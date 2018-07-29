Секреты висцерального жира

СодержаниеВисцеральный и подкожный жирМужчины, женщины и жировые запасы телаПричины отложения жиров в области талииЛюбовь к сахаруЛюбовь к алкоголюТрансжирыДефицит белкаСтрессМенопаузаБактерии кишечника и жир Жировая ткань в нашем теле влияет не только на эстетику тела и легкость движения. Она участвует в контроле метаболизма, регуляции температуры тела и аппетита, от ее объема и вида зависят риски развития целого ряда заболеваний.

Не вся жировая ткань одинакова. В зависимости от того, какой больше и где она расположена, можно прогнозировать состояние здоровья человека на ближайшие годы — если он, конечно, не захочет взять дело в свои руки и начать контролировать, что и где у него откладывается.

MedAboutMe разбирался, откуда берется и чем грозит самый опасный — висцеральный жир.

Висцеральный и подкожный жир Известно, что жировая ткань бывает белой и бурой. Бурая отвечает за вопросы терморегуляции, а белая выполняет следующие функции:

запасает энергию в виде жировых отложений; формирует теплоизоляцию тела человека; обеспечивает механическую защиту органов; вырабатывает гормоны.

Белая жировая ткань человека в зависимости от того, где она откладывается, делится на подкожный жир (название говорит само за себя) и висцеральный (тот, что накапливается вокруг внутренних органов).

Подкожного жира больше: почти 80% всех запасов нашего тела складируется в подкожной жировой клетчатке в районе живота, под лопатками, а также в глютео-феморальной области — так красиво называются территории бедер и ягодиц.

На висцеральную жировую ткань приходится примерно 10-20% от общего объема жира тела человека. Висцеральный жир в основном скрывается внутри брюшной полости и приводит к абдоминальному ожирению. Основные его места отложения — сальник и брыжейка, но он также накапливается вокруг почек и репродуктивных органов. Наконец, отдельно говорят об эпикардиальном жире — висцеральной жировой ткани сердца.

Откуда такая разница между двумя видами белого жира? Секрет кроется в жировых клетках — адипоцитах. Набор рецепторов на поверхности жировых клеток из разных типов ткани определяет их метаболизм.

Увеличение объемов подкожного жира в основном происходит за счет гиперплазии — увеличения количества адипоцитов. То есть, из клеток-предшественников образуются так называемые малые адипоциты. Эти жировые клетки обладают большей чувствительностью к инсулину.

Согласно одной из теорий, гиперплазия адипоцитов — это защитная реакция жировой ткани на повышенное употребление калорийной и жирной пищи. Она снижает вероятность увеличения объемов еще одного типа жировой ткани — эктопической, которая накапливается вокруг печени, сердца и поджелудочной железы.

А увеличение объемов висцерального жира происходит за счет гипертрофии жировых клеток. Это значит, что отложение жира идет в уже имеющихся адипоцитах, в результате чего они увеличиваются в размерах, становятся гипертрофированными. Рано или поздно достигается предел набивания висцеральных адипоцитов жиром, и начинает формироваться эктопическая жировая ткань. Как следствие, развивается феномен липотоксичности, и с этого момента развиваются различные метаболические нарушения.

Феномен липотоксичности

Аномально гипертрофированные адипоциты страдают от нехватки кислорода (гипоксии). При этом меняется активность почти 1,3 тысячи генов, отвечающих за расщепление глюкозы и окислительные процессы в клетках, в результате чего снижается чувствительность клеток к инсулину.

На фоне растущей инсулинорезистентности организм перестает считать глюкозу (которую он не может использовать) источником энергии. Поэтому включаются механизмы липолиза — расщепления жира. Но при этом образуются свободные жирные кислоты в больших количествах. А они, в свою очередь, токсичны для нашего тела и вызывают нарушения метаболизма в различных внутренних органах.

Мужчины, женщины и жировые запасы тела

Когда основной объем подкожного жира оседает в глютео-феморальной области, говорят о гиноидной форме — это то, что в народе называется «фигура в форме груши». Данный тип фигуры развивается под действием эстрогенов в процессе полового созревания молодых женщин. У мужчин основная масса подкожного жира откладывается вдоль корпуса.

Важную роль в формировании фигуры влияет тестостерон. Его повышенный уровень у мужчин приводит к накоплению висцерального жира. Поэтому у женщин ожирение внутренних органов встречается реже — по крайней мере, до наступления менопаузы. Еще один вариант, когда висцеральный жир у женщин начинает усиленно накапливаться по мужскому типу и провоцировать развитие абдоминального ожирения — гиперандрогения, то есть повышенная выработка тестостерона.

Для женщин нормально иметь больше жира, чем у мужчин. В среднем, масса жировой ткани у них в 2 раза больше, чем у представителей сильного пола. Что характерно, при этом от ожирения и мужчины, и женщины страдают с одинаковой частотой. Более того, несмотря на изначально меньшую долю жира в организме, мужчины чаще женщин умирают от нарушений метаболизма, связанных с ожирением.

