Как избежать солнечного удара с помощью браслета Xiaomi и Apple Watch

Как избежать солнечного удара с помощью браслета Xiaomi и Apple WatchЛето — время отпусков, пляжного отдыха и прогулок на свежем воздухе. В силу своего менталитета и перемен климата мы недостаточно серьезно воспринимаем последствия такого солнечных ванн.

Перегрев приводит к серьезным проблемам: в летний период увеличивается число тяжелых сердечно-сосудистых расстройств, которые теперь грозят и молодежи.

Инфаркт или инсульт у 20-летнего? Запросто, особенно на жаре. Но есть простые способы контролировать состояние организма с помощью гаджетов.

Действие жары на человеческий организм

Первая реакция человека на жару ― увеличение теплоотдачи на 90%. Для этого организм расширяет артерии, увеличивая объем прокачиваемой крови, в следствии чего появляются отеки. Особенно страдают ноги и руки.

Соответственно, уже в первые минуты перегрева может резко упасть давление вплоть до обмороков. Именно поэтому тепловой удар часто сопровождается потерей сознания.

За расширением сосудов, сопровождающимся оттоком крови от внутренних органов к поверхности кожи, следует интенсивное потоотделение и испарения пота. В результате организм получает обезвоживание, а кровь становится гуще.

Чтобы продолжать качать кровь и снабжать организм кислородом, сердце вынуждено увеличивать скорости и силу ударов.

Это происходит уже при температуре 24 °C при высокой влажности, либо при 27 °C в сухом климате. В это время организм успевает потерять до 2 литров жидкости за какие-то пару часов. И больше, если температура окружающего воздуха выше.

Нормальные показатели

Попробуем разобраться, какая частота пульса должна быть у взрослого человека при нормальных условиях окружающей среды, вне стрессовой ситуации и без перегрева.

Это усредненная табличная величина, которая зависит от возраста:

20-30 лет — 60-70 ударов за минуту;

30-40 лет — 70-75 ударов за минуту;

40-50 лет — 75-80 ударов за минуту;

50-60 лет — 80-85 ударов за минуту;

60-70 лет — 85-90 ударов за минуту.

Эти примерные цифры характеризуют среднестатистический пульс здорового человека в состоянии покоя.

Хронические заболевания и особенности организма меняют значения. Тем не менее, даже в этих случаях пульс хотя бы немного совпадает с коридором.

ВНИМАНИЕ:

а) Физическая нагрузка, жара, стресс, недостаточный сон и неравномерное питание могут изменять значение.

б) Кроме того, пульс женщин из-за особенностей организма и колебаний гормонального фона, отличается от нормы и как правило выше на 5-10 ударов и может увеличиваться на большие значения.

в) Пульс спортсменов в состоянии покоя может быть ниже 40 ударов в минуту из-за привычки организма мобилизовать силы и необходимости снижения базового уровня для достижения нормальных значений во время предельных нагрузок.

Как гаджет определяет перегрев человека?

Естественно, вы уже догадались, как определить перегрев организма. Технология проста, как мир. Потребуется фитнес-трекер с постоянным мониторингом пульса и немного времени.

Чтобы правильно контролировать перегрев, делаем так:

Настраиваем фитнес-аксессуар под свой вес/рост.

Выполняем несколько измерений пульса при нормальной комнатной температуре (от 18 до 20°C) с нормальной влажностью в спокойном состоянии (но не лежа или развалившись на диване!).

Полученный с временным интервалом в полчаса-час десяток измерений складываем и делим на число измерений. Получаем среднее, наибольшее и наименьшее значения.

При повышении пульса по отношению к максимальному свыше 15-20% принимаем первые меры для успокоения пульса. При повышении пульса на 30-40% начинаем паниковать и принимать терапевтические меры.

Как успокоить пульс

Главное средство для борьбы с перегревом — вода. В жару нужно выпивать в полтора раза больше жидкости, но не превышать норму, не увлекаться.

Кроме того, холодная жидкость охлаждает организм хуже теплой или горячей: горячий чай эффективнее справляется с перегревом, чем ледяная минералка — в особенности газированная, поскольку газ накапливается в мышцах и обезвоживание усугубляется

Если пульс выше нормы на 15-25%, чтобы восстановить сердцебиение, следует отдохнуть, попить воды без газа, принять успокоительное, например, настойку валерианы.

Если пульс еще выше, необходимо принять успокоительное, выпить воды. Если это не помогает, необходимо обратиться к врачу.

Какой браслет подойдет и почему?

Чтобы бороться с последствиями жары, подойдет практически любой браслет. В моем доме это Amazfit Pace (наш обзор) и Amazfit Bip (наш обзор). Не хуже справляются разнообразные Garmin или FitBit.

В стоке Mi Band 2 и Mi Band 3 (прочти, как Xiaomi нас обманула) не умеют измерять пульс автоматически через заданное время (точнее, умеет это не со всеми прошивками и не с каждой версией приложения-компаньона Mi Fit). В таком случае помогут сторонние приложения, некоторые из которых можно найти в нашей статье.

Для Apple Watch, насколько мне известно, так же потребуются приложения сторонних разработчиков.

P. S. Не забывайте, что фоновое измерение пульса с высокой частотой станет причиной быстрого разряда любого фитнес-браслета.