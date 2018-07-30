Бустеры тестостерона: есть ли эффект для мышц и либидо?

СодержаниеТестостерон — главный из мужских гормоновЛибидо и мышцыПочему нельзя просто принимать тестостерон?Эффективность БАД-бустеров тестостеронаБустеры тестостерона и половая жизнь мужчинНемедикаментозные методы повышения уровня тестостерона

Среди некоторых групп мужского населения пользуются спросом так называемые тестостероновые бустеры — стимуляторы выработки тестостерона. Производители данных препаратов рекламируют их как средства, позволяющие быстро нарастить огромные мускулы, а также повысить потенцию. MedAboutMe выяснял, так ли уж эффективны наиболее популярные БАД-бустеры тестостерона и как можно влиять на уровень гормона в организме.

Тестостерон — главный из мужских гормонов

Тестостерон — это главный мужской половой гормон, который вырабатывается из холестерина клетками Лейдига, расположенными в семенниках. Производство тестостерона находится под контролем гипофиза и гипоталамуса, на него также влияет уровень лютеинизирующего гормона.

Но тестостерон, как таковой, является всего лишь прогормоном. Его активная форма — дигидротестостерон — получается только после реакции тестостерона с ферментом 5-альфа-редуктазой. Если в пренатальном периоде (до рождения) этого фермента у плода не хватает, ткани оказываются резистентными к тестостерону, что приводит к рождению человека, больного гермафродитизмом.

У представителей сильного пола концентрация тестостерона растет по мере взросления, начиная с периода полового созревания: если до 11 лет в норме она не превышает 11 нмоль/л, то с 18 лет может достигать 42 нмоль/л. В 55-65 лет уровень тестостерона начинается снижаться.

Либидо и мышцы

Тестостерон обеспечивает множество важных функций в организме мужчины:

развитие половых органов и половое созревание; производство кожного сала; выработка жиров в печени; участие в синтезе эндорфинов; участие в производстве инсулина; задействован в формировании «мужского поведения»; участие в развитии скелета и мышц; влияет на либидо и мужскую потенцию.

Первый пункт волнует мужское население до наступления совершеннолетия. Об остальных мужчины как-то не задумываются, кроме последних двух. Гора мышц и половой гигант — многие мужчины грезят подобными образами.

Такое разнообразие свойств тестостерона объясняется тем, что он обладает андрогенным и анаболическим эффектами.

Проявлениями андрогенной активности тестостерона являются маскулинизация (у женщин) или вирилизация (у мужчин) — усиление проявления мужских вторичных половых признаков («волосатость», низкий грубый голос и др.).

Результат анаболической активности — усиление синтеза белков и увеличение объема мышечных волокон, то есть гипертрофия мышц. Тестостерон принят за точку отсчета для других веществ, обладающих анаболической активностью (инсулин, гормон роста, анаболики и др.) — их андрогенная активность рассчитывается в процентах от активности тестостерона.

Тестостерон и эстрогены

Тестостерон по своей химической структуре является практически двойником одного из основных эстрогенов — эстрадиола. Различия между ними минимальны. Чтобы из тестостерона сделать эстрадиол, нужен фермент ароматаза. То есть, чем активнее ароматаза, тем меньше тестостерона и тем больше его гендерного антагонистаиз группы эстрогенов. А это значит, что влиять на уровень тестостерона при помощи препаратов, вводимых извне, можно либо путем повышения его производства в организме, либо путем угнетения ароматазы.

Почему нельзя просто принимать тестостерон?

Если у мужчины нет дефицита тестостерона, но он начинает его принимать в чистом виде или в виде анаболиков (синтетические производные тестостерона), то высок риск развития передозировки, что может привести к печальным последствиям:

Гормональные расстройства

Мужской организм, перегруженный тестостероном извне, уменьшает выработку собственных гормонов. Это может привести к бесплодию и угнетению половой функции. У женщин наблюдаются проявления маскулинизации, которые ко всему прочему приводят к нарушению менструального цикла и проблемам с кожей.

Нарушения липидного обмена

В результате сбоев метаболизма липидов повышается риск развития болезней сердца и сосудов (инфаркта, инсульта), а также развивается дистрофия сердечной мышцы, что приводит к угрозе аритмии и преждевременной смерти человека.

Повышение риска заболевания раком

Передозировка тестостероном (и анаболиками) повышает вероятность заболеваний печени, а также развития злокачественных опухолей.

