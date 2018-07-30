Бутылка воды поможет пережить жару

Во время жары людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями первым делам стоит посетить своего врача-кардиолога, чтобы держать ситуацию под контролем.

«Сердечникам» стоит чаще мерить артериальное давление, носить с собой бутылку минеральной воды (газированную — ни в коем случае!) и пить ее, делая маленькие глоточки на протяжении суток. Это поможет людям, страдающим сердечной недостаточностью, и гипертоникам избежать сгущения крови. Пейте воду небольшими глотками, чтобы не вызвать отеков и обострения сердечной недостаточности. Далее — не забывайте принимать лекарства, прописанные вашим лечащим врачом, и как можно меньше находитесь на солнце.

Хотелось бы добавить, что опасность для лиц, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, несут перепады погоды. Если температура повышается постепенно, то ничего страшного не произойдет. А вот перепады погоды действительно страшны. Из-за них артериальное давление тоже скачет — то повышается, то понижается. Это может привести к непредсказуемой реакции организма. В этом случае, чтобы дать четкие советы, надо учитывать особенности организма пациента. Поэтому в каждом конкретном случае необходимо консультироваться с лечащим врачом.

Осторожность стоит соблюдать и гипертоникам, поскольку им в жару необходимо чаще контролировать уровень давления. Во время жаркой погоды им тоже нельзя забывать мерить артериальное давление, продолжать проходить плановую терапию. Поскольку такая погода скоро уйдет, менять плановую терапию я не советую. Лучше попытаться корригировать давление короткодействующими медицинскими препаратами.

Лицам, которые страдают ишемическими болезнями сердца, лучше избегать различных нагрузок и находиться в состоянии покоя.

Для лиц с аритмией очень важно не нарушить электролитный баланс организма, потому что такие минералы, как калий, натрий, магний, очень связаны с нарушениями сердечного ритма. Хорошим средством для таких людей станут овощные соки — желательно свежевыжатые, с повышенным содержанием минералов. В этих напитках нет консервантов и вредных добавок. Соки, содержащие различные добавки, ничего, кроме жажды, не вызывают. Я бы дополнительно рекомендовал пополнять водно-электролитный баланс. Если артериальное давление очень низкое, можно есть соленую пищу, чтобы его поднять.

Представителям старшего поколения я настойчиво советую избегать открытых лучей солнца, реже находиться в закрытых помещениях, соблюдать питьевой режим, тоже глотая воду по чуть-чуть, а не вливать в себя литрами. Лучше постараться вообще выехать из Москвы — например, на дачу. Там пережить духоту будет значительно легче.

Что же касается москвичей, не страдающих никакими сердечными заболеваниями, то им опасаться нечего. Жара для них максимум может грозить слегка испорченным настроением, небольшой слабостью и снижением трудоспособности. Им я все же рекомендую снизить физическую активность и как можно меньше времени находиться на солнце.