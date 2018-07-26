Почему методы быстрого похудения не работают

Алена Парецкая, врач-педиатр

Полное голодание, различные таблетки, содержащие в своем составе слабительные или мочегонные компоненты, а также таблетки с компонентами, влияющими на аппетит и психику… Каких методов только сегодня не предлагают, чтобы быстро похудеть — буквально за 3–4 дня! Врачи, которые затем лечат любительниц «экстренного» похудения, знают, чем оборачивается потеря 2–4 кг таким быстрым темпом и как долго затем можно восстанавливаться после подобных экспериментов.

Они же растительные, чем навредят?

Нередко быстро сбросить несколько килограммов предлагают различные производители БАДов, используя их фиточаи или растительные таблетки. Это же не «химия»: чем могут навредить травки, если можно немного похудеть? В реальности — нет разницы, химические ли вещества приводят к резкой потере веса или они естественного происхождения. Они заставляют тело терять не жировые отложения, а выводят воду (а вместе с ней — полезные минералы и витамины), а также расщепляют собственные запасы гликогена (в печени и мышцах), а затем и белка. Все это связано с тем, что именно эти ресурсы организма доступнее, чем жиры, надежно спрятанные за плотными стенками жировых клеток.

Большинство коктейлей на растительной основе, натуральных «сжигателей жира» или чаев для похудения в своем составе содержит экстракты растений, обладающих либо выраженным слабительным эффектом, либо сильным мочегонным. Мало того, что вам предстоит романтичная ночь неподалеку от туалета, если выпить их после работы вечером, так еще и невозможно предсказать индивидуальную реакцию кишечника на растения. Иногда эффект может быть очень слабым, а у некоторых доходит до тошноты и рвоты, сильного поноса, который может затянуться на 2–3 суток. Подобное похудение можно завершить в больничной палате. Врачи оценят мертвенную бледность лица и стройность тела по достоинству.

Добавим к этому заранее не предсказуемые аллергические реакции. Чем более экзотичными будут растения в составе похудательного средства, тем данная неприятность вероятнее. Это могут быть сыпь по телу, сильный зуд и красные пятна либо отек губ, век или шеи, языка и глотки, вплоть до удушья. Кстати, аллергия также может проявиться и резкими расстройствами пищеварения, болью в животе и диареей. Но в больнице придется провести времени еще больше, чем из-за банального обезвоживания.

Чем опасны слабящие составы?

Во многих составах для быстрой «стройности» можно обнаружить в составе синтетические или растительные слабящие компоненты. Самые распространенные из них — кора крушины, трава сенны, магнезия, экстракт каштана, стевия, глицерин и много что еще. Но важно понимать: эти составы не действуют на жировые отложения, они активизируют перистальтику кишечника и банально выводят все то, что вы ели предыдущие сутки, наружу за пару часов вместе с жидкостью, содержащейся в просвете кишки. Это в общей сложности составляет по массе около 2–3 кг.

Химические соединения или травяные составы раздражающе влияют на кишечную стенку, заставляют ее мощно и сильно сокращаться, что провоцирует довольно болезненные спазмы в животе. Содержимое кишки в жидком виде, не всасываясь, активно направляется наружу. Вот и все похудение. А параллельно с ним минус полезные витамины и минералы, поступившие с пищей, минус необходимая телу вода для метаболизма. Опустошение кишки провоцирует чувство голода и усиление метаболизма, расщепление собственных запасов гликогена «на черный день» из печени. Начнете потом есть — прибавите вместо потерянных двух четыре килограмма.

А живот так и болит!

Побочных эффектов у «слабительного» способа потери веса множество. О части из них я уже упомянула — это потеря витаминов и минералов, а если практиковать такие методы долго, обеспечено состояние гиповитаминоза и анемия, потеря кальция, магния (а он защищает от стресса). Закономерны головная боль и бледность, слабость и головокружение, схваткообразные боли в животе.

