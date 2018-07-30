Шесть причин для срочного посещения кардиолога

Каждая четвертая женщина старше 35 лет умирает из-за болезней сердца. Как отмечают специалисты ВОЗ , несмотря на то, что самому высокому риску подвергаются женщины в течение первых 10 лет менопаузы, болезни сердечно-сосудистой системы «молодеют». И внимательное отношение к своему сердцу стоит проявлять уже в 20 лет. Мы вместе с врачами-кардиологами собрали 6 признаков того, что вашему сердцу нужна срочная помощь. Не пропустите их!

Отеки

Если вы замечаете у себя отеки ног и особенно лодыжек, обратитесь к врачу как можно скорее: это может быть проявлением сбоев в работе сердечного клапана. Накопление жидкости может сигнализировать о застойной сердечной недостаточности, когда ваше сердце не справляется с перекачиванием крови.

Головные боли

Сильные и регулярные головные боли — повод обратиться к врачу, так как они могут предвещать инсульт или аневризму. Кроме того, головная боль, особенно в сочетании с головокружением, может указывать на проблемы с сердцем. Если же головные боли сопровождаются слабостью — такой, которая часто наблюдается при гриппе — надо срочно бежать к кардиологу: это может свидетельствовать о том, что сердце не справляется со своей работой и кровь не насыщена кислородом в должной степени.

Боли в желудке

Одна из самых распространенных причин поздней диагностики сердечного приступа у женщин — уверенность пациентов в том, что он проявляет себя болью в области сердца. Между тем, боли в области желудка, напоминающие проявление гастрита — один из самых распространенных симптомов болезни сердца. Если вы часто ощущаете изжогу или боли и жжение в области живота, проверьте ваше сердце. Возможно, это спасет вам жизнь.

Обморок

Обморок — проявление резко снизившегося артериального давления — также может быть симптомом проблем с сердцем. В частности, таким образом может проявляться расстройство в работе митрального клапана. Скорее всего, вам не о чем волноваться, если приступ обморока был единичным. Но в случае повторяющихся потерь сознания обязательно обратитесь к врачу.

Головокружения

Еще один симптом, который можно проигнорировать, если головокружения случаются нечасто. Но если они становятся регулярными, стоит обратиться к врачу: это может быть связано с засорением артерии или сбоем в работе сердечных клапанов.

Чувство сдавленности

Еще один случай, когда проявления сердечного приступа проявляются отнюдь не в области сердца: многие пациенты, пережившие сердечный приступ, отмечали, что задолго до него ощущали давление в верхней части спины. Помните: если вы чувствуете, что на верхнюю часть вашего тела что-то как будто давит — обязательно обратитесь к врачу!