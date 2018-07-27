Средиземноморская диета — лекарство при псориазе

Французские дерматологи из Henri Mondor University Hospital в Кретейле доказали, что средиземноморская диета значительно уменьшает проявления псориаза.

К таким выводам ученые пришли по результатам анализа данных общенационального исследования, в котором приняли участие почти 36 тысяч французов. Более 3,5 тысячи из них имели какую-либо форму псориаза.

Всех пациентов с псориазом разделили на три группы по степени сходства их рациона питания со средиземноморской диетой. В первую группу вошли люди, чье питание максимально далеко отстоит от принципов средиземноморской диеты. Во второй оказались пациенты, чьи привычки питания были уже ближе к ней. А в третью группу включили людей, которые практически полностью придерживаются средиземноморской диеты.

Даже после того, как данные были скорректированы с учетом уровня физической активности участников, наличия у них ожирения и различных вредных привычек, оказалось, что средиземноморская диета значительно снижает проявления псориаза: на 29% во второй и на 22% в третьей группе по сравнению с первой, той, где питание участников максимально не соответствовало ее принципам.

Ученые объясняют такой эффект тем, что средиземноморская диета богата витаминами А, D, E, фолиевой кислотой и омега-3 жирными кислотами — все эти соединения обладают противовоспалительными антиоксидантными свойствами и полезны для кожи. Также данный рацион питания благотворно влияет на лимфоидные ткани, являющиеся частью иммунной системы, и на бактерии кишечника.

Правда, было высказано предположение о том, что нездоровое питание людей из первой группы (жирное, сладкое, фастфуд) само по себе вызывает усиление симптомов псориаза. Но, по мнению ученых, это может быть сопутствующим фактором и никак не влияет на факт о несомненной пользе средиземноморской диеты для больных псориазом.