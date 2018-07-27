Раскрыт секрет быстрого заживления ран во рту

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего обнаружили, что ткани в ротовой полости заживают в несколько раз быстрее, чем кожа, например, на руках.

В исследовании участвовали 30 добровольцев. Все им были сделаны небольшие разрезы на руках и во рту.

Оказалось, что раны на руках затягивались со скоростью 0,1 мм в день, а во рту — 0,3 мм в день. В результате раны во рту заживают всего за 6 дней, а на руках — более двух недель. При этом в ротовой полости после полного заживления не оставалось даже следов, а следы от ран на поверхности кожи были заметны на протяжении длительного времени.

В целом, по расчетам специалистов, на заживление повреждений тканей во рту уходит в 5-10 раз меньше времени, чем на полное излечение ранений на коже конечностей.

В клетках слизистой ротовой полости ученые обнаружили белки, которых нет в клетках кожи и которые при этом уменьшают воспаление и активируют клетки, необходимые для заживления повреждений. Введение этих белков в рану на коже сокращает время заживления раны с 9 до 3 дней.

Кроме того, по мнению экспертов, играет роль и влажность слизистой оболочки полости рта. Мы эволюционировали от существ, обитавших в воде, поэтому механизмы заживления ран во влажной среде у нас более развиты, чем способность восстанавливать ткани на коже рук или ног.

Ученые надеются использовать полученные данные для разработки новых средств для заживления ран.