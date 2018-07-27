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В Сети набирает популярность «мясная» диета, которая приводит в ужас врачей
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В Сети набирает популярность «мясная» диета, которая приводит в ужас врачей 

Вести.Ru 33 минуты назад
Фото: Вести.Ru
Представители зарубежного фейсбук-сообщества World Carnivore Tribe, в котором состоят 15 тысяч человек, активно пропагандируют диету, основанную исключительно на мясе. Любители стейков говорят, что такой рацион помог им сбросить рекордное количество килограммов в кратчайшие сроки. Врачи этот подход не одобряют, сообщает NY Post.
Участники сообщества говорят, что с тех пор, как они почувствовали себя «хищниками», их жизнь кардинальным образом изменилась. Они сбросили от 40 до 90 килограммов в год и стали чувстовать себя гораздо сильнее и здоровее.
Представители World Carnivore Tribe публикуют свои фотографии, сделанные до и после того, как они начали питаться исключительно мясом. Результаты действительно поразительные.
Один из лидеров движения — сопртсмен и бывший хирург-ортопед Шон Бейкер. Мужчина спортивного телосложения утверждает, что представления о негативных последствиях, которые есть у мясной диеты (например, повышение в крови холестерина) давно устарели.
Впрочем, представители медицинский совет Нью-Мексико эту точку зрения не разделяют. Они отозвали медицинскую лицензию у Бейкера за некометентность и отказ сообщать о негативных последствиях своего диетического круса. Сотрудники Академии питания и диетологии США также отметили, что здоровое питание должно быть в первую очередь сбалансированным и включать в себя ращные источники белка и микроэлементов.
Медики советуют избегать советов представителей World Carnivore Tribe.
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