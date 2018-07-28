Псориаз: средиземноморская диета может замедлить прогрессирование заболевания

Фото: FlickrПсориаз: средиземноморская диета может замедлить прогрессирование заболеванияАвторы нового исследования считают, что соблюдение средиземноморской диеты может уменьшить тяжесть псориаза и замедлить его прогрессирование.

Какую диету соблюдать при псориазе?

Диета, богатая фруктами и овощами, может облегчить симптомы псориаза.

Псориаз — хроническое воспалительное заболевание, которым страдают миллионы людей. Ряд исследований показали, что люди с псориазом более склонны к ожирению и метаболическому синдрому, а некоторые считают, что причиной этой связи может быть воспаление. Диета может сыграть ключевую роль в предотвращении воспалительных реакций.

Средиземноморская диета считается противовоспалительной, поскольку она связана с более низкой частотой хронических воспалительных заболеваний.

Ее высокое содержание мононенасыщенных жиров (которые содержатся в оливковом масле и других растительных маслах), высокий уровень антиоксидантов и полифенолов (обнаруженных во фруктах и ​​овощах) и высокое содержание клетчатки (из овощей и цельнозерновых злаков) ответственны за противовоспалительные свойства диеты.

Кроме того, средиземноморская диета ограничивает потребление молочных продуктов и мяса, а также ограничивает употребление алкоголя до умеренного уровня. Исследования показали, что противовоспалительные соединения, включая насыщенные жиры, могут ухудшать такие состояния, как воспалительное заболевание кишечника и ревматоидный артрит.

Материалы и методы обследования

Ученые во главе с Селин Фан (Céline Phan) из клиники Hôpital Mondor в Кретейле, Франция, решили исследовать, будет ли противовоспалительная диета оказывать успокаивающее действие на симптомы псориаза. Фан с соавторами изучали связь между соблюдением средиземноморской диеты и выраженностью симптомов псориаза. Их результаты были опубликованы в журнале JAMA Dermatology.

Исследователи проанализировали ответы 35 735 человек, которые участвовали в веб-анкетировании под названием NutriNet-Santé. Из этих людей 3557 страдали псориазом. Симптомы были подвергнуты самооценке.

Диетические практики респондентов оценивались с использованием показателя MEDI-LITE от 0 (без приверженности) до 18 (максимальное соблюдение).

Результаты научной работы

Исследователи обнаружили, что тяжесть псориаза обратно коррелирует с соблюдением средиземноморской диеты.

Другими словами, «Пациенты с тяжелой формой псориаза проявляют низкий уровень приверженности к средиземноморской диете», — пишут авторы.

Фан с соавторами объясняют:

«Средиземноморская диета может замедлять прогрессирование псориаза. Если эти результаты подтвердятся, приверженность средиземноморской диете следует интегрировать в рутинное лечение умеренного и тяжелого псориаза».

Фанс с соавторами также отмечают некоторые сильные и слабые стороны своих исследований. Во-первых, образец исследования, используемый в вопроснике NutriNet-Santé, был обширным, что усиливало результаты, и потребление диеты было оценено очень точно, используя минимум три обследования продуктов питания. Тем не менее, участники были волонтерами, что делает результаты менее обобщенными для более широкой популяции. Люди, которые добровольно участвуют в медицинских исследованиях, по-видимому, больше беспокоятся о своем здоровье, чем популяция в целом. Наконец, поскольку исследование было наблюдательным, оно не может установить причинно-следственную связь.

«Для подтверждения этих результатов необходимы дальнейшие обсервационные исследования и рандомизированные клинические испытания, а также экспериментальные данные для установления механических связей между псориазом и диетой», — пишут исследователи.

Выводы

«Если эти данные подтвердятся, оптимизированная диета должна быть частью мультидисциплинарного лечения умеренной и тяжелой форм псориаза с целью повышения терапевтической эффективности», — заключают ученые.

Авторы другого исследования утверждают, что средиземноморская диета может замедлить потерю костной массы.