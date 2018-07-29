Ещё
Яна Рудковская раскрыла поклонникам секрет похудения
Далее:
Читайте также:
Ещё

Яна Рудковская раскрыла поклонникам секрет похудения 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Российский музыкальный продюсер и ведущая Яна Рудковская на своей странице в Instagram опубликовала сделанную в Болгарии фотографию, где она находится вместе с супругом, фигуристом Евгением Плющенко на его спортивных сборах.
Рудковская призналась, что за десять дней сумела скинуть два килограмма. По ее словам, секрет диеты прост: активные занятия спортом плюс жесткая диета из яиц на завтрак, рыбы на обед и ничего на ужин. В итоге ей удалось довести вес до 50 килограммов и примерить размер XS.
43-летний продюсер уже не первый раз хвастуется своим подтянутым телом. Ранее Пятый канал рассказывал, как Яна Рудковская частично оголилась на ужине фонда «Обнаженные сердца».
Пятый канал: последние новости
Еда — самое дешевое из удовольствий: эксперт объяснил «карту ожирения» России Супруг звезды «Дома-2» Ольги Рапунцель едва не задушил свою тещу Фото Светланы Ходченковой в крошечном бикини приятно удивило поклонников
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Седокова возмутила выступлением в купальнике52
5 признаков плохой хозяйки в доме5
Как живут брошенные жены знаменитостей1
Как самовар: в Сети раскритиковали платье Бородиной5
5 причин женской измены6
Видео
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
01:04
Брэда Питта уличили в подражании своим женщинам
Звёзды
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
02:12
«Юбка вместо блузки?»: наряд Орловой вызвал споры
Звёзды
03:25
Полуобнаженная Ксения Алферова прикрылась шляпой
Звёзды
00:22
Вера Брежнева взбудоражила мужчин снимком
Звёзды
00:59
Беременная Анна Хилькевич недовольна своим носом
Звёзды
04:10
Известные мужчины, обжегшиеся на юных подружках
Звёзды
10:06
Как живут брошенные жены знаменитостей
Звёзды
00:42
50-летняя Оксана Фандера надела мини-шорты
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение