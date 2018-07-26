Калланетика для похудения — «ленивый» метод сжигания жира

Разработана специальная программа тренировок, которая приводит к быстрому сжиганию жира! Это очень эффективно. Заниматься можно не выходя из дома. Калланетика — для красоты вашего тела!

Калланетика — аэробная тренировка, комплексная система статических упражнений направленных на растяжение и сокращение мышц. Она быстро сжигает жир.

Калланетика основана на растягивающих и статистических упражнениях, вызывающих активность глубоко расположенных мышечных групп. Каждое упражнение разработано таким образом, что одновременно работают все мышцы тела: ног, ягодиц, бедер, рук, плеч, спины и брюшного пресса. Не остается ни одного участка тела, которое бы не включалось в работу.

Сами упражнения состоят в том, чтобы, приняв нужную позу, удерживать её 1–1,5 минуты. Со стороны кажется, что это довольно просто, однако на практике оказывается, что поначалу больше 10–15 секунд мышцы не выдерживают. Здесь нет прыжков и бега. За счёт этого сокращается вероятность различных травм.

Заниматься по этой системе можно как в фитнес-клубе, так и дома: для этого не нужно специального оборудования, а травматичность из-за отсутствия резких движений сведена к минимуму.

Содержание

Эффективна ли калланетика для похудения?

Упражнения калланетики для похудения

Противопоказания для занятий

Видео урок калланетики для начинающих с Татьяной Рогатиной

Видео: Как похудеть с помощью калланетики — Все буде добре

Эффективна ли калланетика для похудения?

Мы знаем, что для того, чтобы похудеть и достигнуть идеальной фигуры, нужно заниматься фитнесом или аэробикой, соблюдать особенный рацион питания. Но силовые нагрузки подходят не всем, поэтому калланетика считается востребованной тренировка. Она разработана так, что нагрузке подвергаются одновременно все мышцы. В какой-то мере калланетику называют гимнастикой, а эффективность от занятий намного ее превосходит: за час непрерывных упражнений девушка теряет как минимум 300 калорий. Регулярно занимаясь калланетикой, легко добиться таких результатов:

Убавить объемы тела.

Возобновить обмен веществ.

Укрепить мышцы, привести их в тонус.

Сбросить лишние килограммы.

Научиться управлять телом.

Улучшить осанку.

Освоить правильное дыхание.

Упражнения калланетики для похудения

Основала калланетику американка Каллан Пинкни. В свои 60 лет она обладает фигурой, которой позавидуют многие молодые женщины. Каллан рассказывает, что после непрерывных 10 часов занятий любая женщина сразу похудеет и будет выглядеть на 8 лет моложе своих лет, ведь за счет активности мышечной массы в это время в организме ускоряется обмен веществ. К. Пинкни советует заниматься калланетикой не менее часа три раза в неделю. По ее утверждению, первый результат при такой регулярности будет виден уже через три недели, в этот период количество тренировок уменьшается до двух.

Калланетика для похудения будет эффективна, если каждое упражнение выполнять от 50 до 100 раз. Остановки делать необходимо, но положение тела изменять нельзя — мышцы должны работать в статическом режиме. Когда они активированы и напряжены, организм усиленно поставляет кислород, в результате чего в них происходят окислительные процессы, образуя энергию, которая все обменные процессы в организме ускоряет. Примеры упражнений для похудения живота, ягодиц и бедер с фиксацией на фото — прекрасный самоучитель для всех. Начнем:

Этот комплекс в калланетике особенно активизирует глубокие мышцы ягодиц и бедер, способствуя похудению частей, в которых скапливается жир.

А) Опуститесь на колени, а затем следует повернуться к стулу лицом, отклониться назад, выпрямить плечи. Потягивая позвоночник и выгибая спину медленно нужно поднимать вверх левое колено, а затем наклонить его вбок. Стопы нельзя отрывать от пола сразу, а только после того, как досчитаете до 5, медленно поднимайте стопы от пола. Потом колено переводится на 2 см назад, а вы возвращаетесь в исходную позицию. Выполнять по 50 раз с каждой стороны.

Б) Позиция такая же, а левая нога вытянута в сторону без напряжения приблизительно на 7 см над полом. Пальцами на ногах следует упираться в пол. В этом положении нужно зафиксироваться приблизительно на 1 минуту. Повторить 15 раз.

Упражнения для живота. Важно выполнять эти элементы так, чтобы чувствовать любое движение брюшных мышц.

А) Ложитесь на спину, а потом следует поднять ноги вверх, обхватить их, вытягивая плечи и голову в направлении колен. Затем отпустить и вытянуть руки так далеко, как только сможете, плавно раскачиваясь назад, вперед на 15 см в каждую сторону. Выполнять 100 раз.

Б) Ложитесь на спину, ноги сгибайте и слегка расставьте. Затем медленно ноги поднимаются на 15 сантиметров над полом, фиксируясь вместе с головой и плечами, Затем левая нога поднимается вверх до тех пор, пока не станет перпендикулярна полу. Держать ногу без помощи, а руки следует вытянуть перед собой, потянуться за ними. Ягодицы и позвоночник должны плотно прилегать к полу. Выполнять 15 раз.

Противопоказания для занятий

К сожалению, калланетика для похудения имеет свои противопоказания. Чрезмерное увлечение калланетикой, как и любой другой спортивной деятельностью, может навредить. Этот вид фитнеса считается серьезной нагрузкой на организм, поэтому новичкам и людям, далеким от спорта, следует быть аккуратными, чтобы нагрузка не стала чрезмерной. Также калланетика противопоказана людям, страдающим бронхиальной астмой, сердечно-сосудистыми заболеваниями, людям, у которых проблемы с позвоночником, опорно-двигательной системой. С калланетикой нужно быть осторожной в случае, если:

Было произведено кесарево сечение — тогда от этого вида спорта нужно отказаться, пока не пройдет 1,5 года.

Проблемы с органами зрения — перед занятиями желательно проконсультироваться у врача. После любой операции с хирургическим вмешательством должно пройти не менее 1 года.

Упражнения по укреплению мышц запрещаются при варикозе.

Приседания противопоказаны, если выявлены геморроидальные узлы.

После любого инфекционного заболевания должен пройти восстановительный период.

Видео урок калланетики для начинающих с Татьяной Рогатиной

Инструктор по калланетике делает все ловко и красиво, а у вас так не выходит? Смотрите видео и учитесь, как правильно выполнять упражнения для похудения, чтобы результат был эффективным:

Видео: Как похудеть с помощью калланетики — Все буде добре

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