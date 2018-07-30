Что нужно есть в «эти дни», чтобы не поправиться

Что нужно есть во время менструации, чтобы не поправиться

Узнайте, что нужно есть во время менструации и когда допустима порция коньяка.

Плохое самочувствие, боль внизу живота, одним словом, менструация. Есть не хочется вообще или есть желание попробовать из холодильника все. Нормальное, в общем, явление, только иногда такое переедание или нехватка полезных веществ еще больше усиливает неприятные ощущения.

Маргарита Гегамовна Минасян (стаж 6 лет), акушер-гинеколог сервиса «Онлайн Доктор» рассказала «Летидору», как правильно питаться во время менструального цикла и даже о том, можно ли употреблять алкоголь.

Каких веществ не хватает женщине во время месячных

Во время менструации в организме женщины происходят изменения: уровень основных гормонов снижается, а показатели тестостерона и прогестерона остаются высокими. За счет этих двух гормонов повышается аппетит, меняется эмоциональное состояние. Также прогестерон может влиять на изменение вкусовых предпочтений.

В период менструации из организма выводится магний и кальций.

Из-за уменьшения количества магния в организме может ухудшаться настроение, повышаться раздражительность и утомляемость, снижаться концентрация внимания.

При обильных менструациях и больших кровопотерях теряется много железа. В таких случаях необходимо восполнять уровень этого микроэлемента хотя бы в профилактических дозировках.

Женщинам во время менструации стоит больше прислушиваться к себе, чтобы распознать потребность своего организма и употреблять именно те продукты, которые ему необходимы в данный период. Это будет способствовать выработке серотонина.

Что полезно есть во время месячных

Для восполнения нехватки микроэлементов, в первую очередь, необходимо исключить продукты с высоким содержанием соли, которые приводят к образованию отеков.

В первую фазу цикла организм женщины максимально нуждается в углеводах.

Чтобы не навредить своей фигуре, лучше выбирать сложные углеводы:

• овощи и фрукты (помидоры, сладкий перец, кабачки, малина, гранат, вишня);

• каши (овес, булгур, пшеница, гречка);

• зелень (листовой салат, шпинат, лук латук);

• бобовые и зерновые (ячменные и зерновые хлопья, макароны, сделанные из цельных зёрен, цельнозерновой хлеб).

Стоит отказаться от быстрых углеводов:

• мюсли;

• шлифованный рис;

• манная каша, сахар и сахаросодержащие продукты;

• выпечка, торты, пирожные и фастфуд;

• газированные напитки;

• алкоголь и др.

Если очень сильно хочется чего-то сладкого, лучше сделать выбор в пользу фруктов или сухофруктов.

Во вторую фазу цикла, рекомендуется употреблять больше животных белков — нежирную рыбу и мясо.

Что нужно пить

Во время менструации следует пить больше жидкости, но не чай и не кофе. Данные напитки являются тонизирующими и могут способствовать ухудшению восприятия информации, повышая агрессивность и раздражительность.

Хорошо подойдут травяные чаи с мятой, мелиссой, чабрецом.

Можно ли есть соленое и острое

Необходимо отказаться от консервов, сухариков, фаст-фуда, чипсов, потому что в них повышенное содержание соли, которая может привести к отекам.

Также не стоит употреблять пищу с большим содержанием жиров.

Острое может провоцировать нарушения ЖКТ и будет возбуждать нервную систему.

Можно ли есть шоколад

Можно, но стоит отдавать предпочтение горькому шоколаду с орехом. Съедать всю плитку сразу не желательно, лучше ограничится четвертинкой ее.

Можно ли употреблять алкоголь

Принимать алкоголь во время критических дней не следует, так как менструация — это период сниженного иммунитета. Алкоголь может снижать его еще сильнее, возрастает риск заболеваний.

Так, у многих женщин во время менструации отмечается рецидив вируса герпеса или обострение молочницы перед началом цикла.

Все это связано с тем, что основные гормоны снижаются, и в результате происходит изменение микрофлоры и в целом иммунного ответа.

Если наблюдаются болевые ощущения и необильные выделения, тогда можно выпить коньяк, но в небольшом количестве, исключительно для расширения сосудов и уменьшения их спазмирования.

Но если менструация обильная (смена средств гигиены от 3-х раз в день из-за их полного заполнения менструальной жидкостью) алкоголь должен быть полностью исключен. В этом случае рекомендуется пройти обследование для выявления причины обильности выделений.