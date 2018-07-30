Ещё
Бутылка воды поможет пережить жару
Далее:
Читайте также:
Ещё

Бутылка воды поможет пережить жару 

Вечерняя Москва 3 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Во время жары людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями первым делам стоит посетить своего врача-кардиолога, чтобы держать ситуацию под контролем.
«Сердечникам» стоит чаще мерить артериальное давление, носить с собой бутылку минеральной воды (газированную — ни в коем случае!) и пить ее, делая маленькие глоточки на протяжении суток. Это поможет людям, страдающим сердечной недостаточностью, и гипертоникам избежать сгущения крови. Пейте воду небольшими глотками, чтобы не вызвать отеков и обострения сердечной недостаточности. Далее — не забывайте принимать лекарства, прописанные вашим лечащим врачом, и как можно меньше находитесь на солнце.
Хотелось бы добавить, что опасность для лиц, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, несут перепады погоды. Если температура повышается постепенно, то ничего страшного не произойдет. А вот перепады погоды действительно страшны. Из-за них артериальное давление тоже скачет — то повышается, то понижается. Это может привести к непредсказуемой реакции организма. В этом случае, чтобы дать четкие советы, надо учитывать особенности организма пациента. Поэтому в каждом конкретном случае необходимо консультироваться с лечащим врачом.
Осторожность стоит соблюдать и гипертоникам, поскольку им в жару необходимо чаще контролировать уровень давления. Во время жаркой погоды им тоже нельзя забывать мерить артериальное давление, продолжать проходить плановую терапию. Поскольку такая погода скоро уйдет, менять плановую терапию я не советую. Лучше попытаться корригировать давление короткодействующими медицинскими препаратами.
Лицам, которые страдают ишемическими болезнями сердца, лучше избегать различных нагрузок и находиться в состоянии покоя.
Для лиц с аритмией очень важно не нарушить электролитный баланс организма, потому что такие минералы, как калий, натрий, магний, очень связаны с нарушениями сердечного ритма. Хорошим средством для таких людей станут овощные соки — желательно свежевыжатые, с повышенным содержанием минералов. В этих напитках нет консервантов и вредных добавок. Соки, содержащие различные добавки, ничего, кроме жажды, не вызывают. Я бы дополнительно рекомендовал пополнять водно-электролитный баланс. Если артериальное давление очень низкое, можно есть соленую пищу, чтобы его поднять.
Представителям старшего поколения я настойчиво советую избегать открытых лучей солнца, реже находиться в закрытых помещениях, соблюдать питьевой режим, тоже глотая воду по чуть-чуть, а не вливать в себя литрами. Лучше постараться вообще выехать из Москвы — например, на дачу. Там пережить духоту будет значительно легче.
Что же касается москвичей, не страдающих никакими сердечными заболеваниями, то им опасаться нечего. Жара для них максимум может грозить слегка испорченным настроением, небольшой слабостью и снижением трудоспособности. Им я все же рекомендую снизить физическую активность и как можно меньше времени находиться на солнце.
Вечерняя Москва: последние новости
Питоны научились жить без воды Диетолог рассказал, нужно ли на самом деле считать калории Ольга Бузова помогла поклоннику осуществить мечту
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Настя Каменских поразила «жарким» фото у бассейна82
Как живут брошенные жены знаменитостей2
Почему молодые женщины выбирают мужчин постарше12
Что скрывает знаменитая стрижка принцессы Дианы5
Актеры, у которых поехала крыша8
Видео
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
03:46
Седокова возмутила выступлением в купальнике
Звёзды
01:04
Брэда Питта уличили в подражании своим женщинам
Звёзды
06:35
Как перестать волноваться о чужом мнении
Психология
10:05
Как убивают кровожадные малолетки
Дети
10:24
Вопросы, которые вы давно хотели задать
Психология
06:21
Актрисы, родившие после 40 лет
Звёзды
04:55
Россиянки назвали минусы серьезных отношений
Любовь
05:08
Почему молодые женщины выбирают мужчин постарше
Любовь
05:15
Некрасивые жены звездных красавцев
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение