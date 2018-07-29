Яна Рудковская поделилась секретом своей диеты

В свои 43 года мама двоих сыновей Яна Рудковская может похвастаться точеной фигурой, которой позавидуют многие молодые девушки. Но, оказывается, продюсер, как и многие женщины, время от времени не прочь попробовать диету. Последние дни Яна провела на отдыхе в Болгарии. Там, по словам Рудковской, она похудела на два килограмма. Своей диетой Яна поделилась с поклонниками в Instagram.

— сообщила Яна.

(прим. WMJ.ru : орфография и пунктуация автора сохранены)

В комментариях мнения фолловеров разделились: одни считают, что Яна и так обладает безупречной фигурой, другие же отмечают, что до сексуальных форм Рудковской еще далеко.

А как тебе фигура Яны?

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Фото: Instagram