьтесь о защите своего организма от этого недуга! Возможно, вам также будут интересны публикации:
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