Влияние на центральную нервную систему

Избыток тестостерона, связанный с приемом его препаратов, в 20-30% случаев повышает уровень агрессии, раздражительности, приводит к различным расстройствам психики: депрессия, психозы с галлюцинациями, подавленное состояние, нарушения некоторых когнитивных функций.

Эффективность БАД-бустеров тестостерона

Раз так опасно принимать тестостерон и его производные в чистом виде, значит, надо искать способы заставить организм увеличить его производство в разумных, но стимулирующих пределах. Отсюда вытекает огромный интерес к БАД, повышающим выработку тестостерона. Основные потребители подобных препаратов — бодибилдеры и пауэрлифтеры, которых интересует ускоренный прирост мышечной массы, например, путем гипертрофии мышечных волокон.

Однако исследования последних лет не подтвердили эффект употребления следующих БАД-бустеров тестостерона:

Трибулус террестрис, они же якорцы стелющиеся (Tribulus terrestris). Пажитник сенной (Fenugreek). ZMA — БАД, в состав которой входят магний, витамин В6 и цинк. D-аспарагиновая аминокислота, которая регулирует выработку гормона. Для этого препарата был доказан очень кратковременный эффект. Форсколин (Coleus forskohlii). Это единственный препарат, эффективность которого пока не доказана, но исследования еще ведутся. Возможно, что новые данные внесут окончательную ясность.

Таким образом, пытаться повысить уровень тестостерона при помощи перечисленных БАД бесполезно. Несмотря на их активную рекламу в магазинах спортивного питания.

Бустеры тестостерона и половая жизнь мужчин

Уровень тестостерона у многих мужчин снижается из-за болезней или в силу возраста. Столкнувшись с соответствующими проблемами в виде ухудшения потенции и снижения либидо, они тоже начинают поиски средств, способных увеличить производство тестостерона в организме.

На что реагируют мужчины?

Скачок уровня тестостерона, связанный с половым возбуждением, зависит от того, что именно послужило его «активатором». В ходе одного эксперимента мужчины были наблюдателями в клубе свингеров — и это привело к повышению уровня тестостерона у них в крови на 11%. Но когда мужчины сами принимали участие в половом акте — уровень гормона у них увеличивался на 72%!

Практика также показывает, что фантазии на интимные темы практически не приводят к повышению концентрации тестостерона в мужском организме. А вот демонстрация эротических материалов приводила к гормональному всплеску, причем больший прирост уровня гормона по сравнению с исходными показателями наблюдался у мужчин с изначально пониженной концентрацией тестостерона.

Однако врачи указывают, что тестостерон — не панацея, во многих ситуациях даже добавки с ним не смогут помочь мужчине с решением его половых проблем:

Эректильная дисфункция

Повышение уровня тестостерона при помощи лекарств или БАД поможет только в том случае, если мужчина изначально страдает от дефицита гормона. Для представителей сильного пола прием подобных препаратов не имеет смысла и не принесет особого эффекта.

Преждевременная эякуляция

В этом случае добавки с тестостероном не дадут никакого эффекта, так как корни проблемы кроются не в дефиците гормона.

Проблема с сексуальным возбуждением

Это как раз та ситуация, когда препараты, повышающие уровень тестостерона в крови, действительно будут эффективны.

Нехватка физических сил для продолжительных занятий любовью

И в этом случае препараты, увеличивающие концентрацию гормона в крови, могут помочь, так как дают прирост физических сил и энергии.

Немедикаментозные методы повышения уровня тестостерона

Существуют методы, позволяющие повысить уровень тестостерона без применения таблеток и инъекций. Правда, эти методы не дают мгновенного результата и требуют приложения определенных усилий, зато они максимально безопасны для организма.

Регулярные тренировки

Тренировки с большими весами приводят к выработке повышенных объемов тестостерона. Хороший эффект также дают упражнения с большими весами в сочетании с высокоинтервальными тренировками. Добавим, что упражнения на выносливость, напротив, приводят к уменьшению тестостерона в крови.

Питание

Красное мясо в рационе тоже повышает выработку тестостерона. При этом следует помнить и о негативных побочных эффектах его употребления. Поэтому красное мясо надо включать в рацион, но в умеренных объемах. А вот слишком жирная пища приводит к снижению тестостерона, в то же время нельзя кардинально снижать долю жиров в рационе, так как это жирорастворимый гормон.

Промежуток между оргазмами

Речь идет о том, чтобы дать организму возможность отдохнуть и «набраться сил». 7-дневный промежуток между половыми актами позволяет на 145% повысить уровень тестостерона в крови. Но с 8-го дня этот показатель начинает уменьшаться.

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