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Чем отличается мезотерапия от биоревитализации?
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Чем отличается мезотерапия от биоревитализации? 

Я Покупаю 45 минут назад
Фото: Я Покупаю
Практически каждая женщина сталкивается с такими проблемами, как ранние признаки старения, морщины и сухость, потеря упругости кожи. Во многих случаях крем и сыворотки уже не помогают, поэтому в косметологии особой популярностью пользуются мезотерапия и биоревитализация. На первый взгляд эти процедуры очень похожи. Один способ введения препарата, один активный компонент, похожий эффект — это только некоторые схожие черты. Но существует и множество различий.
Основной принцип мезотерапии заключается в инъекциях коктейля из витаминов и минералов. Сыворотка косметологом подбирается индивидуально и зависит от желаний клиента. При биоревитализации используется специальная жидкость, в которой в 2–3 раза больше гиалуроновой кислоты, чем для мезотерапии. Эффект от биоревитализации проявляется быстрее, клетки начинают восстанавливаться с удвоенной скорость.
Еще одно важное отличие: мезотерапию применяют не только на лице, но и на других участках тела — например, эта процедура поможет в борьбе с целлюлитом. Биоревитализация проводится на лице и шее для устранения возрастных проблем с кожей и их профилактики, при этом активное вещество вводится в определенные точки, равно удаленные друг от друга.
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