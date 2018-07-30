Гиперпигментация, акне, покраснения и другие проблемы с кожей, от которых звезды хотели бы избавиться навсегда

Лицо — первое, на что обращают внимание при взгляде на человека. Нехорошо, если вместо гладкой кожи на нем красуются прыщи, сыпь и покраснения. Как оказалось, плохая кожа — эта проблема не только простых смертных, но и звездных персон. Разбираем на примерах селебрити основные кожные «болячки», которые портят внешний вид.

Акне— это результат нарушения работы сальных желез. Воспаление и появление угревой сыпи возникает из-за закупорки пор пробкой, состоящей из отмерших чешуек кожи и кожного сала. Поры становятся идеальной средой для размножения бактерий.

Причины появления:

— Нарушение гормонального фона. Ярким примером влияния гормональной перестройки на кожу служит переходный возраст, когда лица практически каждого подростка украшает букет из прыщей.

— Менструальный цикл. Во время менструационного цикла у девушек происходит гормональная перестройка, в процессе чего на их лицах могут появляться прыщи.

— Заболевание желудочно-кишечного тракта. Да, как ни странно, но именно больной желудок может повлиять на состояние кожи.

— Изменение климата. Не стоит пугаться, если после возвращения из отпуска на лице появилась пара-тройка прыщиков. Обратись к косметологу, чтобы привести кожу в порядок.

— Неправильное питание. Питание влияет не только на фигуру, но и на состояние кожи. Отнесись внимательно к продуктам, которые ты ешь.

Кендалл Дженнерпривлекла всеобщее внимание на церемонии вручения премии «Золотой глобус». К сожалению, поводом для обсуждения стало не восхитительное платье от Giambattista Valli, а прыщи на ее лице. Мы рады, что проблемная кожа не вызвала у модели чувства стыда и она достойно блеснула на церемонии.

Высыпание, так же как и акне, может появиться у каждой девушки. Разница между ними — в причинах появления.

Причины появления:

— Грязные руки. Прикасаясь грязными руками к лицу, ты провоцируешь появление прыщей. Возьми себе за правило лицо руками не трогать!

— Аллергия. У человека аллергия может проявиться практически на все — на пыль, шерсть, косметику, растения и продукты питания.

— Грязные кисти для макияжа. После макияжа тщательно очищай кисти. Это очень важно по нескольким причинам: так кисти прослужат дольше, а ты избежишь серьезных проблем с кожей.

— Вредные привычки. Курение и алкоголь — активные провокаторы появления прыщей. Если ты хочешь заполучить красивую кожу лица, откажись от вредных привычек.

— Продолжительный прием лекарств. Часто во время приема антибиотиков или гормональных препаратов на коже появляется красная сыпь. Лечить ее стоит только по завершении лечебного курса.

«Я никогда не понимала, насколько важно мыть свои кисти, а теперь я это знаю», — сказала Майли Сайрус . И неспроста, девушка довольно часто сталкивается с проблемой высыпания прыщей на лице. Но осознав все последствия, она рассказала: «Перед сном я обязательно умываю свое лицо, как бы поздно ни было, даже если я зомби — я умоюсь. Это важно».

Гиперпигментация— это накопление пигмента, которое приводит к появлению веснушек или потемнению отдельных участков кожи по сравнению с основным ее тоном.

Причины:

— Солнце. Пребывание на солнце грозит перепроизводством меланина, это провоцирует образование пигментных пятен и увеличение уже существующих.

— Заболевания печени и желчной системы.

— Воспаление. Пигментация может появиться при заживлении ран после ожогов, порезов, акне и других повреждений кожи. Когда рана затягивается, кожа вокруг нее может стать темнее. Такой эффект может остаться на месяц-два, а может и вовсе не пройти.

— Лекарства и болезни. Нарушения иммунной системы и желудочно-кишечные заболевания могут спровоцировать появление гиперпигментации. К этому может привести и прием лекарственных препаратов, таких как антибиотики, гормональные препараты, антиаритмические, противомалярийные.

Такая проблема преследует Линдси Лохан . После долгого пребывания на солнце кожа Линдси покрывается яркими веснушками. Конечно, мы знаем о былых похождениях актрисы: стресс, наркотики, алкоголь тоже неслабо повлияли на состояние ее кожи. Сейчас Лохан выглядит намного лучше, чем пару лет назад. Ее кожа сияет, а веснушки даже украшают. Главное, чтобы красотка не забывала наносить солнцезащитный крем во избежание дальнейших проблем.

ПОМНИ:не важно, какая проблема с кожей преследует тебя, — никогда не занимайся самолечением! Причина возникновения акне, сыпи и остальных болячек может быть скрытой. Только врач с точностью скажет, что необходимо для полноценного, а главное, результативного лечения.

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Фото: Instagram, Gettyimages, Eastnews.