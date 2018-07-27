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После пластики у китаянки не закрывается глаз
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После пластической операции у китаянки перестал закрываться глаз 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Жительница китайского города Тайюань, провинция Шаньси, столкнулась с осложнениями после неудачной пластической операции. Об этом сообщает издание South China Morning Post.
В 2017 году 18-летняя Сяобай решила изменить разрез глаз. После двух косметических процедур левый глаз заболел и распух, ухудшилось зрение, возникли другие проблемы. В клинике девушку заверили, что это нормально, и скоро все пройдет.
Обычно восстановительный период занимает два-три дня, однако прошел целый год, а Сяобай по-прежнему мучается. «По щеке часто текут слезы из пострадавшего глаза, веко перестало нормально открываться и закрываться, а ресницы растут не туда и раздражают роговицу», — рассказала ее сестра.
Клиника признала проблему лишь в конце июля 2018 года. Чтобы устранить последствия неудачных процедур, будет приглашен специалист из Шанхая, который проведет две дополнительные операции.
В 2016 году сообщалось, что бразилец, потративший больше 430 тысяч долларов на пластические операции, оказался в больнице после неудачной процедуры по изменению формы носа, который начал отторгать его организм.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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