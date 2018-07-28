Почему возникают судороги?

Судорогой называют непроизвольное сокращение мышцы или входящих в ее состав волокон. Случайно столкнуться с судорогой может каждый человек, особенно если он занимается спортом. Но когда судороги становятся закономерностью и происходят с регулярной периодичностью, необходимо разобраться с причинами их возникновения. Почему возникают судороги?

Дефицит витамина D Витамин D необходим для усвоения кальция, он играет важнейшую роль в здоровье мышечной и костной системы. При дефиците этого витамина образуется гипокальциемия, состояние, при котором в крови присутствует мало кальция, в результате нервы начинают посылать в мышцы неправильные импульсы. Проверять уровень витамина D в организме нужно каждый год, особенно жителям северных широт с небольшим количеством солнечных дней в году.

Высокий уровень напряжения

Стресс вмешивается в работу организма, он истощает тело и эмоциональные ресурсы человека. При высоком эмоциональном напряжении нужно усиливать свое питание продуктами с высоким содержанием магния, это авокадо, листовые зеленые овощи, орехи, темный шоколад. Магний помогает справиться с напряжением, этот элемент выравнивает работу нервной системы и избавляет от сбоев в виде судорог.

Недостаток калия

Калий — это важнейший электролит, он помогает мышцам работать так, как нужно. При дефиците калия кровеносные сосуды сужаются, кровоток становится ниже, в результате чего мышцы начинают страдать от недостатка питательных веществ. Спортсмены едят бананы каждый день, особенно те, кто вынужден подвергать себя высоким нагрузкам.

Бананы являются лучшим источником калия, помимо бананов ценный электролит можно получить из авокадо, шпината и сладкого картофеля.

Обезвоживание

Мышечные судороги происходят при истощении запаса электролитов, самый простой способ восполнить их — выпить воды. Организм теряет электролиты вместе с мочой и потом, поэтому судороги часто приходят после интенсивных тренировок или в жаркую погоду. Даже небольшое обезвоживание вызовет снижение притока крови к мышцам, во время тренировки нужно постоянно пить воду, чтобы потеря веса после нее составила не более 2% от всей массы тела.

Пищевая чувствительность

Нередко судороги появляются по причине употребления определенного продукта, это ответ иммунной системы. Если судороги начали беспокоить слишком часто, нужно проанализировать свое питание за последние дни, устранить предположительно опасные продукты и понаблюдать за своим состоянием.

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Высокие физические нагрузки

Тренировки — это позитивный стресс для организма, особенно на первых этапах, когда мышечная система только адаптируется к нагрузкам. Если судороги возникают прямо на тренировки, то это говорит о том, что уровень нагрузок был превышен, мышечная система еще не готова к такой интенсивной работе. Справиться с неприятными ощущениями поможет массаж и прикладывание льда.

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