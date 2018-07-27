Здоровье на лице. Как разглядеть диагноз в зеркале

Как часто прекрасная половина человечества, проснувшись утром и посмотревшись в зеркало, видят изменения на лице. И если мы понимаем, откуда берутся круги под глазами и морщинки, то некоторые прыщики, пятна или волоски могут возникнуть без причины. Но на самом деле причины есть для всего.

Симптомы каких заболеваний могут отразиться на женской красоте? Стоит ли бить тревогу, если вам не нравится ваше отражение в зеркале? Можно ли заподозрить гинекологические заболевания по прыщикам? Ответы на эти и другие вопросы корреспондент АиФ Оренбург ищет вместе с заведующей женской консультацией № 2 Оренбурга, акушером-гинекологом высшей категории Ириной Ермолаевой.

Внешность — о привычках

Евгения Чернова, «АиФ Оренбург»: Ирина Витальевна, правда ли, что некоторые диагнозы в буквальном смысле отражаются на лице?

Ирина Ермолаева: Если заболевание не касается кожи напрямую, то определить заболевание, просто осмотрев лицо, вряд ли получится. Хотя первое, что я делаю, когда женщина приходит ко мне на прием, обращаю внимание на внешность, как бы сканирую ее. Это позволяет сделать выводы не столько о диагнозах, сколько об образе жизни женщины.

Круги под глазами — значит, не высыпается. Цвет кожи и ее состояние скажет о питании и вредных привычках. У курящих цвет лица землистый, сероватый, а на руках образуется сосудистая сетка. Это от того, что никотин в первую очередь влияет на состояние сосудов, вызывает их спазм.

Отечность и рыхлость лица — один из признаков злоупотребления алкоголем, поскольку он затрудняет вывод лишней воды из организма и влияет на печень, которая отвечает за внутреннюю чистку.

Лишний вес может говорить о многом: от неправильного питания до эндокринных нарушений. Здесь может быть и диабет, и недостаточная работа щитовидной железы и другие гормональные проблемы.

О чем говорят прыщи?

— Говорят, если на лице появились прыщи можно заподозрить какой-то диагноз. Какой — зависит от того, на какой части лица появилось высыпание. Так ли это?

— У взрослых акне говорит о нарушениях в организме. Если в юности у девушки не было угревой сыпи, а к 30 годам все лицо покрылось прыщами, то ей, прежде всего, необходимо обратиться к эндокринологу и гинекологу, чтобы исключить заболевания надпочечников и яичников. Безусловно, необходима диагностика, которая включает биохимический анализ крови, исследование уровня половых гормонов и гормонов надпочечников, общий анализ крови, УЗИ органов малого таза и щитовидной железы. Задача любого врача — смотреть на пациента, как и положено врачу, системно, ведь кожа является самым большим органом человеческого организма и служит первичным барьером для агрессивных внешних воздействий. Не менее важно обратить внимание на состояние желудочно-кишечного тракта, исключить такие заболевания, как дискинезия желчевыводящих путей, дисбактериоз.

Вообще есть такое мнение, что определенные участки лица отражают состояние тех или иных органов. Так, высыпания на подбородке сигнализируют о проблемах с органами малого таза, что очень важно для женщины. Если у вас проблемы с кишечником, тогда прыщики, скорее всего, появятся на лбу.

Порой чтобы избавиться от прыщей, нужно просто изменить рацион питания, исключив легкие углеводы — мучное, сахар и картофель. Эти продукты часто становятся причиной повышенной жирности кожи, а как следствие, появляются прыщи. Кроме того, я рекомендую исключить из рациона кофе, рафинированный сахар, острую пищу. Молочная продукция может спровоцировать акне, постарайтесь сократить ее потребление, если эта проблема вас коснулась. Запомните, что коктейли на основе молочной сыворотки действуют как сверхконцентрированное молоко. Важно сбалансированное употребление пищи, обогащенной клетчаткой и минеральными веществами, такими как рыба, овощи, бобовые, белок, фрукты и ягоды.

В любом случае, нельзя поставить точный диагноз по отражению в зеркале.

— Стоит ли бояться пигментных пятен и волосков на лице?

— Стоит, если их раньше не было, а сейчас появились или стали усиленно расти. Если женщина не беременна, то пигментные пятна у нее просто не должны появляться. Однако сегодня с развитием такого направления в косметологии, как лазеротерапия, пигментация может стать побочным эффектом от таких процедур. Чтобы этого избежать, процедуры с использованием лазера лучше проводить в осенне-зимний период.

Что касается повышенной волосатости на лице, то это признак нарушения гормонального фона. В этом случае стоит сдать анализы на гормоны. То же самое нужно сделать, если у женщины вдруг резко стали выпадать волосы. Это тоже сигнализирует о гормональном сбое.

Витамины красоты

— Может ли состояние ногтей и волос говорить о каких-то проблемах с женским здоровьем?

— Очень опосредованно. Ногти и волосы в первую очередь реагируют на недостаток витаминов и минералов. Так, если ногти стали ломаться или слоиться, стоит увеличить потребление кальция. Вообще женские витамины — А, Е и фолиевая кислота — в первую очередь отражаются на внешности. Они помогают поддерживать здоровье кожи в целом, а значит, мы хорошо выглядим. К сожалению, такие диагнозы, как эрозия шейки матки или миома никак не показывают себя внешне. Поэтому раз в год обязательно посещайте гинеколога. Это поможет не только сохранить внешнюю красоту, но и сохранить репродуктивное здоровье.

— Получается, нужно просто пить витамины?

— Конечно, но сейчас медицина отходит от практики поливитаминов. Если раньше считалось, что комплекс минералов и витаминов поможет поддержать здоровье, то сегодня ставку делают на отдельные виды витаминов. Сегодня большое значение придают омега-3, которая помогает профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, витамину D, который положительно сказывается на общем иммунитете, а также антиоксидантам. Именно они помогают нам дольше не стареть. Ну и, конечно, правильный образ жизни и позитивный настрой — залог долгого здоровья и красоты. И помните — кожа лишь отражает состояние «внутреннего мира» вашего организма.