Лишний вес и стресс — как разорвать связь?

Стресс может быть острым и хроническим, в любой форме он приводит к появлению лишних килограммов. Связь между стрессом и лишним весом подтверждена научно, особенно явно она проявляется среди женщин. Большинство людей с ожирением в прошлом пережили сильное эмоциональное событие негативного характера — болезненный разрыв отношений, увольнение с работы, потерю близкого человека.

Лишний вес на почве стресса принято связывать с эмоциональным перееданием, но это только одна из причин. Тело воспринимает стресс на биохимическом уровне, оно включает инстинкты для выживания в опасной ситуации, начинает накапливать запасы энергии в виде жира. Таким образом, важно не только, сколько пищи будет съедено, но и способ применения полученной энергии.

Первым на стресс реагирует головной мозг, он активирует работу надпочечников, происходит выброс адреналина и кортизола. Затем ускоряется частота сердечных сокращений, кортизол усиливает аппетит, человек ощущает тягу к калорийным продуктам, как правило, это сладости. Глюкоза из съеденных продуктов не тратится на активность, а запасается впрок, организм накапливает жир.

Чаще всего жир, накопленный на почве стресса, откладывается в области живота.

Этот механизм нельзя считать плохим, он позволяет выжить в экстремальных условиях. Кортизол не только усиливает аппетит и заставляет полнеть, но и уменьшает уровень воспалений, нормализует артериальное давление, обостряет мышление. Противостоять аппетиту на почве стресса очень сложно, нужен способ перехитрить собственный мозг. Предлагаем несколько методик противостояния эмоциональному голоду.

Дыхательные практики

Когда уровень стресса нарастает, нужно сделать несколько вдохов и выдохов через нос, медленно и глубоко. Вдохи должны быть глубокими, чтобы воздух наполнял не только грудную клетку, но и брюшную полость. Размеренное дыхание успокаивает разум, тревожность отступает, вместе с ней отступает и чувство голода.

Физическая активность

Энергичное выполнение физических упражнений подавляет выработку гормонов стресса и стимулирует синтез гормонов радости. Активность принесет двойную пользу — избавит от стресса и сожжет лишние калории. Для избавления от стресса подойдут кардио нагрузки и занятия, требующие высокой концентрации внимания, к примеру, йога или скалолазание. Если выбор будет сделан в пользу кардио, то его нужно организовать в формате интервального тренинга, например, бегать спринты.

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Употребление полезных продуктов

Если физическая активность и дыхательная гимнастика не помогают одержать победу над голодом, значит, действительно нужно поесть. Но не вредные калорийные продукты, желание которых является действием стресса, а натуральные полезные блюда. Избавлению от стресса способствует употребление продуктов из цельного зерна, растительных масел и кисломолочных продуктов, они удерживают уровень сахара в крови на стабильном уровне, приносят насыщение и спокойствие.

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