В перечень самых распространенных метаболических заболеваний входят гипертония, сахарный диабет, ожирение и даже некоторые онкологические болезни.

Причины отложения жиров в области талии

То, с какой готовностью организм накапливает висцеральный жир, в немалой степени обусловлено генетикой. Еще в 2014 году были обнаружены несколько генов, от работы которых зависит соотношение талии и бедер, а также склонность к абдоминальному ожирению. Часть этих генов была найдена только у женщин.

Также тенденция к увеличению объема висцерального жира связана с индивидуальными особенностями генов, регулирующих выработку кортизола (гормона стресса) и лептина (гормона сытости).

Но все-таки более значимую роль играет пищевое поведение самого человека, а также различные состояния его организма. В каких ситуациях растет объем висцерального жира в области талии?

Любовь к сахару

Многие люди потребляют сахара больше, чем требуется организму, намного больше. Причем сахар с добавлением фруктозы более вреден. Так, в исследовании ученых из Калифорнийского университета в Дейвисе было доказано, что у людей, потребляющих четверть калорий за день в виде продуктов с фруктозой, быстрее развивается резистентность к инсулину и растет объем висцерального жира. По данным другого исследования, диета с повышенным содержанием фруктозы приводит к угнетению процессов липолиза — сжигания жира.

Ученые также напоминают, что потребление сахара в «жидком» виде (в сахаросодержащих напитках) меньше влияет на аппетит, поэтому человек не чувствует сытости, хотя получил достаточный объем калорий.

Любовь к алкоголю

Алкоголь не только провоцирует воспалительные процессы в организме и разрушает печень. По данным швейцарских исследователей, он также угнетает сжигание жировых запасов, в результате чего «алкогольные» калории откладываются в виде висцерального жира, формируя проклятие мужчин среднего возраста — «пивной живот».

А южнокорейские исследователи подтверждают, что мужчины, выпивающие три порции крепкого алкоголя (или три бутылки пива) в день, на 80% чаще страдают от ожирения, чем мужчины, которые столько не пьют.

Трансжиры

Трансжиры сегодня входят в состав многих продуктов, таких как крекеры, сладкая выпечка, смеси для ее домашнего приготовления и др. Однако потребление трансжиров приводит к активизации воспалительных процессов в организме и, как следствие, к повышению устойчивости к инсулину, заболевания сердца и сосудов и др.

В ходе 6-летнего исследования ученые из Медицинского колледжа в Уинстон-Сейлеме (Северная Каролина) продемонстрировали, что обезьяны, которые получали пищу, содержащую 8% трансжиров, имели на треть больше висцерального жира, чем животные, еда которых содержала 8% мононенасыщенных жирных кислот.

Дефицит белка

Питание с пониженным содержанием белка тоже может стать причиной увеличения объема висцерального жира. Во-первых, белковая пища заставляет человека чувствовать себя сытым, повышает интенсивность метаболических процессов и, как результат, приводит к сокращению количества потребляемых калорий.

Согласно результатам исследования ученых из Университета Оклахомы, чем меньше белка в рационе человека, тем больше объем висцерального жира в его теле.

Стресс

Стресс приводит к выработке гормона кортизола. А он способствует накоплению висцерального жира в области живота. Более того, чем больше объем талии у женщины, тем больший объем кортизола ее организм вырабатывает в стрессовых ситуациях. Больше нервничаешь — больше талия, больше талия — больше нервничаешь.

Менопауза

Чем больше жира на бедрах женщины, тем ниже риск развития у нее болезней сердца и сосудов. Это объясняется активным производством эстрогенов. Но по мере перехода в менопаузу и прекращения защитного действия эстрогенов жиры начинают активно запасаться вокруг внутренних органов — формируется андроидный тип висцерального ожирения. При этом меняется метаболизм липидов и глюкозы в организме и, как следствие, угроза сердечно-сосудистых заболеваний стремительно возрастает.

Кстати, наблюдения показывают, что чем раньше у женщины заканчивается менопауза, тем больше у нее объем висцерального жира.

Бактерии кишечника и жир В мае этого года ученые из Королевского колледжа Лондона объявили еще один фактор риска образования висцерального жира. Им оказались столь популярные в последние годы в научных кругах бактерии желудочно-кишечного тракта. В ходе наблюдений за 500 парами близнецов исследователи пришли к выводу, что активность кишечника, а точнее, протекающие в нем биохимические процессы лишь на 18% определяются наследственными факторами, а на 68% зависят от воздействия окружающей среды, в частности, от питания человека. И именно работа кишечных бактерий во многом определяет объем и скорость накопления висцерального жира.

Выводы

Несмотря на генетическую предрасположенность к накоплению висцерального жира, опасного для здоровья в больших объемах, этот процесс можно контролировать. Здоровое питание, физическая активность (особенно в период менопаузы), а также умение справляться со стрессами — залог долгой полноценной жизни и тонкой талии.

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