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Придерживайтесь этого графика, если реально хотите похудеть! Вес уходит каждый день
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Придерживайтесь этого графика, если реально хотите похудеть! Вес уходит каждый день 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Все еще мечтаете о быстром похудении? Вот какого графика нужно придерживаться, чтобы реально похудеть! Оказывается, все очень просто! Достаточно следовать этим правилам и вес будет уходить каждый день!
Вот основные правила, которые следует соблюдать.
1. Сразу после того, как проснулись, выпейте натощак стакан воды комнатной температуры. Если вы не любите «безвкусную» воду, добавьте туда несколько капель лимона.
2. После этого крайне желательно выждать паузу в 30-40 минут до того, как приниматься за завтрак. Так вы съедите меньше. Но если времени у вас по утрам вообще ни на что нет, можете начинать садиться за стол в с 7.30 до 9.00 утра. Главное тут правило: всегда завтракать в одно и то же время. А вообще, идеальное время с точки зрения диетологов — 7.11 утра!
3. Первый перекус должен наступать не раньше 11 утра. Лучшее время: с 11 до 12 утра. Только не налегайте на бутерброды: запечное яблоко или даже банан подойдут куда лучше!
4. Не пренебрегайте временем обеда. Если вы хотите похудеть, ждать окончания рабочего дня не стоит. Лучшее время для полноценного обеда — С 12.30 до 14.00. Если же говорить про идеальное, точное время, то это — 12.38!
5. Полдник. Он тоже необходим — в первую очередь для того, чтобы вы не переедали за ужином. Лучшее для него время — период с 15.30 до 16.30. Фрукты — лучшее решение для этого приема пищи.
6. Теперь про ужин. Вопреки популярным диетическим мифам, ужинать нужно: причем лучше переесть, чем недоесть. Иначе гарантированно сорветесь поздно вечером: не сегодня, так завтра или послезавтра.
Лучшее время для ужина — 19.00-19.30. Если у вас нестандартный рабочий график, помните о «золотом правиле вечера»: последний прием пищи за день должен состояться как минимум за 4 часа до сна.
И еще одно правило: касательно спорта.
Многие люди не занимаются ни какими упражнениями только лишь потому, что считают, будто спортом можно заниматься только по утрам. Но на самом деле лучшее для этого время — вечер, примерно через час после ужина. Так вы сможете хорошенечко устать, быстро заснуть и сжечь «лишние» калории, потребленные в течение дня.
Кстати, знаете ли вы, что для полноценной тренировки достаточно 7 минут в день? Серьезно, этот комплекс составили лучшие ученые мира специально для газеты The New York Times. Они утверждают, что если вы будете делать этот комплекс каждый день, то обязательно похудеете и сможете избежать всех неприятных последствий от сидячего образа жизни.
Вот здесь посмотрите видео с тренировкой для быстрого снижения веса. Начните заниматься уже сегодня не выходя из дома!
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