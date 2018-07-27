Как справиться с варикозом?

Владимир Животов остеопат

Самые яркие симптомы варикозного расширения вен — выступающие вены, сосудистые звездочки на ногах, ощущение тяжести в ногах и отеки ног. Именно с такими жалобами обычно пациенты обращаются к врачу. Традиционно этим заболеванием занимается врач-флеболог (сосудистый хирург, который специализируется на заболеваниях вен). Но иногда причина проблем — во внутренних органах.

О том, как справиться с варикозом в таком случае, рассказывает остеопат Владимир Животов.

У вас были травмы?

Причина возникновения варикозного расширения вен довольна проста и кроется в сдавливании вен, по которым идет отток крови от нижних конечностей и малого таза. Что же препятствует оттоку венозной крови? Травма копчика и крестца служит провоцирующим моментом для опущения внутренних органов. Когда тело резко останавливается при ударе крестцом и копчиком, внутренности по инерции продолжают движение, и связки, поддерживающие кишечник и другие органы брюшной полости, растягиваются. Такие травмы можно часто найти у людей, катавшихся на коньках или роликах, гимнастов, сноубордистов. Смещенные книзу внутренние органы оказывают давление на сосуды. Развернутые из-за травмы копчик и крестец увлекают за собой тазовые кости, тянут мышцы и связки, которые суживают просвет и сдавливают вены и лимфатические сосуды, что ведет к повышению гидростатического давления крови в венах, прежде всего, геморроидальных, и в венах ног. Отсюда варикозное расширение вен прямой кишки, заднего прохода и нижних конечностей разной степени выраженности.

Как предупредить варикоз?

Прежде всего, правильно выбирайте обувь. Шпильки или высокие каблуки — это выходной вариант, он не подходит для повседневных прогулок по городу. Если на вас туфли на каблуках, смещается центр тяжести всего тела, а постоянное перенапряжение икроножных мышц приводит к нарушению кровообращения, болям в ногах и — в дальнейшем — к усилению варикоза. Если же у женщины есть сколиоз, ситуация усугубляется. Если вы автомобилист, то хотя бы один день в неделю проводите не за рулем. Доказано, что продолжительное сидение нагружает наш позвоночник в 2 раза больше, чем долгое стояние. Отсутствие двигательной активности приводит к перенапряжению мышц плечевого пояса и шеи, мышц поясницы и бедер, вызывает застой крови в области таза и нижних конечностей. Со временем все это усиливает варикозное расширение вен нижних конечностей, прямой кишки, даже половых органов. Не забывайте о сбалансированном питании. Ешьте побольше овощей и фруктов, ограничьте потребление жареного и жирного.

Избавьтесь от привычки сидеть нога на ногу

Так вы усугубляете и без того затрудненный кровоток и пережимаете сосуды. Кроме того, если вы заметили предпосылки развития болезни, не поднимайте тяжести! В положении сидя увеличивается гидростатическое давление в венах ног и малого таза, поэтому при сидячей работе делайте почаще перерывы, чтобы пройтись. Стенки вен не способны сокращаться и самостоятельно проталкивать кровь к сердцу, поэтому главную роль играет сокращение окружающих мышц, так называемая мышечная помпа. Физическая активность особенно важна для пациентов с варикозным расширением вен: они не только улучшают физическую форму, но и помогают своим венам справиться с нагрузкой.

Что предлагают остеопаты?

Чтобы устранить причину варикоза, нужно восстановить правильное положение внутренних органов — ликвидировать уже имеющееся сдавливание вен и предупредить прогрессирование болезни. Для этого обратитесь к специалисту, который может грамотно выполнить подъем органов, и в течение длительного времени (не менее 10–12 месяцев) нужно ежедневно выполнять упражнение. Исходное положение — лежа на спине. Поверхность должна быть ровная и твердая. Руки расположите вдоль тела, ноги согните в коленях, стопы поставьте. Начинайте медленно дышать животом. После трех вдохов и выдохов делайте полный выдох, будто выдуваете из себя весь воздух, который есть. Затем сильно втяните живот под ребра (это движение похоже на «ложный вдох», потому что оно напоминает вдох, но не наполняет легкие воздухом). После того как вы задержали дыхание и втянули живот, подтяните его пальцами по направлению от лона чуть выше уровня пупка, при этом не переставайте изо всех сил втягивать живот. После того как руки поднялись до нужного уровня, аккуратно отнимите их от живота. Завершите упражнение медленным вдохом через нос. Во все время подъема органов руками вдыхать нельзя! Повторите упражнение. Сначала ощущения должны быть весьма неприятными, но со временем, когда органы начнут подниматься, дискомфорт постепенно пройдет. Также будет не хватать воздуха, но это вопрос тренировки. Эффективность упражнения обусловлена тем, что используются два мощных фактора поднятия внутренних органов — «диафрагмальная присоска» и движение руками. Это упражнение необходимо выполнять ежедневно в течение 10–12 месяцев, если у вас есть признаки опущения (к которым относится варикоз), особенно если вы поднимаете тяжести. Лучшее время для выполнения упражнения — непосредственно перед сном.

5 ПРАВИЛ ЗДОРОВЫХ НОГ Запомните несколько простых правил, чтобы ваши ноги оставались здоровыми в течение всей жизни:

Ваши ноги меняют форму по мере взросления. Размер ноги тоже меняется, поэтому важно правильно подбирать обувь, которая не сдавливает стопу. Обращайте внимание на ее ширину.

Не пренебрегайте ортопедическими стельками.

Лучше всего, если подошва обуви широкая и хорошо поддерживает стопу.

Оптимальное время для примерки обуви — в середине дня.

