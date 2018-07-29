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Яна Рудковская поделилась секретом своей диеты
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Яна Рудковская поделилась секретом своей диеты 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
43-летняя Яна Рудковская рассказала, как похудела на два килограмма.
В свои 43 года мама двоих сыновей Яна Рудковская может похвастаться точеной фигурой, которой позавидуют многие молодые девушки. Но, оказывается, продюсер, как и многие женщины, время от времени не прочь попробовать диету. Последние дни Яна провела на отдыхе в Болгарии. Там, по словам Рудковской, она похудела на два килограмма. Своей диетой Яна поделилась с поклонниками в Instagram.
— сообщила Яна.
(прим. WMJ.ru: орфография и пунктуация автора сохранены)
В комментариях мнения фолловеров разделились: одни считают, что Яна и так обладает безупречной фигурой, другие же отмечают, что до сексуальных форм Рудковской еще далеко.
А как тебе фигура Яны?
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Фото: Instagram
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Женский форум  Ещё 3 источника 
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