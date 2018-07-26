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Комплекс упражнений для дома
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Комплекс упражнений для дома 

Карельские вести 1 час назад
Выполняя этот комплекс вы станете стройнее и сильнее, будете сжигать много калорий. Тренируйся 2-3 раза в неделю.
1. Приседание с ударом
2. Выпад с прыжком
3. Отжимание на одной ноге
4. Передвижение альпиниста
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