Если у вас возникли неприятные симптомы (отечность, боль, тяжесть в ногах), не откладывайте визит к врачу.

3 упражнения для внутренних органов

Подтянуть внутренние органы помогут упражнения, тренирующие прямые и боковые мышцы брюшного пресса. Сядьте на пол, скрестите ноги, обопритесь спиной о стену. Во время короткого выдоха толчком придвигайте пупок к позвоночнику, ненадолго задержав его в таком положении, расслабьтесь. Повторите 100 раз.

Тренировка тазового дна. Исходное положение — сидя, руки расслаблены и лежат на коленях. Сделайте несколько вдохов, настройтесь. Далее начинайте с силой напрягать мышцы тазового дна. Это ощущение похоже на то, как будто вы пытаетесь остановить мочеиспускание. Задержитесь в этом состоянии на несколько секунд, затем расслабьтесь. Вариант — выполнение коротких быстрых втяжений тазового дна в любое удобное время. Не менее 100 раз.

Боковая планка. Лежа на боку, соедините ноги вместе, обопритесь на предплечье, при этом локоть должен находиться строго под плечевым суставом. Вторая рука — на поясе или вдоль туловища. Поднимите таз таким образом, чтобы плечи, туловище и ноги образовали прямую линию. Зафиксируйте планку на 30 секунд, после повторите то же самое на другую сторону. Во время тренировки напрягайте пресс и ягодицы. При регулярном выполнении упражнения помимо поднятия внутренних органов, вы еще и подтянете мышцы тела. Если стенки вен уже значительно растянуты, они не вернутся в исходное состояние, даже если сдавливание вен устранено и ничто не мешает свободной циркуляции венозной крови. Заболевание не будет прогрессировать, а значит, можно хирургическим методом убрать выступающие вены и добиться косметического эффекта.

10 советов для профилактики варикоза

Вот несколько упражнений, которые помогут усилить отток крови от ног.

Ноги вверх. Каждый день, хотя бы несколько минут, проводите лежа на спине так, чтобы ноги оказывались выше головы, разница должна составлять примерно 20 см.

Вставайте на носочки, приподнимая пятки от пола. Выполните 40–50 раз, затем сделайте перерыв и повторите снова.

Лежа на спине, с силой напрягайте мышцы бедер и ягодиц. Выполните 10 повторов.

Лежа на спине, представьте, что крутите педали велосипеда. Сгибайте и разгибайте стопы, прилагая усилия.

Контрастные ванночки для ног. Резкая смена температуры поможет избавиться от ощущения распирания, тяжести и онемения.

Обливание холодной водой. Холод повышает тонус венозных стенок.

Ванночки с уксусом помогут снять отек и боль. Растворите 150 мл яблочного уксуса в 2 л теплой воды. Процедуру выполняйте в течение 5 минут. После ванночки не обтирайте ноги, пусть они высохнут сами.

Освойте самомассаж. Разомните бедра, затем спиралевидными движениями разомните коленный сустав, насколько раз кулаком нажмите на подколенную ямку. Лежа на спине, согните ноги в коленях. Обхватите руками голени и хорошо разотрите их. Проработайте стопы и пальцы, двигаясь снизу вверх.

Методы народной медицины. Их эффективность не доказана, однако в некоторых случаях они срабатывают и помогают облегчить состояние. Например, можно сделать обертывания сырым картофелем. Для этого 2–3 клубня измельчают на терке и отжимают лишний сок. Готовую кашицу необходимо нанести на поврежденный участок и обернуть пищевой пленкой. Смесь держат около 8 часов, поэтому процедуру лучше делать на ночь. Считается, что такие обертывания положительно влияют на тонус сосудов.

Не забывайте о ежедневных пеших прогулках. Также полезны езда на велосипеде и плавание.

ПОЧЕМУ БОЛЯТ НОГИ?

БОЛЬ ВОЗНИКЛА В НИЖНЕЙ ЧАСТИ НОГИ И ГОЛЕНИ?

Если вы регулярно носите высокие каблуки или обувь на платформе, ахиллово сухожилие может сокращаться. Совет: регулярно растягивайте мышцы голени.

БОЛЬ ПРОЯВИЛАСЬ В ОБЛАСТИ БОЛЬШОГО ПАЛЬЦА?

Возможно, у вас бурсит большого пальца стопы, который довольно часто развивается из-за тесной обуви на высоких каблуках. Совет: воспользуйтесь ортопедическими стельками, которые снимут давление и поддержат основание стопы. Подбирать стельки нужно по рекомендации врача. Раз и навсегда откажитесь от узкой обуви.

ОЩУЩЕНИЕ ЖЖЕНИЯ В НОГАХ?

Возможно, оно вызвано обувью с тонкой подошвой. Совет: используйте гелевые стельки, чтобы уменьшить давление на ноги. Убедитесь, что каблук находится под пятой, а не западает, и вес тела распределяется равномерно.

СПАЗМ В ОБЛАСТИ ПЯТки НАД КАБЛУКОМ?

Возможно, это подошвенный фасциит, который развивается от долгого ношения плоской обуви — балеток или шлепанцев (которые при каждом шаге еще и бьют по пятке, увеличивая вероятность повреждений). Совет: даже летом выбирайте обувь с хорошей амортизацией и небольшим каблуком для поддержки основания стопы. Оставьте шлепанцы для пляжа.

БОЛЬ КОНЦЕНТРИРУЕТСЯ В ПАЛЬЦАХ?

Это происходит, если вы носите узкую обувь и пальцы находятся в неестественном положении. Совет: найдите более свободную комфортную обувь. Это особенно важно, если вы выбираете туфли на высоком каблуке.