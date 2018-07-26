Что делать, если вас покусали насекомые

В разгар лета выражение "Какая муха тебя укусила?" приобретает новый смысл. Во-первых, мухи действительно кусают человека, а во-вторых, зная, что за насекомое "покусилось на святое", можно быстро помочь пострадавшему, а в некоторых случаях спасти жизнь. Зачем вообще насекомые кусаются и как свести к минимуму неприятные последствия?

Защищаются

Осы, пчелы, шершни могут ужалить человека, которого сочтут опасным. Например, вы гуляли, заметили пчелу и начали от нее отмахиваться, или набрели на осиное гнездо и захотели его изучить поподробнее — не надо! Эти насекомые не будут разбираться в ваших истинных целях, а просто ужалят. Пчелы теряют жало и через некоторое время погибают, у ос и шершней шансы выжить гораздо выше, их жало гладкое и легко выходит из тела жертвы, в отличие от пчел. Также в целях самозащиты кусаются муравьи, постарайтесь обходить муравейники стороной, даже если очень хочется пошуровать там палочкой.

Что делать?

Во-первых, не паниковать. Успокойтесь, осмотрите место укуса, продезинфицируйте любым средством, подойдут любые спиртовые настойки или перекись водорода. Извлеките жало, если сможете, используйте стерильную медицинскую иглу или обычную швейную, предварительно обработав ее тем же средством, что и ранку. Приложите лед. Через какое-то время боль утихнет, а отек пропадет. Если легче не становится, боль и краснота не проходят, а отек только усиливается — незамедлительно обратитесь к врачу.

Муравьи, распространенные на территории России, особой опасности не представляют. В редких случаях может развиться аллергическая реакция, если чувствуете тошноту, слабость, непроходящий зуд, покажитесь врачу.

Питаются

Человек является отличным источником пищи для всех кровососущих насекомых — комаров, мошек, клещей и даже мух. Принято считать, что в августе мухи становятся злыми и кусают людей. На самом деле, комнатные мухи опасны только тем, что являются переносчиками различных болезней. А вот кусаются мухи-жигалки, которые имеют довольно жесткий хоботок, чтобы проколоть кожу. Они похожи на домашних внешне, а к концу лета их становится так много, что кусать приходится даже людей, хотя обычно они предпочитают крупный рогатый скот. Самую серьезную опасность для человека представляют клещи, они являются переносчиками клещевого энцефалита и боррелиоза.

Что делать?

Если вы заметили клеща на себя, лучше не пытайтесь снять его, не имея специальных навыков. Скорее всего, вы оторвете его туловище, а голова так и останется в коже. Проще и лучше обратиться в поликлинику, там аккуратно извлекут клеща и отправят его на анализ. Симптомы клещевого энцефалита и боррелиоза могут проявиться не сразу, а вот последствия этих заболеваний самые печальные.

Если вас покусали комары, мошки или мухи, в этом случае постарайтесь не расчесывать место укуса, снять зуд помогут специальные мази. Также может помочь раствор обычной повареной соли или пищевой соды.

Размножаются

Некоторые виды мух и оводы могут отложить личинки в тело человека, хотя обычно для этих целей они используют лошадей, коров и других крупных животных с толстой шкурой. Сначала на теле появляется небольшая припухлость и покраснение неправильной формы. Постепенно цвет становится более синюшным, образуется гнойник, который со временем прорывается.

Что делать?

Если вы заметили у себя болезненное пятно красновато-синюшного цвета, немедленно обращайтесь к врачу.