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Откровения от Луки
Чердак
34 минуты назад
Женский форум
Фото:
Чердак
От кого произошли живые организмы?
Как зародилась жизнь на земле и почему нашего последнего общего универсального предка зовут LUCA?
Смотрим мультфильм «Чердака»!
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