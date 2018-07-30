Как быстро и эффективно восстановиться после родов?

Беременность и роды делают женский организм старше, утверждают ученые из Северно-Западного университета США. Исследователи Кален Райн и Кристофер Кузава изучили два маркера клеточного старения — длину теломеров и эпигенетический возраст у сотни молодых жительниц Филиппин с разной репродуктивной историей. Оказалось, что клеточные маркеры были старше у женщин, переживших большее количество родов. Результаты исследования были опубликованы накануне в журнале Scientific Reports.

Таким образом, ученые пришли к выводу, что после каждых родов организм женщины становится старше на два года. При этом, во время самой беременности он запускает обманные процессы, и теломеры кажутся моложе, чем в добеременном состоянии. Ученые также подчеркнули, что у многодетных матерей продолжительность жизни короче, а сопротивляемость различным заболеваниям ниже. Правда, Райн и Кузава обратили внимание на то, что в исследовании принимали участие именно филиппинки, привыкшие к более тяжелой работе, чем жительницы Европы и США.

Влияние беременности и родов на организм ученые изучают не в первый раз, а сама тема является одной из самых популярных в научном сообществе. Например, американские коллеги из университета Джорджа Мейсона еще в феврале этого года заявили, что после каждых родов продолжительность жизни женщины уменьшается на 11 лет. Исследователи также рассмотрели теломеры двух тысяч женщин от 20 до 45 лет и пришли к выводу, что у матерей двух и более детей концевые участки хромосом значительно короче, чем у матерей одного ребенка. Специалисты считают, что связано это со стрессом, который переживает организм во время беременности и родов.

А вот специалисты из Малайзии придерживаются совершенно другого мнения. Они тоже изучают теломеры и утверждают, что рождение детей наоборот увеличивает продолжительность жизни. И если влияние деторождения на женский организм еще изучается, то влияние, которое деторождение оказывает на внешность, вряд ли можно назвать позитивными.

«Изменения форм после родов затрагивают в первую очередь область груди и живота. После того, как женщина прекращает кормить грудью, грудь опускается и становится обвисшей», — сказал корреспонденту «МИР 24» пластический хирург Андрей Ковынцев.

КАК ВОССТАНОВИТЬ ГРУДЬ ПОСЛЕ РОДОВ?

Чтобы сделать послеродовые изменения менее заметными, нужно начать заботиться о груди еще во время беременности и кормления. Необязательно использовать какие-то дорогие средства, подойдет обычный детский крем и массаж, уверяет хирург.

«Чтобы избежать послеродовых изменений, нужно поддерживать эластичность кожи ещё до родов. В этом могут помочь массаж, плавание и самый обычный крем. Даже детский. За счёт питания, кожа станет более эластичной и после завершения кормления внешний вид груди не так сильно изменится», — сказал Ковынцев.

Однако, если изменения уже произошли и они вам не нравятся, то проблему придется решать хирургическим путем. Медицина может предложить операцию по уменьшению груди, либо импланты. Но если в будущем вы планируете еще рожать детей, а особенно кормить грудью, то от операции по уменьшению лучше отказаться. После нее повторное кормление может стать причиной возникновения кисты или других новообразований.

«Имплант можно разместить таким образом, что молочная железа останется не задетой. Тогда можно получить красивый эффект с объёмом и подтянутостью. И это не помешает после следующих родов кормить ребёнка самостоятельно. При уменьшении груди последующее кормление уже крайне нежелательно. Подобная операция может затронуть молочную железу и её протоки. Кормление после этого может привести к различным кистам и другим проблемам с молочной железой», — сказал врач.

ЧТО ДЕЛАТЬ С ЖИВОТОМ?

Привести живот в тонус с помощью спорта и правильного питания после родов тоже не всегда возможно. Если речь идет о локальных жировых отложениях, то хирургия предлагает липосакцию, которая, по словам врача, никак не влияет на последующую беременность и роды, если такие планируются.

Пластические хирурги поддержали «обвисшую грудь»

Поддержали «обвисшую грудь»

«Что касается живота, то на нем могут оставаться локальные жировые отложения. Исправить это можно с помощью липосакции. Жировые отложения откачиваются, и фигура становится стройной. Липосакция эффективна, не несёт за собой никаких проблем и никак не отразится на последующей беременности. Эта операция сама по себе безвредна, если проводится грамотно», — сказал Ковынцев.

Если было сделано кесарево сечение, и вам не нравится оставшийся на теле рубец, то и его можно убрать с помощью мини-абдоминопластики. Вместе с ним уйдут и некие излишки жира.

«Когда делают кесарево сечение, кожа сокращается, и за счёт втянутого рубца образовывается маленький нависающий «фартук». Тогда мы делаем мини-абдоминопластику. Убираем рубец, его можно сделать более аккуратным и менее заметным, и нависающий «фартук», — пояснил медик.

А вот если речь идет о многодетной матери, желающей вернуть животу былую форму, то, возможно, придется провести несколько операций, восстановительный период после которых продлится целый месяц.

«Бывает так, что кожа просто не сократилась, например, после нескольких родов. Тогда образуется большой нависающий живот. В таком случае показана абдоминопластика. С помощью этой операции убирается избыток кожи. Во время восстановительного периода минимум в течение месяца необходимо носить компрессионное бельё. Абдоминопластика не повлияет на последующие беременность и роды, однако, может понадобится повторная операция», — добавил Ковынцев.

Одна из самых распространённых проблем — это растяжки. Многие клиники сегодня предлагают всевозможные процедуры, которые обещают избавить от кожного дефекта. Однако, по словам врача, чаще всего — это коммерческий ход. И единственный эффективный метод — это профилактика еще во время беременности.

«Самое сложное косметологическое занятие — это удаление растяжек. Остаются рубцы, и они практически не уходят. Лучше проводить профилактику: массаж, плавание, крем. К сожалению, это не даст полной гарантии, что растяжек не будет, но точно поможет уменьшить их появление», — сказал хирург.

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