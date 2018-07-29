15 ужасных вещей, которые ты постоянно делаешь во время ухода за собой

Каждая из нас тратит немало времени и денег на то, чтобы хорошо выглядеть, но зачастую все старания оказываются напрасны из-за распространенных ошибок и заблуждений об уходе за собой. Проверь себя по нашему списку!

1. Слишком редко моешь кисти для макияжа

То, что ты купила прекрасный набор кистей для макияжа, — это еще полдела, теперь за ними нужно научиться ухаживать. Грязная кисть — настоящий рассадник бактерий, которые впоследствии станут причинами акне. Как часто их нужно мыть? Визажисты советуют мыть кисти для тонального крема каждый раз после использования, а для пудры и румян — 1−2 раза в неделю. Не так уж сложно, правда? К слову, покупать специальный гель не обязательно: шампунь или даже мыло с этой задачей тоже прекрасно справятся.

2. Постоянно экспериментируешь с косметикой

Мы верим, что ты обожаешь косметику и готова скупить «все эти баночки». Но вот сюрприз: частая смена основных уходовых средств может привести к проблемам с кожей, стать причиной аллергии и высыпаний. Если ты нашла крем, который тебе подходит, оставайся ему верна. Вопреки распространенному заблуждению кожа не привыкает к косметическим продуктам, так что лучше пользоваться привычными и качественными кремами, а не «прыгать» от одного к другому.

3. Неправильно выбираешь тональный крем

Еще один сюрприз: тональный крем нужно выбирать не только по цвету кожи, но и по ее типу. И это очень важно! Все просто: сухой коже не подойдет тональная основа для жирной, и наоборот. Как понять, если на этикетке ничего такого не написано? Читай отзывы и консультируйся при покупке, только так можно избежать этой ошибки в уходе за кожей лица!

4. Трогаешь лицо руками

Единственная ситуация, когда ты можешь без последствий трогать свое лицо руками, — когда ты находишься дома и хорошенько их вымыла перед этим. В транспорте, на улице, на работе старайся не трогать кожу и избавься от дурной привычки подпирать лицо ладонью! От этого прыщи бывают, ага.

5. Расчесываешь мокрые волосы

Сначала расчесываешь мокрые волосы, а потом удивляешься, что кончики так нещадно секутся? Очень зря! Это распространенная ошибка в уходе за волосами. Чтобы лишний раз не травмировать свои волосы, сначала тщательно промокни их полотенцем (только не растирай!), затем немного пройдись феном — только после этого можешь взяться за расческу и приступить к укладке.

6. Слишком часто используешь скрабы

Мы согласны с тем, что очищение — основа красивой кожи, но хватит уже натирать свое лицо скрабом! И не надо делать этого каждый день, никакой пользы не будет, ты только нарушишь естественный pH и иммунитет кожи. Если скраб — то 1−2 раза в неделю, и хватит с тебя.

7. Не пользуешься тоником для лица

Некоторые недобросовестные женские издания заносят тоник для лица в число «ненужных бьюти-продуктов», но он незаслуженно раз за разом попадает в эти списки. На самом деле тоник тебе нужен, да еще как! Во время умывания ты так или иначе нарушаешь естественный pH-баланс кожи, а тоник как раз его восстанавливает и дает дополнительное увлажнение.

8. Не используешь ночной крем

«Пусть кожа отдохнет, подышит, сегодня обойдусь без ночного крема», — думаешь ты и со спокойной душой ложишься спать. На деле — ночной крем хорошо увлажняет и питает кожу, ускоряет восстановительные процессы. И да, последние наиболее активны именно ночью. Так что отдых для кожи — это не сон без крема, а как раз наоборот.

9. Часто припудриваешь лицо

Худшее, что ты можешь сделать со своей кожей — припудривать ее несколько раз в день при появлении жирного блеска. И дело даже не в том, как этот слой пудры потом выглядит, а в том, что поры все-таки забиваются! Как же быть, чтобы не допускать ошибок ухода за лицом? Всегда сначала промакивай лицо матирующей салфеткой, и если после этого еще появится необходимость в пудре — тогда используй ее.

10. Пытаешься «подсушить» жирную кожу

Еще одна ошибка в уходе за кожей: у тебя жирная кожа, склонная к блеску, и поэтому ты постоянно протираешь ее спиртовыми лосьонами, салициловым спиртом и другими чудо-средствами. На деле все обстоит с точностью наоборот: единственный способ заставить кожу вырабатывать меньше себума, это начать ее активно «умасливать»!

Именно масла способны подсушить кожу, это проверено на практике. Просто твоя кожа «подумает», что ей уже хватает жирности, и начнет работать менее активно. Перед сном наноси на лицо щедрый слой масла — можно под ночной крем, можно в качестве самостоятельного продукта.

11. Забываешь про кожу шеи и зону декольте

Когда ты наносишь увлажняющий крем, наверняка забываешь про шею и зону декольте? И если пока это никак не сказывается на твоей красоте, то через какое-то время именно шея первой «сдаст» истинный возраст. Так что запомни святое правило: крем наносим на лицо, шею и декольте.

12. Выщипываешь брови перед тем, как сделать макияж

Любой визажист тебе скажет, что коррекция бровей и макияж — это две процедуры, которые не делаются в один день. Если ты решила поправить форму бровей с помощью пинцета, то делай это вечером, после умывания. Таким образом ты снизишь риск попадания бактерий, а вокруг бровей не будет раздражения, которое потом придется еще и маскировать консилером.

13. Смываешь косметику только гелем для умывания

Огромная ошибка — пользоваться гелем для снятия макияжа и думать, будто этого достаточно. Или в лучшем случае — завершать умывание мицеллярной водой. В итоге косметика все равно остается на коже, поры забиваются, возникают черные точки! Современный способ эффективного очищения кожи и удаления макияжа состоит из трех этапов: сначала удалить косметику гидрофильным маслом, затем умыться с помощью мягкой пенки, а в самом конце протереть кожу тоником. Если же это слишком сложно, то есть другой путь — специальный бальзам для умывания на масляной основе.

14. Наносишь парфюм на волосы

Если у тебя роскошные волосы, не склонные к сухости, то можешь дальше не читать — брызгай на них духами, сколько угодно. Но, увы, у большинства девушек концы волос все-таки сухие, а использование парфюма, который почти всегда содержит в составе спирт, лишь усугубляет эту ситуацию. Так что, если любимый аромат — то на кожу.

15. Редко меняешь наволочку

И последняя вредная привычка, которая вредит твоей красоте — редкая замена наволочки. Менять постельное белье раз в неделю, как правило, вполне достаточно, а вот наволочку лучше стирать через день — этот пункт не для ленивых! Все дело в пресловутых бактериях: о наволочку ты трешься лицом и волосами, она больше всего подвержена загрязнениям, а нежная кожа лица этого потом не простит! И ответит. Прыщами.