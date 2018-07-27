7 признаков дефицита магния

От количества магния в организме зависят множество важных моментов — уровень сахара в крови, состояние костей и мышечной системы, обмен веществ. В сутки женщина должна получать 310-320 мг магния, мужчина — 400-420 мг, для этого нужно есть продукты с содержанием магния — авокадо, листовые овощи темно-зеленого цвета, бобовые, бананы, орехи и семечки, натуральный йогурт и темный шоколад.

Большинство людей страдают от дефицита магния и даже не догадываются об этом.

Причина дефицита заключается не только в неправильном питании, но и в заболеваниях желудка и кишечника, недостатке витамина D и употреблении алкоголя. Ниже перечислены симптомы дефицита магния, при обнаружении которых нужно обратиться ко врачу и пройти обследование.

Покалывание и онемение в пальцах

Магний необходим для правильной работы нервной системы, при его дефиците наблюдаются проблемы в передаче нервных импульсов. Это проявляется в онемении и покалываниях в пальцах рук и ног.

Гриппозное состояние

Если ты чувствуешь усталость и слабость, не хочешь есть и периодически ощущаешь тошноту, то это не значит, что у тебя грипп. В таких же признаках проявляется дефицит магния, если состояние не улучшается в течение пяти дней, необходимо обратиться ко врачу.

Судороги

Мышечные судороги происходят по причине аномальной активности нервной системы, зачастую это связано с дефицитом магния. Тревожным симптомом будут являться регулярные судороги, не связанные с физической активностью.

Мышечные боли

Снижение уровня магния сопровождается чрезмерным притоком кальция в нервные клетки и гиперстимуляцией мышечных нервов. Мышцы могут болеть из-за судорог, после них мышцы становятся жесткими, как после интенсивной тренировки.

Эмоциональные перемены

Под воздействием дефицита магния у человека меняется настроение, он становится более склонным к депрессии. Как правило, состояние характеризуется как эмоциональный упадок, сопровождающийся нарастающей тревожностью.

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Изменение ритма сердцебиения

Дефицит магния вызывает снижение уровня калия, что не лучшим образом влияет на работу сердца, меняется сердечный ритм. При посещении врача обязательно нужно упомянуть об ускорении или замедлении частоты сердечных сокращений.

Хронические запоры

В питании магний выполняет роль естественного слабительного, поэтому при его дефиците наблюдаются проблемы со стулом. Хроническим запором называют состояние, когда кишечник опорожняется реже трех раз в неделю.

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