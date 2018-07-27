Выброс адреналина: симптомы и причины

Фото: Flickr/Global PanoramaВыброс адреналина: симптомы и причиныВыброс адреналина является одним из жизненно важных механизмов защиты организма. Производство адреналина происходит в надпочечниках, которые располагаются над почками. Адреналин отвечает на угрозу реакцией «борись или беги» и запускает определенные процессы в организме. Например, он посылает лишний кислород к легким, чтобы человек смог убежать.

Адреналин оказывает следующее воздействие на организм:

уменьшает чувство боли;

временно увеличивает силу;

заостряет внимание, что позволит человеку быстро мыслить и сформировать четкий план, чтобы избежать потенциальной угрозы.

Однако высвобождение адреналина может иногда возникать, когда нет реальной угрозы. Гормон оказывает такое же влияние на организм независимо от того, присутствует ли опасность или нет.

Выброс адреналина в кровь — симптомы

Выделение адреналина в кровь происходит очень быстро, обычно в течение нескольких секунд. Адреналин вызывает следующие изменения в теле:

увеличивает частоту сердечных сокращений;

перенаправляет кровь к мышцам, вызывая всплеск энергии;

расслабляет дыхательные пути, чтобы мышцы получили больше кислорода;

приводит к расширению зрачков.

Побочные эффекты выброса адреналина могут включать потоотделение, ощущение головокружения из-за изменений в крови и кислороде, а также изменение температуры в результате перенаправления крови. Эффект адреналина в организме может длиться до 1 часа после выброса.

Адреналин — причины выброса

Выброс адреналина не всегда происходит, когда человек сталкивается с реальной угрозой. Это может также произойти во время стресса, например, при сдаче экзамена или собеседовании.

Экстремальные виды деятельности, в том числе катание на американских горках или прыжки с банджи, также могут вызвать прилив адреналина. Некоторым людям нравится чувство адреналина. Они выбирают экстремальные виды спорта или действия, чтобы вызвать преднамеренное высвобождение адреналина в организме.

В течение дня человек может быть слишком занят или отвлечен, чтобы думать об источниках стресса или беспокойства. Поэтому эти мысли часто появляются ночью, когда человек пытается уснуть. Если стресс экстремален, это может спровоцировать прилив адреналина.

Основными причинами выброса адреналина являются:

угроза;

стресс;

волнение;

тревога и стресс могут привести к более частым выбросам адреналина в организм.

Другие причины:

Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР)

ПТСР может влиять на людей, у которых были травмы, такие как боевые или сексуальные посягательства. Люди с ПТСР могут испытывать выброс адреналина, когда думают о своем стрессе или травме из прошлого. Это может вызвать проблемы с концентрацией, бессонницу, постоянную готовность к возможной опасности и чувство раздражительности.

Опухоли

Иногда опухоль может заставить организм выбрасывать слишком много адреналина. Это может произойти при опухоли надпочечников, называемой феохромоцитомой, или опухоли нервной системы — параганглиоме.

Оба этих типа опухолей встречаются очень редко, но они вызывают у человека выброс адреналина, что может привести к панической атаке.

Как уменьшить выброс адреналина?

Существует несколько способов, которые человек может предпринять, чтобы контролировать реакцию своего организма на выброс адреналина.

Замедление дыхания

Замедление дыхания или дыхание в бумажный мешок может сбалансировать подачу кислорода к телу. Это может уменьшить чувство головокружения и помочь человеку чувствовать себя спокойнее.

Упражнения

Выполнение некоторых упражнений может отвлечь внимание от стресса. Йога и упражнения на растяжку могут снять стресс и беспокойство.

Свежий воздух

Свежий воздух поможет человеку контролировать уровень адреналина. Можно выйти на улицу для прогулки.

Повтор слов

Повторение одного конкретного слова, которое успокаивает, может отвлекать от реакции организма на адреналин.

Эти методы могут помочь успокоить тело и ум и уменьшить последствия выброса адреналина.

Когда обратиться к врачу

Выброс адреналина обычно имеют основную причину, например, стресс или опухоль на надпочечниках. Люди должны обратиться к врачу, если испытывают частые приступы выброса адреналина, так как это может повлиять на здоровье в долгосрочной перспективе. Со временем высокий уровень адреналина в организме может вызвать проблемы со здоровьем. К ним относятся увеличение массы тела, что приводит к метаболическому синдрому и гиперкортизолемии.

Если приступы выброса адреналина возникают в результате стресса или беспокойства, врач может дать рекомендации или назначить лечение.