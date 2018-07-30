5 видов летнего спорта, которые выбирают звезды

Какие занятия помогают Карли Клосс сжигать калории, как Наташа Поли ускоряет обмен веществ и какая тренировка Холли Берри займет всего 10 минут, но результат вы увидите же после нескольких недель?

Карли Клосс

Модель, которая вскоре выйдет замуж (подробнее о свадьбе можно почитать здесь), не расслабляется даже в жаркие дни и выбирает занятия йогой в зале. И не зря — такие занятия сжигают от 228 ккал в час.

Асана «собака мордой вниз» поможет снять стресс — успокоит ум, эмоции и сосредоточит внимание на позвоночнике (о том, почему полезна не только йога, но еще и медитация и какую выбрать для начинающих мы рассказывали здесь).

Наташа Поли

Модель в качестве летнего вида спорта выбирает плавание — оно улучшает дыхание, благоприятно влияет на сердечно-сосудистую систему, а еще вода ускоряет обмен веществ (больше веских аргументов «за» можно найти здесь).

«Ангел» Victoria’s Secret выбирает тренировки с упражнением «подтягивания» — все группы мышц начинают работать, а еще активнее накачиваются мышцы пресса.

Холли Берри

Еще в январе актриса с телом 20-летней девушки запустила марафон в Instagram-аккаунте, который проходит под хэштегом #FitnessFriday. Каждую пятницу актриса выкладывает фотографии с результатами тренировок за неделю и делится полезными спортивными советами. Цель такого марафона –вдохновить людей заниматься спортом. «Сегодня ты должен решить, что достоин этого. Доверьтесь мне, я знаю, что сложно найти время для работы над собой каждый день, однако в сутках 24 часа — этого достаточно, чтобы выделить хотя бы один час и посвятить его себе!», — написала актриса в одном из первых постов.

Выбор актрисы на этой неделе — приседания с весами. Такая тренировка займет всего 10 минут, а результат будет заметен уже после первых недель (а полезные советы от тренера актрисы можно найти здесь).

Актриса этим летом выбирает занятие гольфом — не только интересный и элегантный способ провести досуг, но и функциональная тренировка для мышц ног и корпуса.