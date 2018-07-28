Питоны научились жить без воды

Для выживания и воспроизводства потомства, питоны научились потреблять воду из мышц.

Американские ученые из Университета штата Аризона, продемонстрировали на примере питонов из рода Antaresia, что вода — один из самых необходимых ресурсов в период беременности.

Подопытные животные сумели отложить потомство без внешних источников воды, потребляя жидкость из собственных мышц.

Для этого специалисты взяли под наблюдение более 30 особей питона, которые находились в ожидании потомства. Пресмыкающихся разделили на две группы. Одна получала достаточное количество воды, а вторая не имела доступа к жидкости.

Обе группы успешно воспроизвели потомство. Однако у змей, которые содержались в условиях нехватки воды, количество яиц было меньше, и они потеряли в массе тела.

Вторая группа с достаточным количеством воды выносила и отложила большее количество яиц. При этом их масса тела не претерпела изменений, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences.

Автор исследования Джордж Бруш (George Brusch) рассказал, какое значение имеют результаты:

«Наши дополненные знания об отношении между гидратацией и репродуктивными потребностями помогут нам лучше понять реакцию организма на ограничение воды. Мы сможем изменить подход к пониманию базовых репродуктивных нужд в экологическом контексте, который раньше игнорировал воду и концентрировался исключительно на энергетических ресурсах».

Ранее сообщалось, что на территории Мьянмы палеонтологи нашли змею, возраст которой составляет 100 миллионов лет.