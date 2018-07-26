Комплекс упражнений для дома

Выполняя этот комплекс вы станете стройнее и сильнее, будете сжигать много калорий. Тренируйся 2-3 раза в неделю.

1. Приседание с ударом

2. Выпад с прыжком

3. Отжимание на одной ноге

4. Передвижение альпиниста