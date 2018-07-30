Лето в офисе: как ухаживать за кожей, если вы не поехали в отпуск

Город — это идеальное место для активного и интересного лета. Вы можете совмещать приятное с полезным: ведь даже рабочая встреча будет в радость, если провести её на летней веранде любимого кафе. Но для кожи жара в таких условиях может стать настоящим испытанием. Разбираемся, как ухаживать за кожей летом в городе.

Увлажняйте кожу

В жару нет ничего лучше, чем оказаться в прохладном помещении с кондиционером. Но даже тут есть свои недостатки. Кондиционированный воздух очень сухой. Наверняка вы замечали, что из кондиционера капает жидкость. Это происходит потому, что тёплый воздух содержит больше водяных паров, чем холодных. Поэтому когда он проходит через кондиционер, конденсат — вода из воздуха — выводится наружу.

В офисе мы обычно проводим по 40, а то и больше часов в неделю. Домашний кондиционер ничем не лучше. Поэтому нет ничего удивительного в том, что летом кожа начинает испытывать нехватку влаги.

Сергей Суркичин

Врач-дерматовенеролог, косметолог, зав. отделением дерматовенерологии и косметологии ФГБУ «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента РФ — Кондиционер высушивает воздух в помещении. Из-за этого снижается влажность кожи и увеличивается трансэпидермальная потеря воды. Всё это может привести к сухости кожи, появлению раздражений и обострению дерматита.

Чтобы минимизировать влияние кондиционера, нужно установить в помещении увлажнитель воздуха, периодически в течение дня использовать термальную воду для кожи, наносить увлажняющий крем. Решить эту проблему довольно легко. Не забывайте пить воду в течение дня: минимум полтора литра. Кроме этого, пользуйтесь растительными и быстро впитывающимися маслами утром и вечером. Такие масла проникают в верхние слои кожи и за счёт этого питают и увлажняют её лучше других средств.

Защищайте кожу от перепадов температуры

Резкие перепады температур — это ещё одна проблема, с которой вы сталкиваетесь летом. Попробуйте посчитать, сколько раз в день вы переходите из прохладного офиса на жару и обратно.

Сергей Суркичин

Врач-дерматовенеролог, косметолог, зав. отделением дерматовенерологии и косметологии ФГБУ «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента РФ — Из-за резких перепадов температур подкожные сосуды и капилляры находятся в хроническом стрессе: они постоянно вынуждены то расширяться, то резко сужаться. Сосуды останутся в постоянно расширенном состоянии и будут видны через кожу в виде красновато-фиолетовой сетки.

Патогенез купероза (покраснения на краях носа, щеках и подбородке. — Прим. ред.) напрямую связан с чрезмерной активностью провоспалительных цитокинов в коже. Использование масла, в котором есть противовоспалительные компоненты, благотворно влияет на состояние кожи, подверженной куперозу. Чаще всего купероз появляется у людей с чувствительной кожей. Чтобы не происходило подобных обострений, старайтесь избегать резких перепадов температуры и сильного физического воздействия на кожу. Умывайтесь тёплой водой, забудьте про скрабы, щётки и даже жёсткие полотенца. Кроме этого, успокоить кожу помогут растительные масла — календулы, лаванды и ромашки, они способствуют избавлению от раздражений и активизации защитных функций кожи.

Поменяйте средства по уходу

Летом нужно менять не только гардероб, но и косметику. Принципы остаются прежними: очищение, отшелушивание, увлажнение и крем.

Сергей Суркичин

Врач-дерматовенеролог, косметолог, зав. отделением дерматовенерологии и косметологии ФГБУ «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента РФ — Летом за счёт высокой температуры усиливаются метаболические процессы. В результате повышается выделение пота и сального секрета. Поэтому летом лучше не использовать жирные кремы и мази без показаний. Если кожа жирная, на лето можно вообще отказаться от кремов. Оставить только умывание утром и вечером. Если кожа сухая, можно использовать увлажняющий крем с лёгкой текстурой. Очищение — пожалуй, главный этап летом. В этот период кожа выделяет больше себума, плюс на улицах становится гораздо больше пыли. Всё вместе это может спровоцировать воспаления. Не умывайтесь до скрипа кожи — используйте мягкие умывалки, которые не пенятся и сохраняют липидный барьер.

Отшелушивание. Отшелушивайте кожу с помощью кислотного тоника или маски — это поможет выровнять тон кожи и очистить поры, а следующие этапы ухода будут действовать ещё эффективнее.

Увлажнение. Обезвоженность — состояние кожи, которое может появиться из-за сухого воздуха, недостаточного потребления воды или избыточного воздействия ультрафиолета. Летом мы получаем комбинацию из этих трёх факторов. Поэтому не жалейте времени на то, чтобы нанести увлажняющую сыворотку или лосьон.

Нанесение крема. Летом лучше выбрать более лёгкий крем или гель, кроме этого, обязательно помните про санскрин. Даже обычный дневной крем с SPF-фильтром не менее 20 будет неплохо защищать кожу от солнца.

Даже если вы трудитесь всё лето, а не отдыхаете, всё равно не забывайте брать паузу и находить время для себя. А наши простые рекомендации помогут вам сохранить кожу здоровой и красивой несмотря ни на что. Статьи по теме Как определить тип кожи Может ли декоративная косметика испортить кожу Домашняя косметика: польза или вред Как правильно ухаживать за кожей летом

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