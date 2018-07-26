Что такое кето-грипп, как с ним бороться?

Выбирая для себя новую диету, люди думают лишь о желаемых результатах, мало кто задумывается о возможных последствиях. Перед кето-диетой ты будешь представлять себя стройным и красивым, и вряд ли подумаешь о плохом самочувствии с целым набором неприятных симптомов. Вскоре после начала диеты о себе даст знать кето-грипп, в более легкой или более тяжелой форме с ним сталкиваются абсолютно все последователи кето-питания. Перед тем, как принять решение сесть на кето-диету и заполнить свой холодильник здоровыми жирами и белками, ознакомься с побочным эффектом такого питания.

Кето-гриппом называют состояние человека на кето-диете, оно не относится к одноименному вирусному заболеванию, но имеет схожие симптомы. Изменения в питании вызывают головную боль, головокружение, слабость и усталость, ломоту во всем теле, тошноту и другие неприятные ощущения, характерные для гриппа.

В основе кето-диеты заложен механизм кетоза, когда тело начинает использовать энергию, полученную не из углеводов, а из запасов жира.

Описанные выше неприятные симптомы — это последствия кетоза.

Тело привыкло питаться за счет углеводов, это быстрые и легкодоступные источники энергии, использовать их намного проще, чем жир. Снижение количества углеводов в меню заставляет чувствовать себя вялым и безжизненным, иногда симптомы проходят через 24-48 часов, но нередко они сопровождают всю диету. Кето-питание часто приводит к проблемам с пищеварением, так как углеводы поставляют в организм не только энергию, но и клетчатку. Снижение употребления клетчатки замедляет работу желудочно-кишечного тракта.

Кето-грипп похож на обычный грипп высокой вариативностью влияния на разных людей. Кто-то переходит на кето-питание настолько легко, что практически не ощущает неприятных симптомов, другие чувствуют себя больными с первых дней и до самого окончания диеты. Это зависит от особенностей пищеварения, состояния здоровья и образа жизни.

Для того, чтобы снизить проявления симптомов, нужно начинать кето-диету постепенно, плавно снижая употребление углеводов и увеличивая употребление жиров. Все приемы пищи нужно планировать заранее, оценивая пищевую ценность каждого из них. Важно не обделять свой организм клетчаткой, без нее возникнут затруднения в работе кишечника, что только усугубит самочувствие. Чем медленнее будет проходить переход на кето-питание, тем проще будет перенести диету.

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Во время кето-диеты важно пить много воды, жидкость необходима для стимуляции работы кишечника в непривычных для него условиях, а также для расщепления жиров в выведения продуктов распада. Если самочувствие становится настолько плохим, что оно мешает работать и выполнять повседневные дела, то необходимо немного увеличить употребление углеводов и понаблюдать за своим состоянием. Это можно сравнить с шагом назад, замедляющим достижение цели, но такое шаг принесет улучшение самочувствия, поможет выдержать диету без срывов. Кето-диета представляет собой довольно тяжелую методику, поэтому нужно всячески помогать своему организму перенести нее, даже если ценой хорошего самочувствия станет замедление в достижении похудения.

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