Частое применение таких составов формирует еще и эффект «рикошета»: сам кишечник без стимуляторов работать ленится, перистальтика без травок-муравок замедляется, и к боли в животе присоединяются запоры. Как результат, можно заработать себе хронический энтероколит. Постоянное воспаление кишечника и частое пребывание в стационаре не даст вам много есть, диета на супчиках и пюрешках потребуется на много лет вперед. Похудеете вы сильно, но ценой потери здоровья.

На то она и желчь!

Есть и еще один похожий способ потери веса — активация отделения в просвет кишечника желчи. В основном это тоже растительные составы (шиповник, боярышник, кукурузные рыльца), но они активизируют работу печени по синтезу желчи и выделение ее из желчного пузыря в кишку. Желчь — горькая субстанция, раздражающая стенки кишки не хуже мощного слабительного, она приводит к усилению перистальтики кишечника и более скорому опорожнению кишки, послаблению стула.

Но, если у худеющих есть проблемы с желчным пузырем, особенно камни в нем, что не редкость у многих после 35 лет, закончить процесс похудения можно в клинике экстренной хирургии, на операционном столе. Врачам придется экстренно удалять желчный пузырь, закупоренный камнем, который сдвинулся мощным потоком желчи. Сам камешек может и не уйти из узкой части шейки пузыря, а разрыв переполненного пузыря приведет к перитониту — это смертельно опасно!

А если через почки?

Не менее «популярный» метод быстро похудеть — мочегонные сборы, быстро выгоняющие воду из организма, как многие считают, лишнюю. Он после даже однократного применения может дать потерю веса до 3 кг. Но такое похудение — это тоже небезопасный метод, причем совершенно не трогающий жиры. Растительные или синтетические мочегонные препараты активизируют работу почек по выведению воды из сосудов, а затем и межклеточной жидкости. Организм обезвоживается, тускнеет и сохнет кожа, шелушатся губы, образуются круги под глазами.

Но и это не все. С водой уйдут необходимые телу хлор и натрий, кальций и магний, а самое главное — почки активно теряют калий. Он жизненно необходим сердечной мышце для полноценных сокращений. Без достаточного количества калия могут возникать колющие или давящие боли в сердце, ощущение перебоев в его работе, скачет давление. Если мочегонные пить 2–3 дня подряд, начнутся парестезии — ощущение ползания мурашек в пальцах рук и ног, онемение их, а также возможны судороги из-за обезвоживания мозговой ткани. Часто прибегать к мочегонным — это сознательно ускорять процесс старения, именно из-за обезвоживания в процессе старения сильнее всего страдает кожа, волокна коллагена и эластина.

А я голодаю!

Еще один экстремальный метод быстрого и опасного похудения. Хорошо, если в рационе останутся хотя бы яблочки или кефир, худо-бедно тело продержится пару суток. Если это не полное голодание на одной воде (даже без корочки хлеба) — это голодание «тотал», метаболизм может сильно пострадать. Запасов гликогена, которые подпитывают мозг в период полного отказа от еды, хватит максимум на сутки, а потом организм перейдет в режим alarm и начнет «есть» собственные белки, которые доступнее всего: плазменные, мышечные, иммунные. Из них тело путем целой цепи реакций синтезирует глюкозу (кроме нее, мозг не ест ничего), но останется масса промежуточных продуктов — кетоновых тел (ацетон и две органические кислоты), которые отравляют тело. Голодание приведет к сильным метаболическим сдвигам, а ненавистные жиры начнут таять тогда, когда сил голодать уже не останется.

Максимум, что допустимо, — это разгрузочные дни. Их поддерживают даже врачи, они полезны людям с лишним весом. О разгрузке стоит поговорить подробнее отдельно, вкратце скажу, что это ограничение еды на сутки (и не более), есть в это время можно легкие, малокалорийные продукты — обычно это яблоки, кефир, крупы, сваренные на воде.

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