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Эксперты рассказали о самом эффективном методе похудения
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Эксперты рассказали о самом эффективном методе похудения 

Новости Рязани 2 часа назад
Фото: Новости Рязани
Эксперты рассказали о новой методике, которая поможет эффективно избавиться от лишних килограмм.
Людям, страдающим ожирением, предложен новый способ борьбы с распространенным недугом — неинтенсивные физические нагрузки, которые помогут сжечь лишние кило, пишет ToDay News Ufa. Как выяснили ученые, во время неинтенсивных занятий спортом наше тело использует жировые ткани в мышцах. На этом запасе организм может работать в среднем 40 минут, после чего необходимо сделать перерыв на такое же время, чтобы мышцы восполнили запас, «забрав» жир с проблемных мест. В противном случае организм начнет интенсивно сжигать гликоген, а для худеющих людей это не нужно.
Благодаря таким тренировкам и небольшим ограничением в калориях уже через два месяца можно увидеть желаемый результат.
Напомним, по данным ВОЗ, каждый третий житель Земли страдает ожирением. В Российской Федерации проблемы с лишним весом имеет 22% населения.
Фото: pixabay.com
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