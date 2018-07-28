Продукты, которыми можно безвредно заесть стресс

Ударная доза сладкого — вот, что первое приходит на ум, когда наш организм резко начинает чувствовать всю тяжесть мира на своих плечах. Действительно, порция быстрых углеводов поможет на время забыть о стрессе, но уже через пару часов процедуру придется повторить, ведь уровень сахара в крови вновь окажется на прежнем уровне.

Чем это опасно в перспективе, думаем, объяснять не надо, так что самое время заняться поиском более полезных альтернатив, которыми можно заесть подавленное состояние.

В принципе, сбалансированный рацион и в меру здоровый образ жизни должны сами по себе исключить подобные ситуации в 90% случаев, но если стресс припер к стене, то лучше все-таки налечь на следующие 6 продуктов.

Лосось, тунец, сардины

Кроме того, что эти виды рыб крайне насыщены жирными кислотами Омега-3, которые, кстати, и обеспечивают организму стабильное и спокойное восприятие реальности, так еще и рецептов с ними хватило бы на несколько десятков поваренных книг. Это значит, что вы можете готовить и есть их целыми неделями напролет без повторений, чередуя тапасы из тунца и пасту с сардинами с обыкновенным филе лосося или замороченными тостадами с ним же.

Кале и мангольд

В погоне за питательными веществами, которые непременно помогут в борьбе с тревогой, не стоит обходить своим вниманием и продукты растительного происхождения. Так, например, кале или попросту кудрявая капуста вместе с мангольдом способны стать богатым источником витаминов А и К, а также калия. За вами останется лишь выбор как их есть — сварить ли суп, сделать ли из них рулетики с сыром, добавить ли в салат или же просто приправить маслом и съесть сразу.

Те, кто пропускал утреннюю яичницу или другое блюдо с богатым витаминами и белком яйцом, сейчас, вполне возможно, глотают где-нибудь под одеялом антидепрессанты. Чтобы такого не произошло и с вами, научитесь на всякий случай готовить из яиц не только сытные завтраки, но и, например, пару-тройку салатов или хотя бы попробуйте их замариновать.

Темный шоколад

Этим пунктом мы вовсе не хотим вернуть вас к быстрым углеводам, а напротив, желаем акцентировать внимание, что и шоколад шоколаду рознь. Дело в том, что именно темный шоколад, приготовленный из какао с богатым содержанием флаванолов, помогает улучшить настроение за счет сохранения ясности мышления даже при высокой интенсивности мыслительного процесса. Кроме того, всякие муссы, домашние белковые батончики и кексы из темного шоколада помогают уменьшить воспаления и укрепить стенки сосудов.

Тыквенные семечки

Сам процесс очищения и поедания семечек можно назвать в высшей мере медитативным, а в случае с тыквенными он еще и лечебный. За это стоит благодарить магний и цинк в их составе, которые повышают устойчивость к внешним раздражителям и укрепляют иммунную систему.

Льняное семя

Начав с жиров Омега-3, к последнему пункту мы снова к ним же вернулись, но на этот раз в составе растительного семени льна. Преимущество его в том, что этот продукт можно добавлять во множество блюд, например, банановый хлеб, мюсли, блины и многие другие, повышая их антистрессовые функции без явного акцента на этом.