Ещё
Дарья Повереннова раскрыла свой секрет красоты
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дарья Повереннова раскрыла свой секрет красоты 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
Актриса показала, как выглядела двадцать лет назад.
Дарье Поверенновой в этом году исполнилось 46 лет. Поклонники восхищены красотой любимой актрисы и постоянно интересуются, как Дарье удается так прекрасно выглядеть. Несколько часов назад Повереннова опубликовала сравнение своих фото, сделанных с разницей в 20 лет: «Должна сказать, что всегда старалась следить за собой! С одной лишь разницей! Слева фото девушки, сидящей на строжайших диетах; справа фото женщины, не сидящей на диетах вообще!».
«Я никогда не любила спорт, и не занималась им! В семье не было принято, соответственно, и ребёнок будет далёк от спорта. Я увлеклась бегом 3 года назад. Я писАла уже об этом, но повторюсь! Я НЕ использую сейчас никаких диет и сушек! Я ем всё, включая сладкое, но всё в умеренных количествах. Я бегаю каждый день по 5 км, плюс делаю небольшой комплекс упражнений на определённые группы мышц. Это всё. Но каждый день!», — подытожила Дарья Повереннова.
Фото: instagram
Passion.ru: последние новости
Не навредить! 10 правил домашних тренировок после кесарева сечения 5 секретов, которые нельзя рассказывать своим подругам #Sexybeauty: Вера Брежнева взбудоражила мужчин топлес-снимком
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
5 признаков плохой хозяйки в доме7
Как живут брошенные жены знаменитостей
Как самовар: в Сети раскритиковали платье Бородиной7
Седокова возмутила выступлением в купальнике71
Главные причины женской измены7
Видео
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
03:46
Седокова возмутила выступлением в купальнике
Звёзды
01:04
Брэда Питта уличили в подражании своим женщинам
Звёзды
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
02:12
«Юбка вместо блузки?»: наряд Орловой вызвал споры
Звёзды
03:25
Полуобнаженная Ксения Алферова прикрылась шляпой
Звёзды
00:22
Вера Брежнева взбудоражила мужчин снимком
Звёзды
00:59
Беременная Анна Хилькевич недовольна своим носом
Звёзды
04:10
Известные мужчины, обжегшиеся на юных подружках
Звёзды
10:06
Как живут брошенные жены знаменитостей
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение