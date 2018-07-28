Все самые ужасные способы сбросить вес

5 самых ужасных способов сбросить вес

В наши дни культ красивой фигуры и приятной внешности вышел на передовую. Пластические хирурги с каждым годом повышают свои цены, но и объём клиентов у них повышается. Но, увы, по сравнению с пластическими операциями и липосакцией, некоторые способы похудения кажутся ужасными.

Многие женщины готовы на все, чтобы получить идеальную фигуру минимальными усилиями. Но данный подход неверен. Нельзя получить все, не сделав ничего. Для того, чтобы предостеречь вас от опасности, мы собрали пять самых опасных способов сбросить вес — но прежде чем вы перейдете к основной части статьи, мы хотим вас предупредить — ни одно платье, которое будет на вас хорошо сидеть, не скомпенсирует вред, причиненный вашему здоровью нижеупомянутыми препаратами. Не повторяйте ошибок других людей.

Похудение с помощью паразитов

Врачи, а, точнее, шарлатаны, практикующие данный способ, обещают чудесное похудение без каких — либо операций или дискомфорта за 2-3 месяца. И невероятно, но люди верят и идут к ним. Суть абсолютно проста — врач заражает пациентку зародышем паразита, и тот пожирает содержимое кишечника, а иногда переходит и на сам кишечник. Часто используются личинки бычьего цепня, которые в своей взрослой форме крайне прожорливы. Врачи часто обещают извлечение данных паразитов из кишечника без операции — но это редко бывает возможным. Паразит уже успевает вырасти и разжиреть, и выйти через задний проход самостоятельно он не может. Приходится проводить хирургическое вмешательство и удалять паразита вручную.

Похудение с помощью таблеток для похудения

Таблетки для похудения появились на рынке еще в двухтысячных годах. Тогда о них говорили все — начиная от девочек — школьниц и заканчивая серьезными бизнес — леди. Но позже о них заговорили врачи. Как оказалось, во многих этих таблетках содержалось сильные психотропные вещества, которые влияли на организм лишь следующим образом — они разрушали клетки, заставляя организм питаться ими. Так же они влияли на суставы, сердечно — сосудистую систему и мозг.

Похудение с помощью операции на желудок

Совсем недавно был изобретен еще один способ для похудения — с помощью операции на желудок. Врачи просто отрезают часть желудка и таким образом делают его объем в несколько раз меньше, что якобы помогает снизить аппетит. На самом деле аппетит не зависит от объема желудка. На него влияют такие факторы, как двигательная активность, обмен веществ, умственная деятельность и так далее. Врачи, рекламирующие этот способ похудения, никогда не скажут вам, что в результате такой операции часто начинается воспаление, происходит инфицирование и может начаться гнойный процесс. Так же данный тип операции может привести к абсолютно обратному результату — ваш аппетит повысится, поскольку организму не будет хватать питательных веществ, и вы только наберете вес.

Похудение с помощью несбалансированных диет

Казалось бы, диета — самый безопасный способ похудеть. Оказывается же, что далеко не каждая диета принесет долгожданный сброс килограммов без последствий для организма. Распространённые ныне так называемые питьевые диеты или шоколадные могут сделать из вас больного человека на всю жизнь. Диета полезна лишь в том случае, если она согласована с врачом — диетологом, а не составлена самостоятельно и самовольно.

Похудение с помощью опустошения желудка

Данный способ по опасности находится примерно на одном уровне с паразитами. Суть заключается в опустошении желудка после еды путем вызова рвоты. Этот способ часто приводит к пищевым расстройствам, таким как булимия и анорексия. Часто на этом фоне возникают язвы в желудке, нарушается функция репродуктивной системы, сильно ухудшается зрение, начинают выпадать волосы и истончаться ногти.

В заключение, хочется сказать, что все вышеприведенные способы не подходят для здорового похудения. Для того, чтобы сбросить вес, нужно долго и упорно заниматься спортом, поддерживать режим питания и сна, ходить к врачам. Так же необходимо выяснить причину ожирения и устранить в первую очередь ее, а потом уже приниматься за последствия.