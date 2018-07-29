Дарья Повереннова раскрыла свой секрет красоты

Актриса показала, как выглядела двадцать лет назад.

Дарье Поверенновой в этом году исполнилось 46 лет. Поклонники восхищены красотой любимой актрисы и постоянно интересуются, как Дарье удается так прекрасно выглядеть. Несколько часов назад Повереннова опубликовала сравнение своих фото, сделанных с разницей в 20 лет: «Должна сказать, что всегда старалась следить за собой! С одной лишь разницей! Слева фото девушки, сидящей на строжайших диетах; справа фото женщины, не сидящей на диетах вообще!».

«Я никогда не любила спорт, и не занималась им! В семье не было принято, соответственно, и ребёнок будет далёк от спорта. Я увлеклась бегом 3 года назад. Я писАла уже об этом, но повторюсь! Я НЕ использую сейчас никаких диет и сушек! Я ем всё, включая сладкое, но всё в умеренных количествах. Я бегаю каждый день по 5 км, плюс делаю небольшой комплекс упражнений на определённые группы мышц. Это всё. Но каждый день!», — подытожила Дарья Повереннова.

Фото: instagram