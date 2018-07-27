Искусственный загар не дает никакой защиты от рака кожи

Искусственный загар может и не давать защиты от рака кожи, как выяснили ученые.

Большинство людей хотело бы иметь загар на коже. Однако мы знаем о том, что солнечные ванны опасны для здоровья. Во-первых, они старят кожу, а во-вторых, из-за солнечных ванн существенно вырастает опасность развития опухолевых заболеваний кожи, включая и злокачественную меланому. Вот почему популярность искусственного загара, наносимого с помощью разного рода лосьонов, кремов и спреев, набирает популярность.

Производители этих средств утверждают, что их пользователи получают желаемый загар, не повышая при этом риск рака. Однако исследование показало, что искусственный загар в действительности не предотвращает опухоли кожи. На риск их развития оказывают свое влияние множество факторов, включая возраст, цвет кожи, уровень образования и семейную историю данных болезней. Взрослые люди, которые пользуются искусственным загаром, чаще посещают солярии и реже носят защитную одежду или укрываются в тени от солнца, как показало исследование.

Между тем хорошо известно, что солярий также способен вызывать рак кожи, а любители искусственного загара довольно часто пользуются этими устройствами — по крайней мере, чаще, чем люди, которые не прибегают к помощи искусственного загара.