Что будет, если людей начнут клонировать

Генетика в последние пару десятков лет сделала массу прорывов. Прямо на наших глазах в науке происходят открытия, которые серьёзно влияют на нашу жизнь. В 1996 году мир увидел первого клона, овечку Долли, а сейчас уже вовсе говорят о возможности клонировать человеческие органы и самого человека. Если это действительно будет сделано, то понятие «смерть» станет условным, фактически человек сможет жить вечно. Но всё здесь так однозначно?

Клонирование человека — в природе не новинка, ведь однояйцовые близнецы и есть клоны. Однако нет никакой гарантии, что у близнеца будут тот же характер, привычки, вкусовые, музыкальные предпочтения. Не может дать такой гарантии и инженер, который займётся клонированием человека. Кроме того, на человека огромное влияние оказывают окружение, воспитание, опыт, поэтому клонированный человек определённо не будет таким же, как оригинал.

Есть и другой этический аспект. Сегодня население планеты перешагнуло отметку в 7,5 миллиардов, и мы уже сталкиваемся с дефицитом природных ресурсов и продуктов питания. Если человечество избавится от смерти, то рост населения будет несдерживаемым, что может привести к перенаселённости и возникновению конфликтов из-за ресурсов.