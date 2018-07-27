Ещё
Искусственный загар не дает никакой защиты от рака кожи
Далее:
Читайте также:
Ещё

Искусственный загар не дает никакой защиты от рака кожи 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Фото: ИД "Собеседник"
Искусственный загар может и не давать защиты от рака кожи, как выяснили ученые.
Большинство людей хотело бы иметь загар на коже. Однако мы знаем о том, что солнечные ванны опасны для здоровья. Во-первых, они старят кожу, а во-вторых, из-за солнечных ванн существенно вырастает опасность развития опухолевых заболеваний кожи, включая и злокачественную меланому. Вот почему популярность искусственного загара, наносимого с помощью разного рода лосьонов, кремов и спреев, набирает популярность.
Производители этих средств утверждают, что их пользователи получают желаемый загар, не повышая при этом риск рака. Однако исследование показало, что искусственный загар в действительности не предотвращает опухоли кожи. На риск их развития оказывают свое влияние множество факторов, включая возраст, цвет кожи, уровень образования и семейную историю данных болезней. Взрослые люди, которые пользуются искусственным загаром, чаще посещают солярии и реже носят защитную одежду или укрываются в тени от солнца, как показало исследование.
Между тем хорошо известно, что солярий также способен вызывать рак кожи, а любители искусственного загара довольно часто пользуются этими устройствами — по крайней мере, чаще, чем люди, которые не прибегают к помощи искусственного загара.
ИД «Собеседник»: последние новости
Модная диета по ДНК оказалось научно несостоятельной Екатерина Варнава рассказала, как похудела на 20 килограммов Рецепт дня: Гамбургер с перечным соусом
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как живут брошенные жены знаменитостей
Как выглядели поп-звезды в девяностые
«Родители предложили нам убраться из квартиры»6
Тайна последней цифры вашего года рождения21
Стас Костюшкин показал, как ублажает жену23
Видео
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
02:12
«Юбка вместо блузки?»: наряд Орловой вызвал споры
Звёзды
00:22
Вера Брежнева взбудоражила мужчин снимком
Звёзды
00:59
Беременная Анна Хилькевич недовольна своим носом
Звёзды
04:10
Известные мужчины, обжегшиеся на юных подружках
Звёзды
10:06
Как живут брошенные жены знаменитостей
Звёзды
00:42
50-летняя Оксана Фандера надела мини-шорты
Звёзды
01:50
Супермодель осудили за «наряд гопника»
Звёзды
05:49
Как выглядели поп-звезды в девяностые
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение