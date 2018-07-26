Старички, которые с легкостью обходят молодых

Заняться спортом, приобрести отличную фигуру и стать здоровым можно в любом возрасте. Эти герои готовы подтвердить, что годы — не помеха для спортивных рекордов.

1. Сара «Пэдди» Джонс. Женщина пришла в школу танцев и изъявила желание учиться. Саре отказали по причине возраста, ведь ей было уже за 70. Но в 80 лет она стала мировой звездой, выступив на британском шоу талантов с танцем, которые исполнит не каждый молодой танцор.

2. Йоханна Кваас. 92-летняя женщина носит звание самой возрастной гимнастки, что подтверждено записью в Книге рекордов Гиннесса. Йоханна могла бы быть и чемпионкой, но, к сожалению, у неё нет соперников в её возрастной категории.

3. Том Лэки. Мужчина пролетел стоя на крыле биплана из Шотландии в Ирландию. Том простоял на самолёте полтора часа, но это не самое главное. Куда важнее, что Лэки проделал этот трюк в 93 года.

4. Сюзель Пул. Балерины уходят на пенсию ещё до 40, но Сюзель Пул такая идея не нравится. Ей 77 лет, но она по-прежнему принимает участие в шоу и тренирует маленьких балерин. Любопытно, что в свободное время Сюзель тоже занимается творчеством: она пишет стихи.