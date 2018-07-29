Яна Рудковская раскрыла поклонникам секрет похудения

Российский музыкальный продюсер и ведущая Яна Рудковская на своей странице в Instagram опубликовала сделанную в Болгарии фотографию, где она находится вместе с супругом, фигуристом Евгением Плющенко на его спортивных сборах.

Рудковская призналась, что за десять дней сумела скинуть два килограмма. По ее словам, секрет диеты прост: активные занятия спортом плюс жесткая диета из яиц на завтрак, рыбы на обед и ничего на ужин. В итоге ей удалось довести вес до 50 килограммов и примерить размер XS.

43-летний продюсер уже не первый раз хвастуется своим подтянутым телом. Ранее Пятый канал рассказывал, как Яна Рудковская частично оголилась на ужине фонда «Обнаженные сердца».