Как, зачем и стоит ли управлять менструальным циклом

Какие побочные эффекты имеет «внеплановый» прием контрацептивов, и какая продолжительность цикла считается вариантом нормы? Cпециалист центра репродукции «Линия жизни» Анастасия Мокрова объяснила, почему ни в коем случае нельзя заниматься самостоятельным траволечением, и рассказала, что такое аменорея.

Можно ли управлять менструальным циклом?

Летом каждый пятый пациент задает один и тот же вопрос: «Как сместить дату месячных, чтобы они пришли на несколько дней раньше или позже?» Одна из главных причин — поездка на отдых.

Действительно, менструальный цикл можно корректировать, но об этом нужно задумываться заранее — в начале цикла. Для этого есть различные схемы: и оральные контрацептивы, и эстрогены с прогестеронами. Но всегда важно консультироваться с доктором, потому что, например, прием гормональных препаратов требует предварительного обследования.

У тех, кто принимает контрацептивы или находится в менопаузе и проходит заместительную гормональную терапию (ЗГТ), поле для творчества большое: сместить менструальный цикл на пару дней несложно, но даже в этом случае о продлениях или сокращениях обычного курса препаратов сообщайте врачу!

Я не советую девушкам специально начинать пить контрацептивы, чтобы сместить цикл всего на пару дней. Это нецелесообразно и может навредить организму.

Один из главных побочных эффектов — гормональный сбой: месячные могут быть нерегулярными еще несколько месяцев после вашего «хочу».

Учитывайте, что ваш организм живой и, если он относится к вам с любовью, и выдает менструацию в срок, то не стоит вмешиваться в его работу.

Можно ли использовать травяные настои?

Я врач традиционной медицины, траволечением не занимаюсь. Однозначно, если применять травы самостоятельно, в домашних условиях (в том числе и для того, чтобы уменьшить боли во время месячных), не владея информацией полностью, можно навредить организму. Хоть в сети и полно сомнительных рецептов. Вы можете спровоцировать кровотечение или продолжительный сбой менструального цикла.

Какая продолжительность цикла считается вариантом нормы, и что такое аменорея?

У большинства женщин разная продолжительность менструального цикла. Он может длиться как 23-25 дней, так и 40-45. Главное, чтобы разница между предыдущим и наступившим циклом была не больше 2-4 дней. Это вариант нормы. Овуляция, которая происходит примерно в середине цикла, влияет на наступление месячных (подробнее о них читайте по ссылке). От этого момента и отсчитывается начало нового цикла.

Если у вас более полугода нет месячных — это состояние называется аменореей. По сути, это не не заболевание, а признак генетических, биохимических, физиологических или (и) психо-эмоциональных расстройств в организме. Аменорея может быть первичной и вторичной, истинной и ложной. Первичная аменорея — это отсутствие месячных у девушек после 16-17 лет. То есть если месячные не пришли в возрасте с 11 до 15 лет, это может быть сигналом генетической, гормональной или анатомической аномалии. Вторичная аменорея считается тяжелым нарушением менструальной функции (встречается у 10% женщин репродуктивного возраста). Советую обратить внимание на здоровье, потому что причинами такого состояния могут быть поликистоз, раннее истощение яичников, анорексия или ожирение, различные заболевания органов малого таза, опухоли гипофиза, заболевания щитовидной железы, стрессы и тяжелые физические нагрузки.

Ложная аменорея — нарушение, при котором яичники работают как по часам, а кровянистых выделений не происходит. Это может быть связано с физиологическими нарушениями: плотная девственная плева, препятствия во влагалище (например, сращения), неправильное строение органов малого таза.

Истинная аменорея встречается у женщин с диагнозом бесплодие. При этом отсутствует овуляция и все циклические процессы, связанные с созреванием яйцеклетки. Причины ее в основном кроятся в нарушении работы гипофиза или гипоталамуса, болезнях эндокринной системы.

Что делать, если пропала менструация?

Безусловно, обратиться к врачу, чтобы определить причину. Если это не беременность и не период лактации, то врач должен сделать УЗИ для определения состояния эндометрия и органов малого таза, а также назначить дополнительные анализы для уточнения диагноза. Запускать такое состояние не стоит, потому что аменорея — всего лишь симптом. А заболевание, которое провоцирует аменорею, может быть довольно серьезным, влиять не только на менструальный цикл и даже привести к бесплодию!