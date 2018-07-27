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Питоны научились потреблять воду из мышц, чтобы воспроизвести потомство
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Питоны научились потреблять воду из мышц, чтобы воспроизвести потомство 

Naked-Science.ru 1 час назад
Фото: Naked-Science.ru
Исследователи из Университета штата Аризона (США) продемонстрировали на примере питонов из рода Antaresia, что вода — один из самых необходимых ресурсов в период беременности. Подопытные животные сумели отложить потомство без внешних источников воды, потребляя жидкость из собственных мышц. Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences.
Биологи разделили 35 змей на четыре группы. Первые две потребляли воду в течение всего эксперимента (23 дня), вторые не имели к ней доступа. Каждая из половинок подразделялась на беременных и небеременных самок. Чтобы следить за тем, какие процессы происходят в организме змей, ученые измеряли побочные продукты сжигания жира и мышц, такие как кетоны и мочевая кислота. На протяжении всех трех недель они также следили за объемом мышц, а в конце узнали размер и свойства кладки.
Те питоны, которые обходились во время беременности без воды, потеряли большую массу тела по сравнению со всеми остальными группами. У них уменьшились эпаксиальные мышцы, расположенные вдоль спины. Хотя размер их кладки сопоставим с кладками беременных змей, снабженных водой, их яйца весили на 16 процентов меньше и имели более тонкую скорлупу.
ASU School of Life Sciences
Автор исследования Джордж Бруш (George Brusch) рассказал, какое значение имеют результаты:
«Наши дополненные знания об отношении между гидратацией и репродуктивными потребностями помогут нам лучше понять реакцию организма на ограничение воды. Мы сможем изменить подход к пониманию базовых репродуктивных нужд в экологическом контексте, который раньше игнорировал воду и концентрировался исключительно на энергетических ресурсах».
В июне химики из Калифорнийского университета в Беркли разработали аппарат для сбора пресной воды в засушливых условиях пустыни.
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