Диетолог рассказал, нужно ли на самом деле считать калории

— Подсчет калорий — это дремучее прошлое нашей диетологии. Считать их нет смысла вообще, потому что сама идея считать калории возникла более 100 лет назад. Чтобы понимать, на каком уровне была медицина в то время, нужно вспомнить, что переломы просто ампутировали, а геморрой лечили прижиганием горячей кочергой. Это своего рода казуистика, которая умудрилась сохраниться с незапамятных тех времен.

Так что же такое калории? Говорят, это маленькие «плохиши», которые приходят по ночам и ушивают одежду. На самом деле это мера энергии на сгорание вещества в калориметрической «бомбе». На эту «бомбу» можно бросить и тапочки, и табуретку. Они там сгорят. Но ни тапочки, ни табуретку есть нельзя.

Как же так? С другой стороны, мы знаем, что бутылка водки содержит около 2000 калорий. И, выпивая в день по две бутылки водки, человек должен был бы просто разнестись на глазах. Но, признайтесь, ни одно толстого алкоголика вы не видели.

Есть калории, которые вообще не усваиваются организмом. Есть продукты, имеющие отрицательную калорийность. То есть на их усвоение тратится организмом больше энергии, чем сами эти продукты имеют. Поэтому подсчет — это никчемное антинаучное занятие. Им занимаются только те, кто не знают, что такое углеводы, белки, жиры, баланс гормонов в организме, в том числе лептина, грелина, инсулина, адреналина, норадреналина, дофамина и т.д.

Кстати, по закону ожирение является медицинским заболеванием и входит в каталог медицинских заболеваний точно так же, как диабет и онкология и другие болезни. Поэтому клиника, занимающаяся лечением ожирения, должна иметь лицензию не только на терапию, но и на диетологию. Таких клиник в Москве не больше четырех.