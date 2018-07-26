Как тренироваться при употреблении стероидов?

Стероиды: что это и как влияют на организм

Стероиды — это биологические компоненты, производимые от половых гормонов тестостерона и дигидротестостерона. Они используются культуристами и спортсменами для увеличения физической активности и роста мышц. В медицине их применяют при лечении рака, СПИДа, астмы, заболеваниях сердца, гормональной дисфункции. С их помощью быстро заживляются раны, снимаются воспаления, нормализуется иммунитет и улучшается метаболизм.

В спорте схемы приема стероидов используются для эффективного увеличения мышц.

Искусственные гормоны воздействуют на все участки организма, в том числе и на мужское либидо.

Активизируется сексуальное влечение, быстрее проявляются половые признаки. Однако опытные спортсмены знают, что длительное использование стероидов приводит к импотенции на какое-то время.

Проблемы с потенцией появляются от резкого снижения тестостерона в организме. При употреблении препарата гормон увеличивается, а после прекращения курса уменьшается, что и вызывает такую реакцию. После приема стероидов есть процесс восстановления. Во время него нормализуется секреция тестостерона, а мышцы при этом постепенно возвращаются в прежнюю форму. При употреблении стероидов и после курса нужно правильно тренироваться, чтобы была эффективность.

Особенности тренировок на стероидах

Анаболическая тренировка существенно отличается от других занятий. В это время спортсмену нужно использовать высокоинтенсивные методы — читинг, пирамида, «метод 21» и прочее. Количество тренировок в неделю также увеличивается.

Спортсмены выделяют 3 отличия от обычных тренировок:

Частота — при употреблении стероидов организм быстрее восстанавливается, мышцы приходят в нужный тонус, что позволяет человеку больше тренироваться. Рекомендуется в неделю делать по 4 занятия. Если будет меньше тренировок, то стероиды работают впустую и эффект испарится. Искусственные компоненты ускоряют восстановление, что и добавляет массу.

Длительность — тренировки проходят в два раза дольше. У человека повышается мышечная выносливость. Нужно меньше отдыхать, а делать больше подходов. Можно добавить еще упражнений на трицепс, бицепс, пресс, ноги. Чем больше стресса для мышц, тем они быстрее растут. Натуральные гормоны не позволяют человеку настолько быстро восстанавливаться, поэтому такая активизация запрещена. А на стероидах возможно ускорить процессы.

Тяжесть — повышаются силовые показатели. Спортсмен не только дольше и чаще занимается, но и берет больший вес. После окончания курса показатели немного спадут, но если продолжить тренировки, то возможно остановиться на достойном уровне. Однако не стоит забывать, что связки не так быстро укрепляются, и могут быть травмы. При поднятии гантелей и штанги нужно фиксировать колени, локти и кисти эластичными бинтами.

Не стоит забывать о питании и полноценном сне. Можно дополнительно пить протеин или есть продукты с высоким содержанием элемента.

Тренировка на курсе стероидов

Каждый спортсмен выбирает индивидуальную смеху тренировок. Нужно подбирать ее исходя из проработанных зон. Рекомендуется прибегать к использованию искусственных элементов только профессионалам. Новичкам стероиды не нужны. Должна быть средняя физическая подготовка по бодибилдингу.

Оптимальная продолжительность тренировки 1-2 часа. Перед началом занятия обязательно должна быть разминка, чтобы не повредить хрящи и сухожилия. Создавая план тренировок нужно делать перерывы в определенных мышцах. На 4-7 дней должен быть 1 день, когда нагружаются другие группы.

В тренинге должно быть по 2-3 упражнения на одни мыщцы, повторять их нужно 6-8 раз по 3 сета. Для проведения катаболических тренировок в течение 4 дней рекомендуется такая программа:

1 день — тяга верхнего и нижнего блока, подтягивания, подъем штанги на бицепс.

2 день — жимы разных типов: наклонный, горизонтальный, французский; разгибание рук в блоке, разведение в стороны гантелей на скамье.

3 день — проработка ног на тренажере, приседания с утяжелителями, жим ногами, подъемы на носки.

4 день — подъем гантелей с разведением рук стоя и в наклоне, шраги, тяга к подбородку, жим штанги из-за головы.

Можно сделать 3 тренировки в неделю. Для такого комплекса подбираются другие упражнения:

1 день — становая тяга, подтягивания с весом, наклоны с утяжелителем на спине, тяга штанги к поясу, пулловер, шраги, подъем штанги на бицепс.

2 день — жим штанги средним и широким хватом, армейский и французский жим, подъем гантелей перед собой, в стороны и развод сзади, жим вниз на верхнем блоке.

3 день — приседания с утяжелителем, со штангой на груди, выпады с весом, жим плиты, проработка ног на тренажере, пресс.

Тренировки на 5 дней составляются на основе предыдущих, чтобы было разнообразие упражнений или прорабатываются отдельные мышцы. Программа может выглядеть в таком формате:

1 день — ноги: приседания, жим, румынская тяга, фронтальные приседания, сгибания ног, «ослик», жим носками.

2 день — грудь и передняя часть: жим лежа, под углом, отжимания на брусьях, жим «Арнольда», подъем веса перед собой.

3 день — спина и задняя дельта: тяга штанги в наклоне, нижнего блока и Т штанги, лежа, махи гантелями сидя.

4 день — плечи и руки: армейский жим, тяга штанги к подбородку, жим калифорнийского типа, разгибания рук на блоке, сгибания на бицепс.

5 день — спина: становая тяга, верхнего блока к груди, пуловер в тренажере.

Можно видоизменять эти программы под собственные силы, желания и настроение. Но каждый день обязательно нужно прорабатывать все мышцы. В перерывах между занятиями можно делать кардио на курсе. Самый эффективный способ — бег.

Блок похожие статьи

Занятия после курса

При употреблении стероидов важно позаботиться не только о тренировках на курсе, но и после него. По завершению приема анаболиков нужно снизить интенсивность занятий. Если продолжить тренировки по прежней схеме мышцы начнут разрушаться от сильных катаболических процессов. Нужно сохранять большие нагрузки, но количество повторов уменьшать, сделать длительней отдых между подходами.

Спустя 4 недели после окончания курса можно снова увеличивать интенсивность. На этом этапе можно возвращаться к привычной схеме тренировок.

Читать далее

Другие материалы по теме:

Как создать идеальный рельеф грудных мышц?

Рекомендации опытных тренеров по фитнесу

Жим гантелей на скамье или как стать скульптором своего тела