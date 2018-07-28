Начистоту: как на самом деле работают средства для интимной гигиены

Шампунь для волос, гель для душа, мыло для рук и… средство для интимной гигиены. В последнее время косметикой для ухода за деликатной зоной пользуется практически каждая женщина. Нередко таким средствам приписывают не только моющие, но и лечебные свойства. Насколько это оправданно, какого эффекта можно ожидать от использования косметики для интимной гигиены и действительно ли они лучше обычного мыла или геля для душа? Редакция WMJ.ru получила ответы на все животрепещущие вопросы от врача-гинеколога Ирины Лузиной

Чем отличаются средства для интимной гигиены от обычных гелей для душа?

Особенность средств для интимной гигиены — в значении рН. Оно приближено к кислотности слизистой интимной области и имеет значение от 4 до 4,5. При использовании таких средств не нарушается естественная среда деликатных мест. Как правило, средства интимной гигиены содержат меньшее количество красителей, ароматизаторов, растительных экстрактов. Все эти вещества могут вызвать раздражение наружных половых органов, вплоть до аллергической реакции.

Каким средствам отдать предпочтение?

Как мы уже сказали, лучше выбирать средства для интимной гигиены, в которых нет ничего лишнего: ни ароматизаторов, ни красителей — только очищающий компонент. Теперь о растительных экстрактах в составе: многие женщины думают, что лучше выбирать косметику с ромашкой или календулой, которые оказывают противовоспалительный эффект. Насколько это актуально для здоровой кожи? Ответ очевиден: если в интимной зоне нет заболеваний воспалительного характера, тогда зачем применять подобные средства?

А если они есть, лечить их нужно совместно с гинекологом, а не только с помощью средств для интимной гигиены. Опять же средства с растительными экстрактами могут стать причиной серьезной аллергической реакции, особенно если женщина имеет к ним склонность. И еще один важный совет: если нашла подходящее себе средство, не меняй его без необходимости!

Профилактика гинекологических заболеваний

Cоблюдение правил интимной гигиены, регулярное правильное очищение деликатной области является профилактикой гинекологических заболеваний. Если на наружных половых органах остаются следы выделений, то повышается риск развития вульвовагинитов и затрудняется лечение уже имеющихся заболеваний. А вот то, что средства интимной гигиены снижают риск развития ЗППП, не более чем миф. В них нет компонентов, которые могут препятствовать заражению венерическими болезнями.

Косметика для интимной гигиены может стать причиной развития женских болезней

Особенно в тех случаях, когда женщина пытается использовать их для очищения влагалища. Средства для интимной гигиены предназначены для очищения наружных половых органов. Если при подмывании моющее средство регулярно попадает внутрь влагалища или ты специально стараешься вымыть его таким способом, повышаются риски развития бактериального вагиноза, кандидоза, сухости влагалища. С осторожностью нужно использовать так называемые лактогели для интимной гигиены (как минимум проконсультируйся с врачом!). Молочная кислота, содержащаяся в подобных средствах, провоцирует рост лактобактерий, а они, в свою очередь, усиливают размножение дрожжевых грибков. В этом случае повышается риск развития вульвовагинального кандидоза.

Помогает ли справиться с неприятным запахом?

Запах может быть спровоцирован несколькими причинами. Если он появляется из-за несоблюдения интимной гигиены или же из-за недержания мочи, то в этих случаях устранить его с помощью моющих средств можно. Если причина запаха в заболевании, например бактериальном вагинозе, использование косметики для интимной гигиены не даст никакого эффекта. В принципе, попытка замаскировать неприятный аромат с помощью косметики — не лучший вариант. Нередко женщина в течение месяца пытается подобрать очищающее средство, которое дало бы нужный эффект, отодвигая тем самым лечение. Если ты чувствуешь, что пахнет как-то не так, просто запишись к врачу, не стоит скрываться за цветочными отдушками, дезодорантами и прочим.

Сухость влагалища после использования средств для интимной гигиены

Если ты не используешь их для очищения влагалища изнутри, то никакого дискомфорта не почувствуешь. Вообще, гели не сушат кожу, если нет предрасполагающих факторов. Это могут быть нарушения, связанные со снижением уровня эстрогенов. Например, у более молодых девушек — поликистоз яичников, у женщин постарше — пременопауза. Так что не стоит списывать сухость интимной области только на уходовые средства. Важно обратиться к врачу и выяснить истинную причину дискомфорта в интимной зоне.

Подписывайся на страницы WMJ.ru в Одноклассниках, Facebook, ВКонтакте, Instagram и Telegram!

Фото: Shutterstock